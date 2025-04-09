Курсы по изучению ИИ очень популярны в Швейцарии

Как интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь? Образовательные курсы на эту тему пользуются большим спросом. Из программы Tagesschau от 18 января 2025 г. SRF SRF

Как интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь? Образовательные курсы на эту тему пользуются большим спросом.

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Искусственный интеллект уже давно перестал быть диковинкой. Многие компании используют ИИ для упрощения рутинных производственных и административных процессов. Например, госконцерн «Швейцарская почта» (Die Post) уже использует собственную ИИ-систему для таможенного оформления посылок из-за рубежа.

Образовательные учреждения, предлагающие профильные курсы и программы, также осознают, что искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь. По данным опроса, проведенного телеканалом SRF в ведущих высших школах прикладных наук, курсы на тему практической работы с ИИ переживают настоящий бум. Так, цюрихская Высшая школа прикладных наук (Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW), крупнейший вуз Швейцарии, предлагает 20 различных программ повышения квалификации по стандарту CAS, посвященных искусственному интеллекту.

«Образовательные дебри»

Число слушателей увеличивается настолько быстро, что некоторые курсы теперь проводятся дважды. люцернская Высшая школа прикладных наук и искусств (Hochschule Luzern) также фиксирует повышенный интерес: количество студентов, записавшихся на курс «Машинное обучение», удвоилось и достигло 24 человек. Цюрихская Высшая школа экономики (Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ) сообщила о самом заметном увеличении интереса к таким программам за последнее время. В 2023 году на профильные курсы по теме ИИ записались 18 человек, а в 2024 году — уже 112, что означает более чем пятикратное увеличение.

Крис Бейелер (Chris Beyeler), соучредитель ассоциации KImpact: «Образовательный ландшафт развивается так быстро, что впору уже говорить о почти неконтролируемом увеличении числа профильных образовательных программ». SRF

«В 2024 году тема ИИ в Швейцарии буквально взорвалась», — говорит директор этой образовательной программы Афке Шоутен (Afke Schouten). Вместо одного запланированного потока курсы в HWZ оп этой теме в прошлом году проводились четыре раза.

В условиях такого разнообразия предложений легко потеряться. Как отмечает Крис Бейелер (Chris Beyeler), соучредитель ассоциации KImpact, «образовательный ландшафт развивается так быстро, что впору уже говорить о почти неконтролируемом увеличении числа профильных образовательных программ».

Патрик Самсон (Patrick Samson) и Эстер Ритманн (Esther Rietmann): «Без ИИ сегодня уже никуда и никак». SRF

Ассоциация KImpact на своем сайте как раз и систематизирует информацию о надежных курсах и тренингах. По словам Криса Бейелера, изучать ИИ должны все — вне зависимости от того, работает ли человек в науке, в академической среде или, например, в сфере ухода за пожилыми людьми. «Нужно просто сесть и начать», — считает Крис Бейелер.

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Патрик Самсон (Patrick Samson), получивший сертификат CAS в HWZ, с ним согласен: «Я разработчик бизнес-стратегий, и мне необходимо разбираться в ИИ». А Эстер Ритманн (Esther Rietmann), еще одна участница одного из курсов на тему ИИ, уже сама столкнулась с тем, что часть ее работы перешла к ИИ-программам. «Не продолжать развиваться в этой области мы просто не можем себе позволить», — подчеркивает она.

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