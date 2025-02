I corsi sull’intelligenza artificiale sono in piena espansione in Svizzera

"Il tema dell'IA è esploso in Svizzera nel 2024." Keystone / Christian Beutler

Come si può integrare e utilizzare l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana? I corsi su questo tema sono molto richiesti.

L’intelligenza artificiale (IA) è da tempo più che un semplice espediente. Diverse aziende stanno già utilizzando l’IA per semplificare alcune procedure. La Posta Svizzera, ad esempio, utilizza uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato in proprio per lo sdoganamento dei pacchi esteri.

Anche i fornitori di corsi di formazione sull’IA si stanno rendendo conto che l’intelligenza artificiale è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana. I corsi su questo tema stanno vivendo un vero e proprio boom, come dimostra un’indagine condotta da SRF in diverse scuole universitarie professionali svizzere.

Forte aumento in alcune università

L’Università di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW), la più grande del settore in Svizzera, offre attualmente 20 diversi programmi di formazione continua (Certificate of advanced studies, CAS) sull’IA. Il numero di studenti è in forte aumento. Di conseguenza, alcuni corsi vengono ora tenuti due volte, secondo quanto comunicato dalla ZHAW su richiesta.

Anche l’Università di arti e scienze applicate di Lucerna sta riscontrando un maggiore interesse per i programmi di formazione e aggiornamento sull’IA. Il numero di studenti del corso “Machine Learning” è raddoppiato, raggiungendo i 24 partecipanti.

Enorme crescita dell’offerta

La Zurich School of Business (HWZ) ha registrato l’aumento maggiore. Da 18 iscrizioni nel 2023 a 112 l’anno scorso, le iscrizioni sono più che quintuplicate. “Il tema dell’IA è esploso in Svizzera nel 2024”, afferma il direttore del programma Afke Schouten. Invece di una sola volta, l’anno scorso i corsi dell’HWZ si sono tenuti quattro volte.

Chris Beyeler dell’associazione “KImpact” ritiene che tutti dovrebbero essere coinvolti nell’IA. SRF

Con questa crescente offerta di corsi di formazione sull’IA, può essere facile perdersi. In effetti, il panorama formativo in questo settore si sta sviluppando così rapidamente che si potrebbe quasi parlare di proliferazione, afferma Chris Beyeler, cofondatore di “KImpact”. L’associazione cerca di fornire una panoramica dei programmi di formazione offerti sul suo sito web.

Beyeler afferma che tutti dovrebbero essere coinvolti nell’IA, indipendentemente dal fatto che lavorino in un settore specializzato o nell’assistenza. “Dovreste semplicemente sedervi, provare e iniziare”, dice Beyeler.

Patrick Samson ed Esther Rietmann hanno frequentato un corso sull’IA presso la Zurich School of Business. Entrambi ritengono che non si possa fare a meno dell’intelligenza artificiale. SRF

Patrick Samson, che ha partecipato a un CAS presso l’HWZ, è d’accordo: “Come sviluppatore d’impresa, un’ulteriore formazione sull’IA è d’obbligo”. Esther Rietmann, un’altra partecipante al corso, ha già sperimentato che parte del suo lavoro è stato assorbito dall’IA. “Non si può evitare di continuare a svilupparsi in questo settore”.

