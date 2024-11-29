ЦЕРН прекращает сотрудничество с НИИ из России и Беларуси

Этот шаг является реакцией на российское военное вторжение в Украину. Данное решение было анонсировано еще в марте и июне 2022 года. Keystone-SDA

Как и было объявлено, в эту субботу 30 ноября 2024 года прекратит действие соглашение о сотрудничестве Европейской Организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией и Беларусью. Этот шаг является реакцией на российское военное вторжение в Украину.

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В настоящее время с российскими НИИ связаны примерно 350 ученых, ранее так или иначе сотрудничавших с ЦЕРН, большинство из них даже не проживало в самой Женеве. Решение стран-участниц Организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены.

Напомним, что в ответ на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года 24 страны-участницы ЦЕРН в декабре 2023 года приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами. Это решение было анонсировано еще в марте и июне 2022 года. ЦЕРН (Conseil européen pour la recherche nucléaire), который в этом году отмечает свое 70-летие, является самым крупным в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частниц.

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Он расположен недалеко от Женевы, частично на территории Швейцарии, частично Франции. Исследования структуры материи проводятся здесь с использованием Большого адронного коллайдера (БАК). Кроме того, ЦЕРН является местом рождения интернета (World Wide Web). Всего Организация имеет примерно 3 000 сотрудников, её годовой бюджет составляет сумму в 1,3 миллиарда франков. Участвуют в экспериментах на базе ЦЕРН около 17 000 приглашенных ученых из 110 стран, однако большинство из них работает в лабораториях других институтов и в других странах.

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Как указали в ЦЕРН, отсутствие ученых из России будет, конечно, ощутимо, однако ЦЕРН сможет компенсировать эту убыль. Россия, к тому же, никогда не была страной-участницей Центра, имея лишь особый статус государства-наблюдателя, она не вносила своего вклада в годовой бюджет ЦЕРН и не обладала правом голоса. Число ученых из Беларуси традиционно здесь также было невелико.

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