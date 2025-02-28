Весенняя сессия парламента Швейцарии: ключевые вопросы
Весенняя сессия парламента в этом году обещает быть весьма насыщенной. В центре внимания окажутся прежде всего выборы нового министра Федерального совета, который заменит нынешнюю главу Минобороны Виолу Амхерд. Помимо этого, федеральный парламент рассмотрит пять народных законодательных инициатив, а одной из ключевых тем дебатов станет внешняя политика.
Главное политическое событие сессии — выборы преемника Виолы Амхерд. Партия Die Mitte выдвинула двух кандидатов: Мартина Пфистера (кантон Цуг) и Маркуса Риттера (кантон Санкт-Галлен). Ожидается, что новый член Федерального совета возглавит Министерство обороны, которое сталкивается с рядом вызовов.
Показать больше
Клятва или присяга: как в Швейцарии политики вступают в должность
До выборов, назначенных на 12 марта, оба кандидата должны представить себя на слушаниях перед представителями других партий. В последние недели Пфистер и Риттер подверглись критике, особенно со стороны лево-зеленого лагеря, что вызвало активное обсуждение как в парламенте, так и в СМИ.
Пять народных инициатив
На текущей сессии парламент рассмотрит сразу пять народных законодательных инициатив. В 2025 году запланировано относительно небольшое число общенациональных референдумов, но обсуждаемые инициативы могут сформировать плотную программу референдумов на 2026 год. Среди вопросов референдумов:
- Инициатива по вопросу нейтралитетаВнешняя ссылка (выдвинута ассоциацией Pro Schweiz и Швейцарской народной партией, SVP) предлагает закрепить в конституции строгую трактовку швейцарского нейтралитета, исключая любое сближение с НАТО и участие в санкциях. Этот вопрос уже передан в Совет кантонов (малую палату).
- Инициатива по налогу на наследствоВнешняя ссылка (предложена «Молодыми социалистами») предусматривает введение 50-процентного налога на наследство, превышающее 50 млн швейцарских франков, с направлением средств на борьбу с изменением климата. Первым эту инициативу рассмотрит Национальный совет (большая палата).
- Инициатива о налоговой справедливостиВнешняя ссылка требует, чтобы супруги и зарегистрированные партнеры облагались налогами по отдельности. Этот законопроект поддерживают представители бизнеса и депутаты от самых разных партий.
- Так называемая «денежная инициативаВнешняя ссылка» будет обсуждаться в Национальном совете. Она сопровождается встречным контрпредложением от Федерального совета (кабмина), который предлагает закрепить в Конституции швейцарский франк как единственное законное платежное средство и гарантировать наличие в обороте достаточного количества наличных денег. Встречное предложение Внешняя ссылкаимеет куда больше шансов на одобрение парламента, чем сама инициатива.
- Инициатива Service CitoyenВнешняя ссылка предполагает введение обязательной военной или гражданской службы для всех граждан Швейцарии в интересах общества и охраны окружающей среды.
Таким образом, весенняя сессия станет важным этапом в формировании политической повестки дня страны на ближайший год.
Дебаты о финансировании 13-й пенсии по старости (AHV)
По итогам народного голосования на референдуме в Швейцарии будет введена так называемая 13-я пенсия по старости (AHV, первый компонент пенсионной системы; подробнее о ее структуре см. по ссылке). Граждане Швейцарии, постоянно проживающие за границей, также начнут получать эту дополнительную выплату начиная уже с декабря 2026 года. Однако вопрос о финансировании возросших расходов по линии AHV остается открытым. Национальный совет намерен рассмотреть возможные варианты на весенней сессии.
Дополнительные дебаты вызвало предложение комитета Национального совета по экономическим вопросам о смене депозитарного банка, в котором хранятся средства фонда AHV. С 2023 года эту функцию выполняет американский банк State Street. В парламенте растет обеспокоенность тем, что в случае международного конфликта США могут заморозить эти активы, используя их как инструмент давления на Швейцарию. В связи с этим комитет предложил обязать Федеральный совет перевести средства фонда обратно в швейцарские банки. Однако правительство выступило против этой инициативы. Тем самым весенняя сессия парламента может определить дальнейшую стратегию не только в вопросе финансирования AHV, но и в отношении управления пенсионными активами страны.
Швейцарское иновещание и правовые формы партнёрства
Швейцарское иновещание играет важную роль в поддержании связей между швейцарцами, проживающими за границей, и их родной страной, а также в продвижении интересов и позиций Швейцарии на международной арене. Этот вопрос непосредственно затрагивает деятельность портала SWI Swissinfo.ch. До настоящего времени финансирование швейцарского иновещания осуществлялось на паритетных началах — половина из федерального бюджета, половина за счет общественного медиасбора Serafe. Однако в рамках программы жесткой экономии Федеральный совет (кабмин) планирует полностью возложить финансирование иновещания на медиаконцерн SRG, что может существенно повлиять на объем доступных средств, в том числе и для нашего портала. В связи с этим депутат Совета кантонов Изабель Шассо уже направила в правительство запрос о дальнейшей судьбе финансирования иновещания.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Еще один важный вопрос на повестке дня парламента касается правового статуса партнерских отношений. Партия «Зеленые либералы» (GLP) представила инициативу, имеющую особый интерес для швейцарской диаспоры во Франции. Она предлагает признание в Швейцарии Pacte civil de solidarité — формы юридического партнерства, схожего с институтом сожительства, который действует во Франции, Бельгии и Люксембурге. Это предложение будет рассмотрено Национальным советом (большой палатой парламента). В перспективе оно может потерять актуальность, если будет одобрена инициатива, направленная на введение аналогичного правового института в самой Швейцарии. Этот альтернативный проект уже передан в Совет кантонов (малую палату парламента).
Китай и безопасность Европы
Одним из ключевых вопросов на весенней сессии парламента станет обсуждение заявление парламентского Комитета по политике безопасности Национального совета (большой палаты). В нем содержится призыв к Федеральному совету (кабмину) активизировать дипломатические усилия с целью обеспечения стабильности в Европе.
Показать больше
Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем
Предлагается усилить роль Швейцарии в качестве «элемента европейской архитектуры безопасности» и активизировать сотрудничество страны с зарубежными партнерами в самых различных сферах, включая кибербезопасность. Однако это заявление уже вызвало бурные споры, против выступают «народники» и либералы (SVP и FDP, правый центр и правый фланг). Они настаивают на строгом соблюдении политики нейтралитета.
Показать больше
«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»
Совет кантонов (малая палата) также обсудит вопрос о контроле за иностранными инвестициями, в частности о том, следует ли Швейцарии строже регулировать поглощение национальных компаний зарубежными инвесторами. Парламентский Комитет по экономическим вопросам уже выступил против так называемого Lex China, инициативы, направленной на ограничение китайских инвестиций в стратегически важные швейцарские предприятия. В сентябре 2024 года Национальный совет (большая палата) одобрил законопроект о контроле за инвестициями, призвав также контролировать негосударственных инвесторов. Однако в Совете кантонов этот законопроект столкнулся с сопротивлением.
Еще один аспект — будущее стратегического сотрудничества Швейцарии с Китаем. Комитет по иностранным делам Национального совета призывает продлить срок действия стратегии, предусматривающей ведение с Пекином «конструктивного и критического диалога». В настоящее время этот документ оказался под большим вопросом. Федеральный совет утверждает, что стратегические принципы сотрудничества с Китаем по-прежнему сохраняют свою действенность, просто теперь они встроены в более широкий региональный контекст.
Показать больше
Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»
Кроме того, Совет кантонов рассмотрит вопрос о финансировании Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (UNRWA). Если Совет кантонов проголосует за прекращение выплат, то это решение станет обязательным для Федерального совета. Помимо полного прекращения финансирования, рассматривается также предложение о реформе общего механизма швейцарской помощи палестинским беженцам.
Банк UBS и миграционная политика
Еще одной темой, которая привлечет внимание СМИ во время сессии, станет регулирование деятельности UBS и расследование обстоятельств, приведших к краху Credit Suisse. Национальный совет обсуждает возможность введения более жесткого регулирования деятельности крупнейшего банка страны. Однако UBS выступает против «излишне тесных рамок» и активно защищает свои интересы. Ожидается, что решение по этому вопросу вряд ли будет принято уже в марте.
Политика предоставления убежища остается одним из наиболее острых вопросов. Правая Швейцарская народная партия (SVP) добилась проведения специальных слушаний по этому вопросу в обеих палатах, на которых партия намерена представить свои новые инициативы. В их числе — ограничение свободы передвижения для просителей убежища в случае, если они вовлечены в уголовные разбирательства, а также ужесточение условий воссоединения семей мигрантов. Этот вопрос традиционно вызывает резкую полемику между левыми и правыми фракциями парламента. Весенняя сессия швейцарского парламента пройдет с 3 по 21 марта 2025 года.
Показать больше
Банк UBS, Дональд Трамп и швейцарское регулирование финансовой индустрии
Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.