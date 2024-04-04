Как Швейцария из деревни стала городом
Почти три четверти населения Швейцарии в 2022 году проживали в одной из 52 швейцарских городских агломераций, в сельской местности живут 14 процентов населения, занимая при этом 57 процентов площади страны. Таковы выводы нового исследования, проведенного экспертами Федерального статистического ведомства (BfS), на которые ссылается телеканал SRFВнешняя ссылка.
Интересно, что хотя в агломерациях проживает примерно такое же количество людей, что и в начале 2010-х годов, их число выросло. За последние десять лет в стране появилось три новых агломерации: Бургдорф (кантон Берн / BE), Мельс-Сарганс (Mels-Sargans, кантон Санкт-Галлен / SG) и Рейнах (кантон Аргау / AG). По данным Федерального статистического Ведомства агломерацией считается густонаселенный городской ареал, состоящий из одного или нескольких крупных муниципальных образований и так называемых «общин-спутников», функционально связанных с центром.
В общей сложности в 52 агломерациях Швейцарии проживает сейчас 6,6 миллиона человек. В состав какой-то агломерации входит почти половина из в общей сложности 2 131 общины / муниципалитета (низовой уровень системы федерализма Швейцарии). Одиннадцать агломераций являются трансграничными. Количество населенных пунктов с официальным статусом города также увеличилось.
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Городами теперь считаются Кюсснахт-ам-Риги (кантон Швиц / SZ), Лахен (кантон Швиц / SZ), Хохдорф (кантон Люцерн / LU), Виднау (кантон Санкт-Галлен / SG), Ле-Мон-сюр-Лозанн (Le Mont-sur-Lausanne, кантон Во / VD), Цухвиль (кантон Золотурн / SO), Ландкварт (кантон Граубюнден / GR), Вейер (Veyrier, кантон Женева / GE), Рюмланг (кантон Цюрих / ZH) и Ротрист (кантон Ааргау / AG).
Городом в Швейцарии официально считается поселение, удовлетворяющее определенным показателям (численность населения, количество рабочих мест и количество ночёвок туристов). До начала 1990-х годов Швейцария переживала обратную тенденцию: люди стремились иметь скорее небольшой дом в сельской местности, на приличном расстоянии от ближайшего крупного города. Но уже тогда основные рабочие места находились в городах и городские агломерации уже тогда были двигателем экономического роста.
Сами города переживали упадок. В период с 1970 по 1990 год Цюрих потерял примерно 60 000 жителей, Базель и Берн пережили аналогичный спад. Одновременно агломерации и сельская местность переживали колоссальный строительный бум. Сегодня следами этого бума являются довольно обветшалые односемейные дома, разбросанные по сельской местности. В 1990-х годах тенденция изменилась на противоположную, люди стали возвращаться в города, причиной чего во многом стало удвоение стоимости жилья в сельской местности и общественное беспокойство по поводу потери природных земельных ресурсов и бесконтрольного разрастания на селе застройки городского типа.
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