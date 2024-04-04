Как Швейцария из деревни стала городом

В 2022 году почти три четверти населения Швейцарии проживало в городских центрах и агломерациях. И этот показатель постоянно растет. На фото: город Лугано и окрестности. KEYSTONE/© Keystone - ATS / Ti-Press

Почти три четверти населения Швейцарии в 2022 году проживали в одной из 52 швейцарских городских агломераций, в сельской местности живут 14 процентов населения, занимая при этом 57 процентов площади страны. Таковы выводы нового исследования, проведенного экспертами Федерального статистического ведомства (BfS), на которые ссылается телеканал SRFВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland continues to urbanise, statistics show Оригинал Читать далее Switzerland continues to urbanise, statistics show

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Интересно, что хотя в агломерациях проживает примерно такое же количество людей, что и в начале 2010-х годов, их число выросло. За последние десять лет в стране появилось три новых агломерации: Бургдорф (кантон Берн / BE), Мельс-Сарганс (Mels-Sargans, кантон Санкт-Галлен / SG) и Рейнах (кантон Аргау / AG). По данным Федерального статистического Ведомства агломерацией считается густонаселенный городской ареал, состоящий из одного или нескольких крупных муниципальных образований и так называемых «общин-спутников», функционально связанных с центром.

В общей сложности в 52 агломерациях Швейцарии проживает сейчас 6,6 миллиона человек. В состав какой-то агломерации входит почти половина из в общей сложности 2 131 общины / муниципалитета (низовой уровень системы федерализма Швейцарии). Одиннадцать агломераций являются трансграничными. Количество населенных пунктов с официальным статусом города также увеличилось.

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Городами теперь считаются Кюсснахт-ам-Риги (кантон Швиц / SZ), Лахен (кантон Швиц / SZ), Хохдорф (кантон Люцерн / LU), Виднау (кантон Санкт-Галлен / SG), Ле-Мон-сюр-Лозанн (Le Mont-sur-Lausanne, кантон Во / VD), Цухвиль (кантон Золотурн / SO), Ландкварт (кантон Граубюнден / GR), Вейер (Veyrier, кантон Женева / GE), Рюмланг (кантон Цюрих / ZH) и Ротрист (кантон Ааргау / AG).

Почти три четверти населения Швейцарии в 2022 году проживали в одной из 52 швейцарских городских агломераций. Фото: раннее деловое утро в агломерации Цюриха. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Городом в Швейцарии официально считается поселение, удовлетворяющее определенным показателям (численность населения, количество рабочих мест и количество ночёвок туристов). До начала 1990-х годов Швейцария переживала обратную тенденцию: люди стремились иметь скорее небольшой дом в сельской местности, на приличном расстоянии от ближайшего крупного города. Но уже тогда основные рабочие места находились в городах и городские агломерации уже тогда были двигателем экономического роста.

В Швецарии основные рабочие места всегда находились в городах и городские агломерации уже тогда были двигателем экономического роста. Фото: агломерация Цюриха, крпнейшая в стране. KEYSTONE/Christian Beutler

Сами города переживали упадок. В период с 1970 по 1990 год Цюрих потерял примерно 60 000 жителей, Базель и Берн пережили аналогичный спад. Одновременно агломерации и сельская местность переживали колоссальный строительный бум. Сегодня следами этого бума являются довольно обветшалые односемейные дома, разбросанные по сельской местности. В 1990-х годах тенденция изменилась на противоположную, люди стали возвращаться в города, причиной чего во многом стало удвоение стоимости жилья в сельской местности и общественное беспокойство по поводу потери природных земельных ресурсов и бесконтрольного разрастания на селе застройки городского типа.

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