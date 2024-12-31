Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

В 2025 году президентом Швейцарской Конфедерации станет министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона. Keystone / Michael Buholzer

В 2025 году президентом Швейцарской Конфедерации станет министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

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Говорят, что Карин Келлер-Суттер человек жесткий, что она прежде всего политик, и только потом женщина. Тем не менее каждый, кто работал с ней или близко общался, как правило, отзывался о ней как о персоне, способной на переживание и эмпатию. И именно за счет такой амбивалентности она и смогла достичь в Швейцарии степеней известных. Наш портрет президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году.

Вернемся на 23 года назад, к моменту, когда 38-летняя Карин Келлер-Зуттер возглавляла в кантоне Санкт-Галлен местное Министерство юстиции. В то время этот восточный регион впервые лицом к лицу столкнулся с относительно новым явлением, а именно, с наркодилерами африканского происхождения, продававшими на улицах кокаин, расфасованный в специальные пластиковые гранулы. Центрами распространения наркотиков стали центры первичного приема и размещения беженцев.

Полиция находилась в тупике и не знала, что делать, особенно на фоне звучавших в ее адрес упреков в расизме. Карин Келлер-Зуттер все эти эмоции не интересовали, она заметно усилила позиции правоохранительных органов, взявших под свой прицел все основные «проблемные зоны». Эти шаги уже тогда привлекли к ней особое внимание общественности, почти сам собой возник образ жесткой сторонницы права и порядка, человека, который не только обладает всеми формальными административными рычагами, но и не боится применять их на практике. Что она говорит по этому поводу сегодня? Этот вопрос мы задали ей по электронной почте.

Вечерний разговор по телефону

Она сразу отвечает на письмо и просит перезвонить. «Вы можете дозвониться до меня до 10 вечера включительно». Дальше идет её частный телефонный номер. Это очень необычная манера. У швейцарских кантональных правительств обычно есть секретариаты и пресс-службы, работающие в строго отведенные часы. Настоящий сюрприз мы переживаем однако в ходе самого телефонного разговора: Карин Келлер-Суттер куда больше говорит о людях, о полицейских, о мигрантах и наркоманах, чем о своей политической работе. Она рассказывает о том, о чем ей рассказывали простые люди.

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Она говорит о жертвах и несправедливости, о людях в беде и о тех, кто оказывается на обочине жизни. Разве это подход сторонника жесткой линии? В качестве официальной цитаты он разрешает использовать следующее свое высказывание: «Они намеренно злоупотребляют нашим правом на убежище. Они нарушают наши гуманитарные традиции». Да, именно так говорит сторонник жесткой линии. Но многие люди, знающие ее лично, характеризуют ее в качестве политической деятельницы не из тех, «кто делает вид, что не знает того, что знают все, и что она знает то, чего никто не знает». Сторонник твердой лини, хардлайнер — это миф, с которым она сражается всю свою сознательную политическую жизнь.

Карин Келлер-Зуттер и её эмоциональный интеллект

Она не скрывает, что осталась бездетной не по своей воле, что она пережила два трагических выкидыша. Она познакомит нас со своим уже совсем старым и почти полностью глухим джек-рассел-терьером (jack russell terrier) по кличке «Пикассо», которого она называет «Пиччели». И еще она скажет: «Надеюсь, я умру раньше мужа. Думаю, ему будет лучше без меня, чем мне без него». Одно из заблуждений, связанных с Карин Келлер-Зуттер, заключается в том, что многие автоматически отказывают политику, находящемуся справа от центра, в эмоциональном интеллекте, каким бы развитым он ни был в действительности.

19 марта 2023 года министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер (партия «Либералы» / FDP) объявила, что банк Credit Suisse будет поглощен его конкурентом банком UBS. Keystone / Anthony Anex

Почти 23 года спустя после событий с Санкт-Галлене, описанных выше, в середине декабря 2024 года, мы находимся с ней в бернском Федеральном дворце, там, где заседают палаты парламента и где работает федеральный кабмин. Карин Келлер-Зуттер только что избрана президентом Швейцарской Конфедерации на 2025 год. Она снова обретает репутацию человека власти. Накануне в цюрихской газете Tages-Anzeiger появился её большой портрет, в котором она, уже не в первый раз, названа «самым влиятельным политиком Швейцарии».

Клеймо власти

В Швейцарии, где государственная власть распределена тонким слоем по самым разным уровням, структурам и институтам, и где если власть и вручается кому-то лично в руки, то лишь на очень ограниченный срок, быть у власти и при власти — это довольно сильное негативно окрашенное клеймо. Карин Келлер-Зуттер использует день своего избрания на должность президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году для того, чтобы избавиться от такого ярлыка. Она везде и всячески преуменьшает степень своего политического влияния. Почти всё на свете относительно и её избрание президентом тоже не следует переоценивать. Таков первый тезис, обращенный ею к парламенту уже в новом качестве.

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Существует теория, что к женщине у власти люди относятся более скептически, чем к мужчине на такой же должности. В декабре 2024 года население Швейцарии проиллюстрировало эту теорию итогами опроса общественного мнения, согласно которым наибольшим политическим влиянием обладает сейчас в Швейцарии федеральный советник (министр связи, транспорта, энергетики и экологии) от правой Швейцарской народной партии (SVP) Альберт Рёшти. Он же является в глазах народа самым популярным членом Федерального совета (кабмина). Почти столь же влиятельной швейцарцы считают Карин Келлер-Зуттер, но при этом по степени популярности она значительно уступает своему коллеге Рёшти.

«Все это давит на людей»

Мы просим ее оценить ситуацию в нашей стране на данный момент. «У нас в целом всё хорошо, в экономике проблем почти нет, если мы и жалуемся, то это жалобы на очень высоком уровне. И все же мы тоже находимся во власти глобальной неопределенности». Она упоминает войну России против Украины, изменение климата, автократов, которые определяют курс развития современного мира, миграционные потоки, распавшиеся правящие коалиции, как в Германии. Это довольно честное подведение мрачных итогов. «Люди у нас в стране тоже чувствуют, что все эти события вряд ли удастся удержать за чертой официальной госграницы. Швейцария слишком сильно включена в систему мирохозяйственных связей, и все это давит на людей, не может не давить».

Будучи поздним ребенком, она вынуждена бороться за свое место под солнцем в противостоянии со своими гораздо более старшими братьями. Keystone

Побег из дома

Мама Катрин, Рёсли Зуттер, и сегодня владеет в городе Виль рестораном «Ильге», отец присматривает за кухней и погребом, где хранятся съестные припасы. В детстве Карин проводила в этом ресторане много времени. С клиентами из франкоязычной Швейцарии, приехавшими в город Виль, чтобы забрать заказы с тракторного завода фирмы «Хюрлиманн», мать бегло говорила по-французски. Восточная Швейцария и сегодня считается промышленным сердцем страны, возникшим на технической базе, оставленной некогда очень здесь развитой текстильной промышленностью. Будучи поздним ребенком, она вынуждена бороться за свое место под солнцем в противостоянии со своими гораздо более старшими братьями. В ресторане она учится основам политики: хорошие хозяева умеют ладить со всеми, они могут обсуждать самые спорные вещи, не вступая сразу в раздражённый спор.

Ресторан как школа жизни

Заведение общественного питания — это в прямом смысле слова туго взведенная пружина ежедневного труда и забот о процветании бизнеса, которым ее семья занимается уже на протяжении нескольких поколений. Каждый вечер, подбивая финансовые итоги дня на кассе, вы реально видите то, как вы «потопали» и то, как вы потом сможете за этот счет «полопать». Никаких вокруг и около. Рёсли Зуттер выучила французский язык в западной Швейцарии. Карин также во время учебы в средней школе провела год по обмену в Невшателе. После окончания школы получила квалификацию переводчика-синхрониста. Год провела в Лондоне и один семестр в Монреале, где изучала политологию.

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«Сначала зарабатывать, и только потом распределять». Это был ее самый первый руководящий принцип. Второй принцип: «Свобода важнее равенства». Третий: «Частное важнее государственного». «Эмиграция для меня никогда не была какой-то проблемой», — рассказывает она о своем пребывании за границей, описывая сложную процедуру въезда в Канаду. Когда она уезжала домой, всё было уже совсем по-другому: «Канадские иммиграционные власти обратили внимание на мою хорошую успеваемость и они спросили меня, не хочу ли я остаться в Канаде. Но я предпочла вернуться в восточную Швейцарию».

Окрылённая либерализмом

В раннем детстве она слушала панк-рок и отказывалась прислуживать отцу в ресторане. В период своей юности она придерживалась откровенно левых взглядов. Но потом совершила разворот вправо, увлекшись идеалами Просвещения и либеральным учением о личной ответственности и свободе. В 1987 году в возрасте 23 лет вступила партию швейцарских либералов FDP. Молодая либерально настроенная женщина стала на фоне своей консервативно-католической среды ярким контрастом. Она быстро становится заметной фигурой и маяком надежды для партии, стоявшей у истоков современной Швейцарии в 1848 году. Сегодня партия нуждается в таких маяках не в меньшей степени, проигрывая соперничество с куда более правой Швейцарской народной партией (SVP), которая под руководством Кристофа Блохера в последние десятилетия медленно, но верно, шаг за шагом, отвоевывала у FDP её традиционных умеренно-консервативных избирателей.

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«Кристально ясно и предельно точно»

Готлиб Ф. Хёпли (Gottlieb F. Höpli), в то время главный редактор газеты St. Galler Tagblatt, вспоминал недавно в своей статье «молодую женщину, поразившую меня кристально ясной и всегда точной аргументацией». Он с восторгом описывает её «целенаправленную объективность, которую она доносит до каждого в свойственной ей прямой манере». Она стала членом правления своего муниципального образования, членом правления Кантональной Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса (Vorstandsmitglied im kantonalen Gewerbeverband), затем депутатом кантонального парламента, председателем местной ячейки либеральной партии и членом кантонального правительства, отвечающим за полицию и безопасность. «Тот факт, что ее аргументы, которые никогда не переходят на личности, кажутся порой сухой теорией, похоже, её избирателей не беспокоит», — пишет в указанной статье Готлиб Хёпли.

Обострённое чувство справедливости

Ее работа в качестве министра кантонального кабинета, отвечающего за дела полиции, вскоре привлекает к себе внимание и на федеральном уровне. Она работает над упрощением правовой процедуры противодействия стадионному хулиганству, она выступает за ужесточение правил предоставления убежища. Все это проблемы не только локального, но и национального значения, слух о ней идет по всей земле Швейцарии. В 2010 году партия выдвигает её кандидатом на должность министра Федерального совета. Её подводит репутация сторонника жесткой линии, «Блохера в юбке». Тогда победу одержал Иоганн Шнайдер-Амманн.

В 2010 году партия выдвигает её кандидатом на должность министра Федерального совета. Её подводит репутация сторонника жесткой линии, «Блохера в юбке». Keystone

Газета Tages-Anzeiger писала в упомянутом выше портрете: «Келлер-Зуттер, холодная, властолюбивая, безжалостная: этот образ был на самом деле клише, специально созданным для того, чтобы помешать взлету этого исключительного политического таланта». Сама Карин Келлер-Зуттер с горечью описывает в этой же статье свой опыт соприкосновения с реальной политикой в Берне: «Я была там (в избирательном списке) только для того, чтобы украсить группу кандидатов, выставленных партией (в гонке за кресло в кабинете министров)». По ее словам, она обладает обостренным чувством справедливости, чувством, которое и движет ею везде и во всём. Ее беспокоило не поражение. Ее беспокоила явная несправедливость, с которой ей пришлось столкнуться.

Вся политика рано или поздно сводится к деньгам

В 2011 году она избирается в малую палату парламента, Совет кантонов и быстро знакомится с реальной экономической и социальной политикой. Государство собирает налоги, государство раздаёт финансирование. На стыке между получением и распределением доходов она учится играть на тонко настроенной клавиатуре политики федерального уровня. Она не боится контактов с политическими оппонентами, напротив, она заключает с ними сделки. Она идет им на уступки в подготовительных комитетах палаты и сама добивается уступок с их стороны. В межличностных отношениях выглядит человеком вполне непритязательным.

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Её характеризуют как персону идеологически несгибаемую, но стратегически гибкую. Она создает и поддерживает сети контактов. Под куполом Федерального дворца доводит свое политическое ремесло до уровня высшего пилотажа. Избранная в федеральный кабмин в 2018 году, она, наступив на горло собственной песне, довольствуется Министерством юстиции и полиции. Но при первой же возможности в 2023 году сразу же переходит в Министерство финансов. Три десятка лет работы на политических должностях научили ее тому, что вся политика рано или поздно заканчивается деньгами. «Имея в руках ключи от бюджета она способна опосредованно руководить всем Федеральным советом, и этот инструмент она использует виртуозно в своих интересах», — говорит политолог Лукас Голдер.

Критика слева

Она резко выступает против народной законодательной инициативы «О социально ответственном бизнесе», в итоге инициатива все-таки отвергается народом на референдуме, не в последнюю очередь благодаря именно ее стараниям. Противники обвиняют её в излишней вовлеченности в политическую борьбу вокруг этой инициативы, мол, на должности федерального советника она должна была бы вести себя куда более нейтрально. «Королева капитала». Под таким заголовком публикует от ней материал левая еженедельная газета WOZ.

Она не боится контактов с политическими оппонентами, напротив, она заключает с ними сделки. Keystone / Alessandro Della Valle

Именно Карин Келлер-Зуттер организовала экстренную операцию по продаже банка Credit Suisse его конкуренту UBS, в буквальном смысле предотвратив в последнюю минуту наступление очередного мирового финансового коллапса. Противники обвиняют ее в излишнем вовлечении государства в эту операцию. «Это была ошибка». Под таким заголовком публикует от ней материал левая еженедельная газета WOZ, критикуя предоставление под эту продажу государственной финансовой гарантии.

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Томас Йордан, бывший уже президент Швейцарского национального (центрального) банка, вспоминает, что «она умеет проникать в сложнейшие материи вплоть о мельчайших деталей, необходимых для понимания целого. Именно так она приходит ко всем своим серьезным решениям». Газета Financial Times включила ее в список 25 самых влиятельных женщин 2023 года, отметив, что она сочетает в себе «знания, смелость и решительность».

Карин Келлер-Зуттер сокращает субсидии

В 2024 году она организует программу жесткой экономии бюджетных расходов, цель которой — сэкономить 5 миллиардов швейцарских франков. Противники обвиняют ее в том, что она преследует скрытые цели консервативного характера. «Министр финансов Карин Келлер-Зуттер считает, что в лице бюджетной экономии она нашла рычаг, позволяющий свести на нет весь социальный прогресс последних лет». Под таким заголовком публикует от ней материал левая еженедельная газета WOZ.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд (слева) и федеральный советник (министр) Карин Келлер-Зуттер (справа) вместе с другими членами Федерального совета (кабмина) прибывают в замок Штокальпер в четверг 27 июня 2024 года, город Бриг, Швейцария. Keystone / Jean-Christophe Bott

Сама Карин Келлер-Зуттер подчеркивает, что всегда заботится о сохранении на надлежащем уровне степени дееспособности государства: «Ошибочно полагать, что цель либерализма состоит в том, чтобы ослабить государство». План жесткой экономии очень амбициозен. И всё это выглядит так, что как будто Карин Келлер-Зуттер не только выбрала себе самую сложную работу в Швейцарии, но ещё и взялась за самую «расстрельную» задачу, а именно, за сокращение бюджетных субсидий. Дебаты вокруг этого плана будут сопровождать её весь президентский год. Будет шумно, она по-прежнему любит слушать панк-рок. Это будет утомительно. Её хобби: бокс.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.