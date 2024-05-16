Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

В швейцарском городе Цофинген, кантон Аргау, неизвестный преступник применил холодное оружие в отношении случайных прохожих, шесть человек, среди них беременная женщина, получили ранения, некоторые были ранены весьма серьезно. Все пострадавшие находятся в больнице.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам кантональной полиции кантона Ааргау вооруженный ножом неизвестный человек без документов совершил в среду днем 15 мая 2024 года нападения на случайных прохожих. Были подняты по тревоге местные правоохранительные органы, кроме них были задействованы несколько машин скорой помощи и вертолет. Об этом сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка.

Сообщение о нападении поступило в полицию вскоре после 16:00 в среду. Примерно через два часа ситуация была полностью взята под контроль полицейскими. Нападавший был задержан. «Больше никакой опасности для общества он не представляет», — заявил представитель местных правоохранительных органов Бернхард Гразер (Bernhard Graser). Пока никакой информации о преступнике и его мотивах нет.

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По данным полиции, первоначально сообщалось, что некий человек напал на прохожего на железнодорожном вокзале Цофинген. Затем неизвестный якобы двинулся дальше в направлении посёлка Штренгельбах (Strengelbach). По словам одного из очевидцев, связавшегося с порталом Argovia Today, к его беременной жене подошел некий человек, о чем-то спросил, а затем напал на нее «с металлическим предметом в руке» и ударил по голове.

По данным полиции шесть человек получили колото-резаные раны, некоторые из них серьёзные. Предполагаемый преступник также ранен и находится в больнице. Полиция не предоставила никаких дополнительных подробностей о личности преступника. Не исключено, что пострадали и другие люди. После нападений преступник попытался укрыться в одном из домов в городе.

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Позже специалистам-криминологам удалось установить с ним контакт, после чего подозреваемый был арестован. У задержанного не было при себе никаких документов. «Задача состоит в том, чтобы выяснить, что именно произошло и почему», — указывает Бернхард Гразер, подчеркивая, что в рамках данного сюжета существуют сразу несколько мест преступления и есть несколько человек, которых еще нужно допросить.

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