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Станет ли транзит через перевал Сен-Готард круглогодичным?

Группа парламентариев требует сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год.
Группа парламентариев требует сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год. Keystone-SDA

Швейцарские парламентарии требуют обеспечить круглогодичный режим работы автодороги, ведущей через перевал Сен-Готард. Поддерживаемая шестьюдесятью депутатами инициатива может привести к конфликту с экологическими нормами и ограничениями, действующими в регионе с 1994 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Группа из шестидесяти членов федерального парламента Швейцарии представила на днях в Берне инициативу, призывающую сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год. Эта дорога является ключевым инфраструктурным сооружением, обеспечивающим транспортную мобильность между севером и югом страны. Об этом сообщила газета SonntagsZeitung.

По словам депутата от Швейцарской народной партии (SVP) Беньямина Гиценданнера (Benjamin Giezendanner), каждый год в Пасхальные выходные, когда альпийский маршрут через перевал ещё закрыт, а Сен-Готардский автомобильный тоннель не справляется с потоком транспорта, перед ним регулярно образуются серьёзные заторы. Но сейчас дорога через перевал открывается лишь в середине мая.

Однако, чтобы обеспечить проезд по этой дороге круглый год, потребуется установка лавинозащитных барьеров, модернизация дорожного покрытия и строительство новых развязок. Федеральное дорожное Ведомство страны (ASTRA, подразделение Министерства транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK) оценивает возможные затраты на этот проект примерно в 300 миллионов швейцарских франков или около 339 миллионов долларов США.

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По мнению Беньямина Гиценданнера эта сумма сравнительно невелика. Так, строительство второй очереди автодорожного тоннеля под Сен-Готардом обойдется по меньшей мере в 2 миллиарда франков. Кроме того, депутат подчёркивает, что круглогодичный доступ к перевалу поможет снизить транспортную нагрузку не только на тоннель, но и на дороги в прилегающих общинах.

Эту инициативу в основном поддерживают представители правого центра: депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) и партии «Либералы» (FDP). Резкую критику это предложение вызвало со стороны ассоциации Pro Alps, комитета, который организовал вынос на референдум в 1994 году так называемой «Альпийской инициативы» (Alpen-Initiative). Народ ее одобрил и теперь, согласно закреплённой в Конституции норме, Швейцария не имеет права увеличивать пропускную способность транзитных дорог через Альпы.

Беньямин Гиценданнер, однако, утверждает, что новая инициатива ни в коей мере не нарушает этих ограничений. «Мы не строим ведь ни новой трассы, ни дополнительной полосы движения», — заявил он в интервью SonntagsZeitung. Ассоциация Pro Alps думает иначе. По её мнению, даже такое вмешательство «весьма проблематично с точки зрения транспорта, климата и конституционного порядка страны».

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