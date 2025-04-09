Станет ли транзит через перевал Сен-Готард круглогодичным?

Группа парламентариев требует сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год. Keystone-SDA

Швейцарские парламентарии требуют обеспечить круглогодичный режим работы автодороги, ведущей через перевал Сен-Готард. Поддерживаемая шестьюдесятью депутатами инициатива может привести к конфликту с экологическими нормами и ограничениями, действующими в регионе с 1994 года.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss politicians want year-round opening of Gotthard pass Читать далее Swiss politicians want year-round opening of Gotthard pass

Italiano it Proposta in Parlamento, «passo del Gottardo aperto tutto l’anno» Оригинал Читать далее Proposta in Parlamento, «passo del Gottardo aperto tutto l’anno»

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Группа из шестидесяти членов федерального парламента Швейцарии представила на днях в Берне инициативу, призывающую сделать автодорогу через перевал Сен-Готард открытой круглый год. Эта дорога является ключевым инфраструктурным сооружением, обеспечивающим транспортную мобильность между севером и югом страны. Об этом сообщила газета SonntagsZeitung.

По словам депутата от Швейцарской народной партии (SVP) Беньямина Гиценданнера (Benjamin Giezendanner), каждый год в Пасхальные выходные, когда альпийский маршрут через перевал ещё закрыт, а Сен-Готардский автомобильный тоннель не справляется с потоком транспорта, перед ним регулярно образуются серьёзные заторы. Но сейчас дорога через перевал открывается лишь в середине мая.

Однако, чтобы обеспечить проезд по этой дороге круглый год, потребуется установка лавинозащитных барьеров, модернизация дорожного покрытия и строительство новых развязок. Федеральное дорожное Ведомство страны (ASTRA, подразделение Министерства транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK) оценивает возможные затраты на этот проект примерно в 300 миллионов швейцарских франков или около 339 миллионов долларов США.

Показать больше

Показать больше Почему так важен Сен-Готардский базовый туннель? Этот контент был опубликован на А доедет то колесо до Милана? Не доехало. Более того, из-за него оказалась заблокирована важнейшая транспортная магистраль Европы. Читать далее Почему так важен Сен-Готардский базовый туннель?

По мнению Беньямина Гиценданнера эта сумма сравнительно невелика. Так, строительство второй очереди автодорожного тоннеля под Сен-Готардом обойдется по меньшей мере в 2 миллиарда франков. Кроме того, депутат подчёркивает, что круглогодичный доступ к перевалу поможет снизить транспортную нагрузку не только на тоннель, но и на дороги в прилегающих общинах.

Эту инициативу в основном поддерживают представители правого центра: депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) и партии «Либералы» (FDP). Резкую критику это предложение вызвало со стороны ассоциации Pro Alps, комитета, который организовал вынос на референдум в 1994 году так называемой «Альпийской инициативы» (Alpen-Initiative). Народ ее одобрил и теперь, согласно закреплённой в Конституции норме, Швейцария не имеет права увеличивать пропускную способность транзитных дорог через Альпы.

Беньямин Гиценданнер, однако, утверждает, что новая инициатива ни в коей мере не нарушает этих ограничений. «Мы не строим ведь ни новой трассы, ни дополнительной полосы движения», — заявил он в интервью SonntagsZeitung. Ассоциация Pro Alps думает иначе. По её мнению, даже такое вмешательство «весьма проблематично с точки зрения транспорта, климата и конституционного порядка страны».

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch