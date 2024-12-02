Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев?

Если Национальный совет, большая палата, отклонит бюджет, то это будет означать, что министру финансов Карин Келлер-Суттер (слева) придётся начинать все сначала и составлять новый бюджет. Keystone / Alessandro Della Valle

Зимняя сессия федерального парламента Швейцарии продлится со 2 по 19 декабря 2024 года, депутатам придется обсудить особенно много внешнеполитических вопросов. Не менее жесткой будет битва за бюджет. И что произойдет, если парламент отвергнет имеющийся проект бюджета? Но все по порядку.

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Зимняя сессия федерального парламента Швейцарии продлится со 2 по 19 декабря 2024 года, депутатам придется обсудить особенно много внешнеполитических вопросов. Вот самые основные из тех, что могут заинтересовать нашу аудиторию.

Миграционный пакт ООН. На зимней сессии Национальный совет (большая палата парламента) будет обсуждать вопрос о том, должна ли Швейцария присоединиться к миграционному пакту ООНВнешняя ссылка. Вторая малая палата парламента, Совет кантонов, уже ответил на этот вопрос осенью и ответил отрицательно (напомним, все решения в швейцарском парламенте принимаются консенсусом двух равноправных палат, и поэтому их нельзя называть «верхняя и нижняя», только «большая и малая).

Сенаторы решили, что присоединение к этому документуВнешняя ссылка не даст стране никаких преимуществ, и что риски перевешивают даже и те преимущества, что могут в теории и быть. Подготовительный парламентский комитет Национального совета также не усмотрел никаких преимуществ в подписании Пакта. Если Национальный совет (большая палата) также отвергнет этот документ, то Федеральному совету (кабмину) придется направить Генеральному секретарю ООН официальное обращение, в котором будет указано, что Швейцария не присоединится к Пакту. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) опасается, что это решение нанесет имиджу Швейцарии на международной арене серьезный ущерб.

Плата за право въехать в Швейцарию. Лидер парламентской фракции правой Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши (Thomas Aeschi) предлагаетВнешняя ссылка федеральному правительству начать взимать по 25 швейцарских франков с иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию. Полученные таким образом средства должны направляться на финансирование пенсии по старости и потере кормильца AHV (первый компонент пенсионной системы). Томас Эши считает, что такой сбор станет вкладом в борьбу с массовым туризмом. При этом он ссылается на Королевство Бутан, которое взимает с каждого туриста 200 долларов в день. «Плата в размере 25 швейцарских франков была бы с финансовой точки зрения вполне приемлемой для туристов», — пишет Томас Эши в своем парламентском предложении (Motion).

Томас Эши (Thomas Aeschi) предлагает федеральному правительству начать взимать по 25 швейцарских франков с иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию. Keystone / Alessandro Della Valle

Конец особого миграционного статуса S для украинок и украинцев? С такой радикальной инициативойВнешняя ссылка выступил кантон Санкт-Галлен, расположенный на восточной границе страны. Этот субъект федерации предлагает полностью отменить защитный миграционный статус S для беженцев из Украины. «Сейчас во все большей степени укрепляется подозрение, что этим статусом неправомерно пользуется все большее число представителей цыганских общин. Федеральное правительство должно начать действовать немедленно. Кроме того, Швейцария должна проанализировать опыт других европейских стран с более жесткими миграционными режимами и извлечь из него соответствующие уроки».

Как другие страны относятся к украинским беженцам? В Швейцарии миграционный режим категории S находится под политическим давлением. За рубежом наблюдаются схожие тенденции — но не везде. Наш обзор. Швейцария. В настоящее время ВНЖ категории S в Швейцарии имеют почти 67 000 украинцев. По сравнению с другими беженцами, они имеют в этой стране куда больше прав и возможностей. В понедельник 2 декабря 2024 года на своей зимней сессии Национальный совет (большая палата парламента) будет решать, следует ли предоставлять статус защиты только украинским беженцам из районов, где ведутся «более или менее интенсивные боевые действия». Совет кантонов (малая палата) уже согласился с таким изменением. Взгляд на другие страны показывает: степень солидарности с украинскими беженцами в Европе снижается. Германия. В настоящее время в Германии проживает около 1,2 миллиона украинских беженцев. Украинские беженцы с самого начала получали там социальную помощь — известную как Bürgergeld («гражданское пособие») и этот факт вызывает недовольство в некоторых политических кругах и в обществе. Пока все призывы сократить финансовую поддержку украинцев и украинок до сих пор ни к каким практическим шагам там не приводили. Однако ситуация может измениться: консервативный блок ХДС/ХСС, который скорее всего победит на выборах в Бундестаг в следующем 2025 году и выставит своего канцлера (Фридрих Мерц?) планирует сократить размер социальных пособий для украинцев в Германии. Австрия. По последним данным, в Австрии находится почти 85 000 беженцев из Украины. Как и во всех странах ЕС, там украинские беженцы имеют особый миграционный статус. С октября 2024 года они также могут подать заявление на получение специального официального удостоверения личности (вида на жительство), что еще больше облегчает лицам с таким ВНЖ доступ на рынок труда. Это очень важный шаг, поскольку на данный момент лишь очень немногие из них планируют вернуться на родину. Таковы данные недавнего исследования, проведенного Австрийским интеграционным фондом (Österreichischer Integrationsfonds ÖIFВнешняя ссылка). Италия. В настоящее время в стране зарегистрировано почти 174 000 украинских беженцев. Однако как отмечает корреспондент телеканала SRF в Италии Франко Баттель, в Италии о них почти никто не говорит: «Дебаты о миграции в Италии идут очень активно, но люди говорят почти только о просителях убежища из Африки, Сирии или Афганистана. Украинцы вообще не попадают в их поле зрения». Польша. Соседняя с Украиной страна за прошедшее время войны приютила более 3,1 млн украинских беженцев. Многие из них уже вернулись домой или переехали в другие страны. Но сегодня в Польше по-прежнему проживают около 980 000 украинцев и украинок. Как показал недавний анализ газеты NZZ, солидарность общества Польши с Украиной и с беженцами идет на спад. Согласно опросу, проведенному ведущим НИИ изучения общественного мнения CBOSВнешняя ссылка, после начала агрессии России против Украины в 2022 году более 90% поляков позитивно оценивали приезд в стране украинских беженцев. Сегодня этот показатель составляет всего 53%. Норвегия. В настоящее время в этой стране зарегистрировано около 77 000 человек. Норвегия, не входя в ЕС, ввела для них специальный миграционный статус на основании директив ЕС — по аналогии со Швейцарией. Однако два месяца назад левоцентристское правительство стало первым европейским кабмином, ужесточившим миграционные нормы и правила. Так, беженцы из западной Украины больше не будут автоматически получать здесь защитный миграционный статус, они должны будут подавать прошение о предоставлении убежища в индивидуальном порядке. Кроме того, выплаты украинским беженцам, оставшимся в стране, будут значительно сокращены. «С точки зрения правительства Норвегии готовность норвежцев помогать украинцам достигла предела», — говорит корреспондент SRF по Северной Европе Бруно Кауфманн. Источник: SRFВнешняя ссылка

Помощь Украине. По мнению партий социалистов (SP), «Зелёных либералов» (GLP) и «Центра» (Mitte) Швейцария могла бы делать для Украины куда больше, чем сейчас. По их мнению, Швейцария перечисляет Украине в настоящее время сравнительно скромные деньги, особенно если сравнивать их с её собственными экономическими показателями. Эти партии призываютВнешняя ссылка — пусть даже в качестве «чрезвычайных расходов» — довести швейцарский взнос на гуманитарную помощь Украине до размеров, сопоставимых со взносами других сравнимых со Швейцарией стран. Совет кантонов, малая палата, также предлагает начать выделять на гуманитарную помощь стране, подвергшейся агрессии, больше денег, усиливая одновременно поддержку Украины на дипломатическом уровне.

Передача бернских трамваев Львову (плюс несколько трамваев из Цюриха для города Винница в центральной Украине) впервые происходит в условиях войны. Keystone / Anthony Anex

ХАМАС, Хезболла, БАПОР. В сентябре 2024 года Федеральный совет (кабмин страны) принял Закон о запрете ХАМАС, передав его затем на рассмотрение в парламент. Согласно этому документу, организация ХАМАС и её преемники теперь считаются запрещенными террористическими организациями. Национальный совет (большая палата) проголосует по этому вопросу на второй неделе зимней сессии. Парламентские Комитеты по политике безопасности обеих палат также согласны с тем, что запретить как террористическую структуру следует и Хезболлу. Одновременно Совет кантонов должен будет принять решение о порядке финансирования БАПОР. Большая палата уже решила немедленно прекратить швейцарскую финансовую поддержку этой структуры, теперь слово за малой палатой.

Политические сигналы. Отдельного внимания заслуживает предложение признать геноцидом массовые убийства и изнасилования езидовВнешняя ссылка в Ираке в 2014 году так называемым «Исламским государством». В случае позитивного решения этот шаг не будет означать фиксации мнения Швейцарии как государства. Это будет только решение парламента, точнее, его большой палаты, Национального совета, не больше и не меньше. Комитет по иностранным делам Национального совета предлагает Федеральному совету организовать международный мирный форум по конфликту в Нагорном Карабахе. Соответствующее предложение также будет вынесено на голосование парламента.

Долговой тормоз. Отдельный вопрос — борьба за бюджет, в рамках которого внешнеполитические вопросы и вопросы обеспечения безопасности страны будут играть сравнительно заметную роль. С деньгами в стране туго и битва обещает быть тяжелой. Швейцария не имеет права наращивать свой госдолг, так называемое «бюджетное правило долгового тормоза» накладывает на процесс накопления бюджетных долгов четкие ограничения. С другой стороны, всем ясно, что армии требуется куда больше средств, чем раньше, кроме того, не ясно, откуда все-таки брать средства на выплату 13-й пенсии AHV (первый компонент пенсионной системы).

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Одно уже известно точно: в следующем 2025 году в распоряжении Вооруженных сил будет примерно на полмиллиарда франков больше, чем планировалось изначально. Два курирующих парламентских комитета уже одобрили увеличение военных ассигнований. Остается самая малость, понять, как и где компенсировать эти дополнительные расходы. Обсуждаются разные варианты, включая бюджетный секвестр в сфере предоставления убежища, сокращение численности федеральной бюрократии и урезание «помощи развитию» беднейшим странам мира.

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Кстати, а какую армию хочет иметь Швейцария? Депутат Совета кантонов от партии «Либералы» (FDP) Йозеф Диттли (Josef Dittli) призывает Федеральный совет подготовить «базовый документ о целях и стратегической ориентации швейцарских Вооруженных силВнешняя ссылка». Й. Диттли считается лучшим армейским экспертом. Своим предложением он четко озвучил основную дилемму: Вооруженные силы требуют больше денег, но при этом они еще не представили четкой оборонной концепции, которая позволила бы определить приоритеты финансирования в условиях ограниченных бюджетных возможностей страны.

Что произойдет, если федеральный бюджет будет отклонен?

И в самом деле, что произойдет, если парламент в итоге отвергнет сверстанный на данный момент вариант федерального бюджета на 2025 год? Этот вопрос мы задали нашему финансовому эксперту Фабио Канечу. Ведь многие парламентарии, например социалистка Тамара Фуничелло (Tamara Funiciello), уже заявили, что нынешний вариант бюджета они не одобрят ни при каких обстоятельствах. Как говорит Фабио Канеч, правые (SVP) также угрожают отклонить нынешний вариант бюджета, правда, в отличие от левых (SP), Швейцарская Народная партия призывает увеличить военные расходы, выделить больше денег на сельское хозяйство и еще больше сократить помощь бедным странам. Все вместе левые (SP) и правые (SVP) имеют в парламенте большинство в 108 из 200 мест (имеется в виду Национальный совет). А если добавить сюда «Зелёных» (GPS), то тогда возникнет большинство даже в 131 голос.

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Следует учитывать, что в швейцарском парламенте в рамках утверждения бюджета не предусмотрены дебаты на предмет о том, стоит ли вообще дебатировать по этому вопросу, то есть достаточно ли качественной и продуманной является предложенная «разблюдовка». Бюджет представлен и палаты будут обязаны обсуждать то, что есть. Со стандартными законопроектами дело обстоит иначе: сначала палаты обсуждают вопрос, готов ли законопроект к обсуждению. В данном же случае дебаты начинаются сразу с места в карьер. Решение о том, какая палата начнет обсуждение первой, большая или малая, принимается совместно двумя спикерами: в этом году это Ева Херцог, спикер малой палаты, и Эрик Нуссбаумер, спикер большой. Оба депутата представляют партию социалистов. В итоге было принято решение сначала обсудить сразу в целом бюджет в большой палате, Национальном совете.

Даже если Национальный совет и отвергнет бюджет, то это все равно будет далеко ещё не конец истории. Потому что обсудить его должна будет и малая палата, Совет кантонов. Как раз она и сможет окончательно отклонить бюджет, но это вряд ли! В Совете кантонов у правых (SVP), левых (SP) и «Зелёных» (GPS) всего 19 мест из 46, то есть большинства у этого ad-hoc-альянса нет. Но если Национальный совет, большая палата, и во второй раз отклонит бюджет, то это будет означать, что министру финансов Карин Келлер-Суттер придётся начинать все сначала и составлять новый бюджет. Он будет обсуждаться самое раннее на весенней сессии парламента, т. е. в марте 2025 г. Как именно действовать до этого момента, как жить стране без бюджета? Это вопрос открытый.

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По некоторым данным, уже идет подготовка и к принятию чрезвычайного временного бюджета. Если потребуется, парламент может принять чрезвычайный бюджет также в ходе нынешней зимней сессии. Он будет действовать до тех пор, пока весной не будет принят новый, регулярный бюджет: при условии, что к тому времени все стороны смогут договориться о каком-то компромиссе.

Кстати, а как работает парламент Швейцарии, какие у депутатов есть инструменты, как они ими пользуются, каковы виды «парламентской продукции» и каковы этапы законотворчества, то есть какие фазы минует законопроект, прежде чем он станет действующим законодательным актом?

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Показать больше Швейцарский парламент: его инструменты, продукция и этапы законотворчества Этот контент был опубликован на Как работает парламент Швейцарии, какие у депутатов есть инструменты, какие существуют виды «парламентской продукции» и каковы этапы законотворчества. Читать далее Швейцарский парламент: его инструменты, продукция и этапы законотворчества