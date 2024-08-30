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Эксперты советуют Швейцарии пересмотреть свою политику безопасности

Рабочая группа экспертов считает необходимым пересмотреть основы швейцарской политики в сфере безопасности.
Рабочая группа экспертов считает необходимым пересмотреть основы швейцарской политики в сфере безопасности. Keystone-SDA

Увеличение военных ассигнований, более плотное оборонное сотрудничество с НАТО, пересмотр основ швейцарской политики нейтралитета: группа экспертов советует федеральному правительству Швейцарии кардинально пересмотреть основы швейцарской политики в сфере безопасности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В давно и с напряжением ожидавшемся докладе группа экспертов рекомендует именно те меры, которые позволят главе Минобороны страны и президенту Швейцарии в 2024 году Виоле Амхерд и армейскому руководству уже на вполне законном основании начать реализовывать своё видение основ военно-оборонного курса страны на ближайшее будущее.

По мнению экспертов комиссии:

  • Швейцария должна начать более тесное оборонное сотрудничество с НАТО и с военными структурами ЕС;
  • Военный бюджет быть увеличен до одного процента от ВВП страны уже к 2030 году;
  • Должно существовать куда меньше ограничений в области экспорта вооружений;
  • Политика нейтралитета должна стать более гибкой.

Доклад рисует мрачную картину положения Швейцарии, страна, по мнению экспертов, уже находится в состоянии гибридной войны. В общей сложности комиссия сформулировала около ста рекомендаций, на основе которых можно было бы реализовать «перспективную политику безопасности».

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Комиссия экспертов, созданная Министерством обороны (VBS) ещё год назад, в четверг 29 августа 2024 года опубликовала свой итоговый 68-страничный отчет. Предполагается, что он послужит базовым импульсом для разработки стратегии политики безопасности Швейцарии образца 2025 года, над которой только что начал работать швейцарский Минобороны.

Узкая трактовка политики безопасности?

По мнению швейцарского общественного телеканала SRFВнешняя ссылка, эксперты комиссии очень узко трактуют само определение того, что есть «политика безопасности» и какими должны быть её инструменты. В центре их внимания находится вооруженная оборона, инструментами которой в основном выступают армия, структуры гражданской обороны, разведывательная служба, политика в области экспорта вооружений и национальная программа обеспечения страны базовыми ресурсами на случай возникновения чрезвычайного положения.

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Гражданское миростроительство, профилактика конфликтов и сотрудничество в области развития с беднейшими странами по линии Министерства иностранных дел упоминаются лишь вскользь. По мнению радио SRF эксперты могли бы, например, призвать к увеличению бюджетов, выделяемых на помощь развитию беднейших стран глобального Юга: если эти страны будут и дальше всё сильнее будут увязать в сетях влияния России и Китая, то очевидно, что помощь развитию, как и во времена холодной войны, также приобретает мощную геополитическую составляющую. Однако ясно, что ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась после начала агрессивной войны России против Украины.

Что это значит для Швейцарии?

Политический философ и один из авторов этого экспертного доклада Катя Джентинетта (Katja Gentinetta) считаетВнешняя ссылка, что США, демократический гарант либерального Запада, находится в состоянии вызова, брошенного ему со стороны Китая. Европе бросает вызов Россия. Автократии бросают вызов демократиям. «В докладе мы смогли четко выделить эти три параметра. Надо полагать, что из-за угрозы китайско-тайваньского конфликта США больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе, а это значит, что в Европе НАТО окажется в одиночестве.

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Если мы посмотрим на общую картину, то увидим, что самые реальные угрозы безопасности, скорее всего, будет переживать именно Европа, а Швейцария затронута этим по меньшей мере косвенно, а в некоторых случаях и напрямую. В случае прямой агрессии Швейцария будет зависеть (от кооперации с партнёрами за рубежом). Логично, что это сотрудничество будет осуществляться с НАТО. Нам необходимо сотрудничество за пределами наших национальных границ, и мы должны учиться осуществлять такое сотрудничество.

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Организация НАТО сама ясно дает понять, что Альянс заинтересован в том, чтобы Швейцария не представляла собой прореху на системе безопасности Европы. Необходимо убедительно донести (до всех, кто находится за пределами ЕС), что Европа в целом является сдерживающим фактором. Именно поэтому Европе необходимо сотрудничество со Швейцарией, со страной, находящейся в самом центре Европы. Но нам нужна такая форма сотрудничества, при которой соблюдался бы и нейтралитет. Альянс НАТО совершенно не заинтересован в том, чтобы Швейцария отказалась от своего нейтралитета, но он заинтересован в том, чтобы вместе с нами встать на защиту безопасности Европы, проводя совместные учения».

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