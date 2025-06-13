Когда-то виновники, теперь жертвы: фермеры требуют справедливости

Сельское хозяйство остаётся одним из основных источников выбросов парниковых газов. Однако именно этот сектор экономики сегодня одним из первых сталкивается с последствиями изменения климата. Keystone

Сельское хозяйство остаётся одним из основных источников выбросов парниковых газов. Однако именно этот сектор экономики сегодня одним из первых сталкивается с последствиями изменения климата. Исковая жалоба, поданная недавно в Швейцарии, может стать прецедентом, побуждая фермеров по всему миру обращаться в суды с жалобами в отношении своих правительств в связи с их «бездействием в области защиты климата».

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Фермеры умеют добиваться того, чтобы их голос был услышан. Швейцарские же крестьяне давно стали виртуозами этого дела. Они, не колеблясь, блокируют в знак протеста дороги своими тракторами или вывозят навоз в города и сваливают его у мэрий и прочих дворцов власти. В прошлом 2024 году подобные акции, направленные против экологической политики правительств, против постоянного увеличения производственных затрат и усиления международной конкуренции, прокатились по многим европейским странам, включая и Швейцарию.

Когда фермеры обращаются в суд

Однако недавно одна группа швейцарских фермеров выбрала другой путь — менее эффектный, но не менее действенный способ выразить своё недовольство. Девять фермеров и пять небольших сельскохозяйственных ассоциаций из разных кантонов подали иск в отношении швейцарских властей. Они обвиняют государство в том, что оно недостаточно активно защищает климат и тем самым ставит под угрозу их существование.

Дело это находится сейчас на рассмотрении Федерального административного суда. Количество климатических исков в мире продолжает увеличиваться: с 2 540 в 2023 году до почти 2 900 исков в 2024 году. Всё больше граждан и организаций обращаются в суды, с тем чтобы оспорить неэффективность государственной климатической политики или привлечь компании к ответственности за чрезмерные выбросы CO₂. Под судом оказываются и агропромышленный комплекс, и, в частности, животноводческие хозяйства — такие процессы идут, например, в Дании, США и Новой Зеландии.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), производство мяса и молока отвечает примерно за 15% выбросов, вызванных деятельностью человека. Основная часть приходится на метан — мощный парниковый газ, который выделяется в процессе метаболизма крупного рогатого скота и других жвачных животных. Животноводческие хозяйства в целом рассматриваются как виновники, которых следует привлекать к ответственности за ускорение процесса глобального потепления. Таково мнение Эмили Брадин (Emily Bradeen), политического аналитика Грантхемского института по изменению климата и окружающей среды в Лондоне. Иск швейцарских фермеров, отмечает она, «интересен тем, что он опровергает эту точку зрения и утверждает: фермеры тоже являются жертвами изменения климата».

Фермеры Швейцарии требуют не слов, а дела

Шарлотта Э. Блаттнер (Charlotte E. Blattner), доцент кафедры публичного права и экологического права Лозаннского университета, видит в этой инициативе «смену парадигмы». «Она знаменует собой значительное изменение в том, как фермеры позиционируют себя в экологических вопросах», — отмечает она. Сельское хозяйство особенно уязвимо перед лицом глобального потепления: повышение средних температур, учащение случаев засух и экстремальных погодных явлений приводят к снижению урожайности.

Фермеры умеют добиваться того, чтобы их голос был услышан. Швейцарские же крестьяне давно стали виртуозами этого дела. Keystone

«Мы адаптируемся, но есть пределы, через которые мы уже не в силах переступить. Если летние периоды с температурой до 40 °C будут учащаться, то ничего расти просто не будет», — говорит винодел из Женевы Ив Батардон (Yves Batardon) в интервью швейцарской газете Le Temps. Засуха 2022 года, например, обошлась ему в десятки тысяч франков. Ив Батардон — только один из истцов. В марте 2024 года он и другие фермеры потребовали от Федерального департамента / министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) принять меры, с тем чтобы федеральные органы выполнили свои национальные и международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

В 2017 году Швейцария ратифицировала, напомним, Парижское соглашение и поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов уже к 2050 году. Однако, по утверждению Швейцарской ассоциации «Адвокаты за климат», представляющей интересы фермеров и сельскохозяйственных рабочих, климатическая политика UVEK остаётся неудовлетворительной. Это, как считают в Ассоциации, ставит под угрозу экономическую свободу фермеров и безопасность их частной собственности. За последние три года засухи, сильные дожди и град сократили их доходы на 10–40%.

Международные стандарты и прецеденты

Эксперты в области права ссылаются на доклад Международного энергетического агентства за 2023 год. Они отмечают, что Швейцария входит в число стран с самыми высокими выбросами CO₂ на душу населения — 14 тонн при среднем мировом показателе в 6 тонн. Они также указывают на швейцарский отчёт, который прогнозирует «всё более частые и продолжительные периоды засухи при высоких температурах и одновременно высоком спросе на воду в сельском хозяйстве».

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«Существование фермеров, их образ жизни и их вклад в продовольственную безопасность находятся под угрозой из-за увеличения числа экстремальных погодных явлений», — говорит Корина Хери (Corina Heri), доцент кафедры конституционного и административного права Университета Тилбурга в Нидерландах. Аргументация «Адвокатов за климат» опирается на другие прецеденты, в которых суды признавали ответственность правительств за защиту граждан от негативных последствий изменения климата. Среди них — дело группы пожилых швейцарских активисток, которые в 2024 году добились исторической победы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) отклонил, однако, упомянутую жалобу фермеров как «неприемлемую».

Министерство аргументировало свой отказ тем, что Швейцария уже предпринимает достаточные меры для защиты климата, а «сельское хозяйство не страдает от последствий изменения климата сильнее, чем другие группы населения». Федеральные власти также заявили, что они не намерены учитывать решение ЕСПЧ по делу пожилых «климатических активисток». Такую позицию резко критикует Арно Нуссбаумер-Лагзауи (Arnaud Nussbaumer-Lagzaoui), президент организации «Адвокаты за климат» (Klima-Anwälte). По его словам, решение властей «невероятно» и представляет собой «нарушение принципа разделения властей».

Швейцарские фермеры идут до конца

Истцы уже подали апелляцию в Федеральный административный суд Швейцарии, они уверены в положительном исходе дела. Ответ ожидается уже до конца 2025 года. В случае отказа они намерены обратиться в Федеральный суд в Лозанне, а при необходимости — и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Мы готовы идти до конца», — заявляет Арно Нуссбаумер-Лагзауи. Климатический иск швейцарских фермеров — не первый в мировой практике.

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В 2015 году Верховный суд в Лахоре (Пакистан) удовлетворил иск фермера, обвинившего правительство страны в бездействии в борьбе с изменением климата и, следовательно, в нарушении его права на жизнь и человеческое достоинство. Однако, как отмечает Корина Хери, с тех пор такие дела редко завершались успехом: законы оставались неизменными, а судебные решения зачастую не исполнялись. В то же время иск швейцарских фермеров, по её мнению, может стать «влиятельным прецедентом».

По словам Корины Хери, это дело может показать, что мелкие фермеры и сельские сообщества особенно уязвимы к последствиям изменения климата и что государствам не следует ожидать от этих групп самостоятельной адаптации к новым условиям за свой счёт. «Иск может также установить тот факт, что сокращение выбросов — это единственный способ защитить сельское хозяйство и продовольственную безопасность», — поясняет она.

Швейцарские фермеры, как объясняет Эмили Брадин, обращают внимание на последствия изменения климата для своих средств к существованию — как в части экономических потерь, так и в части затрат на меры адаптации. «Правительства не инвестируют достаточно средств для того, чтобы обеспечить устойчивость общества к экстремальным погодным явлениям, засухам и другим последствиям глобального потепления», — подчёркивает она.

Иск швейцарских фермеров — один из первых, специально касающийся ущерба сельскому хозяйству от изменения климата. «Положительное решение может создать важный прецедент в плане формулирования мер, которые правительства должны были бы реализовать для того, чтобы смягчить этот ущерб», — говорит Эмили Брадин. «Иск швейцарских фермеров подан в правильное время, и я думаю, что мы увидим увеличение числа подобных исков со стороны фермеров», — заявляет Дайна Брей (Dina Bray), профессор права Йельской школы права, в интервью SWI swissinfo.ch.

От судебных исков к реформе производства сельхозпродукции

Дайна Брей является соавтором научного исследования о климатических исках против так называемых «метановых магнатов» — агропромышленных гигантов, ответственных за большую часть мировых выбросов метана. По её словам, фермеры страдают от того, что правительства не способны эффективно регулировать деятельность крупных корпораций, занимающихся интенсивным животноводством. По ним бьёт также отсутствие надлежащих политических мер, направленных на поддержку сельского хозяйства в переходе к более устойчивым и экологичным методам ведения хозяйства.

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Как отмечает Дайна Брей, реформа системы производства сельхозпродукции могла бы принести пользу фермерам, например, за счёт создания новых источников дохода, однако для поддержки наиболее пострадавших групп необходимы значительные инвестиции. Эмили Брадин подчёркивает, что даже если дело швейцарских фермеров и не дойдёт до Европейского суда по правам человека, оно может сподвигнуть на аналогичные иски крестьян в Европе, США и других странах.

Один из интересных аспектов таких климатических процессов, по её словам, заключается в активном международном обмене между адвокатами и судьями. «Фермеры и все, кто вовлечён в климатические процессы, будут внимательно следить за развитием этого дела», — говорит Эмили Брадин. Независимо от исхода апелляции в Федеральном административном суде Швейцарии, Шарлотта Э. Блаттнер убеждена: это дело уже является ещё одним важным этапом на долгом пути климатических процессов, способствующих принятию более строгих мер по защите климата.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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