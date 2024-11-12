Перспективы швейцарского экспорта улучшаются

В октябре перспективы развития швейцарского экспорта заметно улучшились. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от внешних факторов. Keystone-SDA

В октябре перспективы развития швейцарского экспорта заметно улучшились. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от внешних факторов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Outlook for Swiss exports brightens Читать далее Outlook for Swiss exports brightens

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Опубликованный в октябре 2024 года полугодовой прогноз Allianz Trade Export Forecast составил показатель в минус 0,12 пункта, что стало улучшением на 0,35 пункта. Максимальное падение в минус 1,4 пункта (зафиксировано в конце 2022) осталось далеко в истории. Об этом на прошлой неделе заявила Allianz Trade — швейцарская компания, занимающаяся страхованием и гарантиями кредитов для компаний и предприятий.

«Похоже, что большинство швейцарских экспортных компаний находятся сегодня в неплохом состоянии», — прокомментировал общую ситуацию генеральный директор Allianz Trade Switzerland Ян Мёльман (Jan Möllmann). Драйверами улучшения в Швейцарии стали авиационные перевозки и финансовые рынки. Однако Ян Мёльманн призывает к осторожности, поскольку развитие событий во многом будет зависеть от состояния мировой экономики и от геополитических факторов.

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Согласно отчету Allianz Trade Export Forecast, объёмы промышленного производства продолжают снижаться во всех отраслях экономики по всему миру, а это ослабляет спрос на швейцарские промышленные товары. Кроме того, швейцарский франк остаётся слишком сильным, что все ещё делает швейцарский экспорт более дорогим по сравнению с экспортом из других стран.

В частности, говорится в отчете, не случайно, что в последнее время швейцарский экспорт в Европу несколько сбавил темп. Тем не менее эксперты Allianz Trade ожидают к концу года продолжения процесса восстановления швейцарской экономики. Скорее всего, это произойдет благодаря смягчению монетарной политики в Европе и США, что повысит международный спрос на промышленную продукцию.

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«Хотя этого вряд ли этого будет достаточно для значительных инвестиций в производство средств производства, положительная динамика полностью раскроет свой потенциал лишь к концу 2024 года». Рейтинговый отчет Allianz Trade Export ForecastВнешняя ссылка учитывает ведущие показатели из областей промышленности, транспорта, финансовых и товарных рынков, а также так называемые «индикаторы настроений», а всего в этой модели учтено около ста факторов.

И кстати, в самом деле:

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