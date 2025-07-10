Новые надежды, старые риски: Швейцария и ренессанс атомной энергетики

Эксперты предупреждают: несмотря на весь технологический прогресс, риски, связанные с ядерной энергетикой, по-прежнему актуальны. Https: / / Visual.keystone-Sda.ch /

На фоне «климатических вызовов» и увеличения масштабов потребления электроэнергии Швейцария начала в последние годы пересматривать своё отношение к атомной энергетике. Однако эксперты предупреждают: несмотря на весь технологический прогресс, риски, связанные с ядерной энергетикой, по-прежнему актуальны.

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В течение десяти последних лет в Швейцарии действовал формальный запрет на строительство новых атомных электростанций. Его ввели после аварии на АЭС «Фукусима», произошедшей в 2011 году, с целью снизить потенциальные угрозы и стимулировать развитие возобновляемых источников энергии — технологий на основе солнца, воды и ветра. Но ситуация изменилась. В 2023 году в Швейцарии была выдвинута народная инициатива Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)Внешняя ссылка или «Электричество для всех и всегда / Не допустить отключений света!»

В ответ правительство страны — Федеральный совет — предложило внести поправки в Федеральный Закон об атомной энергетике (Kernenergiegesetz) и снять запрет на строительство новых АЭС. Главный аргумент: масштабы потребления энергии увеличиваются, особенно зимой, а прежних стабильных источников становится недостаточно. Атомная же энергия способна выручить — тем более, что она не зависит от погодных условий и почти не производит парниковых газов. Таким образом, Швейцария надеется одновременно повысить надёжность энергоснабжения и достичь своих «климатических целей».

Реактор АЭС Мюлеберг состоял из следующих элементов: 1. Крышка реактора. 2. Вентиль для выпуска пара (первичный контур). 3 Пар. 4. Вентиль для поступления охлаждающей жидкости (первичный контур). 5. Корпус реактора. 6. Топливные элементы. 7. Регулирующие стержни. IFSN

Однако специалисты по ядерной безопасности, энергетике и экологии напоминают: атомная энергия связана с целым рядом до сих пор нерешённых проблем: высокие затраты на строительство реакторов, сложность утилизации радиоактивных отходов, необходимость тщательного и сложного государственного контроля и — самое главное — потенциальные последствия аварий, пусть даже они происходят крайне редко.

Швейцария, таким образом, как и многие другие страны, стоит перед выбором: следует ли ей в 21 веке снова делать ставку на атомную энергетику? Или все-таки лучше продолжать усилия по развитию возобновляемых источников и технологий хранения энергии? Ответ будет зависеть не только от самих технологий, но и от доверия общества к тем или иным технологиям, от политической воли руководства и от способности общества и властей учитывать долгосрочные риски.

Глобальный ренессанс атомной энергетики: чистая энергия с грязной историей

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА, International Energy Agency, IEA), атомная энергетика переживает сегодня новый ренессанс: более 40 стран мира разрабатывают и реализуют сегодня конкретные стратегии в области модернизации и развития потенциала мирного атома. Цель — утроить совокупную мощность атомных электростанций уже к 2050 году, в том числе для того, чтобы поставленные в области сокращения выбросов парниковых газов цели все-таки смогли бы быть реализованы.

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МЭА подчёркивает: «Атомная энергия — это один из ведущих источников низкоуглеродной и стабильной генерации электроэнергии, она по степени «чистоты» уступает только гидроэнергетике». Если рассматривать исключительно выбросы парниковых газов (водяной пар, метан, углекислый газ), то атомная энергетика действительно в куда меньшей степени загрязняет атмосферу, нежели угольные или газовые ТЭЦ. Об этом говорит и биолог Даг Брюгге (Doug Brugge), профессор Университета Коннектикута (University of Connecticut), США. Однако, по его словам, называть атомную энергетику по-настоящему «экологически чистой» было бы некорректно.

Совместно с инженером Аароном Дейтсманом (Aaron Datesman) Даг Брюгге выпустил книгу Dirty Secrets: Nuclear Power in the Age of Climate Change Внешняя ссылка(«Грязные секреты атомной энергетики в эпоху изменения климата»), в которой анализируются мало кем замечаемые и обсуждаемые экологические и социальные издержки ядерной энергетики. Авторы стремятся представить читателю взвешенную картинку — не отрицая потенциала ядерной энергетики, но и не игнорируя реальные риски. Мотивация Дага Брюгге — не только академическая, но и личная. Он вырос в резервации народа навахо на юго-западе США, в регионе, где с 1940-х по 1980-е годы активно добывался уран. Многие шахтёры впоследствии умерли от рака лёгких и фиброза. Ни один из них не был должным образом проинформирован об уровне радиационного воздействия на их организм.

На архивной фотографии от 13 ноября 1979 года сотрудники компании United Nuclear Corp. убирают урановый шлам, разлившийся вдоль реки Рио-Пуэрко в районе Черч-Рок, штат Нью-Мексико. Таблички на трёх языках просят местных жителей, в том числе представителей народа навахо, не приближаться к воде. Ap1979

Более того, значительная часть радиоактивных отходов от добычи урана до сих пор остаётся на поверхности, загрязняя землю и источники воды. По словам Дага Брюгге, процесс обогащения урана и по сей день представляет собой источник угроз, будучи сопряжены с высокими рисками для здоровья рабочих, а также загрязняя окружающую среду тяжёлыми металлами и радиоактивными веществами. «Об этом говорят редко, потому что страдают (от последствий этих процессов как правило) в первую очередь бедные общины коренных народов в удалённых районах страны. И каждый, кто называет атомную энергетику чистой, игнорирует эту сторону вопроса», — подчёркивает он.

Схожую позицию занимает и французский инженер-ядерщик Бруно Шарейрон (Bruno Chareyron), с 1993 года работающий в CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité), независимой организации по радиационной защите, созданной после Чернобыльской катастрофы. На протяжении десятилетий он проводил независимые замеры радиации в регионах добычи урана, включая воду рек, используемых для охлаждения реакторов. По его мнению, инфраструктура атомной энергетики содержит множество «незаметных» источников загрязнения, которые редко когда становятся темой публичных дискуссий.

Реальные риски за пределами технического оптимизма

Во Франции рабочая группа ученых под руководством инженера-ядерщика Бруно Шарейрона (Bruno Chareyron) проводила независимые замеры радиационного фона на автостоянках, дорогах, туристических маршрутах и даже на детских площадках. Ведь в прошлом строительные материалы, содержащие радиоактивные отходы уранодобывающей промышленности, применялись и использовались очень широко. В ряде случаев были зафиксированы значительные превышения допустимых уровней радиации — и при этом такого рода данные не официально не публиковались.

В своей новой книге Le nucléaire: une énergie vraiment sans danger?Внешняя ссылка («Атомная энергетика: действительно ли она безопасна?») Бруно Шарейрон подробно описывает такие случаи и анализирует системные риски, связанные с ядерной энергетикой и подчёркивает, что нынешний технологический прогресс часто создаёт у людей ложное чувство безопасности, при том, что «официальная трактовка ситуации и реальность часто находятся в разных мирах». Когда он, будучи студентом, изучал ядерную энергетику, ему, как он сам вспоминает, преподавали исключительно положительный взгляд на эту технологию. Но работа в CRIIRAD показала ему и другую её сторону, менее праздничную.

Мемориальный комплекс «Звезда Полынь» в городе Чернобыль был создан к 25-летию аварии на ЧАЭС. swissinfo.ch

Например, вся цепочка поставок в этой сфере — от добычи и обогащения урана до эксплуатации реакторов — связана с долговременными радиационными рисками как для работников, так и для населения, живущего вблизи АЭС. Особенно остро, по мнению Бруно Шарейрона, стоит вопрос об утилизации радиоактивных отходов: ни одна страна пока не предложила по-настоящему безопасного решения этого вопроса с прицелом на тысячелетнюю перспективу. Кроме того, он предупреждает, что общество все ещё недооценивает вероятность серьёзных аварий на реакторах.

«Современные атомные электростанции не рассчитаны на экстремальные природные катаклизмы, возникающие по причине изменение климата», — добавляет он. Реакторы требуют постоянного снабжения энергией и водой, а отработанное топливо нужно перед утилизацией охлаждать в течение многих лет. При этом повышение температуры речной воды, падение уровня воды в реках, наводнения, лесные пожары и ураганы могут напрямую угрожать безопасности атомных станций. «Вероятность аварий на реакторах будет возрастать по мере изменения климата», — подытоживает Бруно Шарейрон.

С этой оценкой перекликается и позиция, которой придерживается Андреа Реццонико (Andrea RezzonicoВнешняя ссылка), специалист по вопросам безопасности в Council on Strategic Risks, г. Вашингтон, США, независимой некоммерческой организации, занимающаяся анализом и предупреждением глобальных угроз. В последние семь лет она изучает взаимосвязь между климатической нестабильностью, ядерной инфраструктурой и глобальной безопасностью. «Ещё даже до нынешнего климатического кризиса многие страны уже рассматривали атомную энергетику в качестве способа достичь целей, установленных Парижским соглашением. Мы же хотим понять, как климат может влиять на уязвимость атомной инфраструктуры», — говорит Андреа Реццонико.

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По её мнению, ядерная энергетика может стать частью долгосрочной климатической стратегии, но в краткосрочной перспективе необходимы куда более быстрые и гибкие решения. Она подчёркивает: как существующие, так и планируемые реакторы должны учитывать имеющиеся климатические сценарии. «Многие реакторы строились ещё в эпоху, когда нынешние климатические риски просто никем не учитывались», — говорит она. При этом Андреа Реццонико обращает внимание на то, что особому риску подвержены прибрежные реакторы, по причине повышения уровня мирового океана и возможных штормовых приливов.

АЭС, расположенные в глубине континентов, такие как в Швейцарии, сталкиваются с другими угрозами: засухами, падением уровня воды в реках и повышением температуры речной воды. «Доступность воды для охлаждения станет скоро критическим фактором. В будущем перед нами может встать выбор — использовать ли воду для реакторов или для сельского хозяйства. При этом сама вода будет намного теплее, чем сегодня, что создаст проблемы и для систем охлаждения реакторов, и для экосистем, в которую такая вода будет возвращаться после использования», — заключает Андреа Реццонико.

Человеческий фактор в атомной энергетике

В рамках дискуссии о будущем атомной энергетики в Швейцарии нельзя ограничиваться исключительно вопросами выбросов CO₂ и теми или иными техническими решениями. Как подчёркивает Рона Флин (Rhona Flin), ключевым элементом безопасной эксплуатации ядерных объектов остается человеческий фактор. Рона Флин — почётный профессор прикладной психологии Университета Абердина (University of Aberdeen, Шотландия).

АЭС Мюлеберг была остановлена 20 декабря 2019 года. Keystone

Уже в течение нескольких десятилетий она изучает взаимосвязь между культурой безопасности, политическим лидерством и человеческим поведением в промышленных отраслях с высоким уровнем риска — таких как атомная энергетика, гражданская авиация и нефтегазовая промышленность. Кроме того, она участвовала в разработке программы Европейского союза по подготовке руководителей и регулирующих органов в области культуры ядерной безопасности. Рона Флин подчёркивает, что даже странам, принявшим решение о поэтапном отказе от атомной энергетики, нельзя терять из виду необходимость сохранения имеющихся и подготовки молодых квалифицированных специалистов.

Эксплуатация реакторов, их безопасная остановка и демонтаж, обращение с радиоактивными отходами — всё это будет ещё на протяжении десятилетий требовать весьма глубоких экспертных знаний. По её словам, внедрение новых технологий — таких как искусственный интеллект и робототехника — дает нам не только новые возможности, но и становится источником новых рисков. «Нам ещё только предстоит научить людей и машины эффективно работать вместе. А ведь ещё нужно понимать, как поступать, если машина вдруг выходит из строя», — предупреждает она. Рона Флин подчёркивает далее, что чисто технических знаний здесь недостаточно.

Для устойчивой и безопасной работы сложных технических систем критически важны и так называемые «нетехнические навыки»: коммуникация, командное взаимодействие, принятие решений в условиях неопределённости и внешнего давления. Решающую роль играет организационная культура, в рамках которой сотрудники имеют возможность открыто говорить о возможных рисках. С её точки зрения, формирование зрелой культуры безопасности будет иметь ключевое значение независимо от того, построит ли Швейцария новые ядерные реакторы или окончательно откажется от них. В любом случае человеческий фактор останется критическим условием надёжности ядерной технологии — наравне с качеством инженерных решений и нормативной базы.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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