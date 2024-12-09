Компания OpenAI откроет офис в Швейцарии

Компания OpenAI, создатель чатбота ChatGPT, сообщает, что намерена открыть свой офис в Цюрихе. Keystone-SDA

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, сообщает, что намерена открыть свой офис в Цюрихе. Это решение станет шагом в реализации планов компании по расширению своего присутствия в Европе. Свои филиалы компания уже открыла в Лондоне, Париже, Брюсселе и Дублине.

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Напомним, что компании OpenAI удалось сманить к себе из фирмы Google DeepMind трёх ведущих инженеров по компьютерному зрению и машинному обучению — Лукаса Бейера, Александра Колесникова и Сяохуа Чжая. Эти специалисты будут работать в новом цюрихском офисе, сосредотачиваясь на разработке мультимодальных моделей искусственного интеллекта, способных обрабатывать различные типы данных, включая изображения и аудио.

Открытие офиса в Цюрихе станет ещё одним шагом в реализации планов компании по расширению своего присутствия в Европе. Свои филиалы компания уже открыла в Лондоне, Париже, Брюсселе и Дублине. Ранее, в октябре 2024 года, компания объявила об открытии офисов в Нью-Йорке, Сиэтле, Париже, Брюсселе и Сингапуре, что расширило существующую сеть её представительств в Сан-Франциско, Лондоне, Дублине и Токио.

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Город Цюрих был выбран не случайно: швейцарская деловая столица известна развитым технологическим сектором, здесь расположен ведущий вуз континентальной Европы, Высшая техническая школа Цюриха (ETHZ), один из ведущих мировых центров разработок в области компьютерных наук. Кроме того, в Цюрихе уже работают мировые крупные технологические компании, такие как Apple и Google. Последняя отметила недавно 20-летия своего присутствия в Цюрихе.

Глобальные рейтинги: Швейцария по многим параметрам находится впереди планеты всей, но и на солнце есть пятна. На фото: Цюрих, один из самых удобных для жизни городов мира. Keystone / Gaetan Bally

Компания OpenAI была основана в 2015 году Элоном Маском и Сэмом Альтманом. Сейчас ее рыночная стоимость оценивается примерно в 157 млрд долларов. Запущенная в качестве некоммерческого проекта, OpenAI затем пошла по пути коммерциализации, с тем чтобы иметь возможность привлекать дополнительных инвесторов. В 2018 году Элон Маск ушел из компании и с тех пор неоднократно подавал в суд на OpenAI.

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В марте 2024 года он подал иск против компании и её генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что партнёрство OpenAI с Microsoft противоречит первоначальной миссии организации по разработке искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. Запустив первую версию своего чатбота ChatGPT в 2022 году, OpenAI впервые предоставила широкой публике бесплатный доступ к технологии генеративного ИИ.

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