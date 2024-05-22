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Транснациональные концерны

Швейцарский ритейлер Migros сократит 150 рабочих мест

Компания Migros Supermarkt AG сократит в рамках корпоративной реорганизации полторы сотни рабочих мест.
Компания Migros Supermarkt AG сократит в рамках корпоративной реорганизации полторы сотни рабочих мест. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Как уже было объявлено ранее, компания Migros Supermarkt AG сократит в рамках процесса корпоративной реорганизации полторы сотни рабочих мест, что неизбежно приведет к увольнениям.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По сообщениям СМИ решение о сокращении рабочих мест было анонсировано руководством еще в пятницу 17 мая 2024 года. Увольнения затронут, в том числе, и сотрудников штаб-квартиры концерна Migros в Цюрихе. В основном это будут административные должности в отделах маркетинга и закупок. Все те, кого «сократят», получат поддержку в плане профессиональной переориентации.

Руководство компании тем самым намерено ввести новую организационную структуру, разработанную, в том числе, при помощи сторонних консультантов — по сообщениям СМИ, это была команда от консалтинговой компании McKinsey. Как сообщается так же в пресс-релизе концерна, новая структура уже утверждена советом директоров Supermarkt AG и будет введена в действие с 1 июля 2024 года.

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Целью реорганизации является «упрощение производственных процессов, переход на более экономную структуру и более четкое описание функционала отдельных сотрудников». Как видно, новое руководство в лице Марио Ирмингера (глава «Федерации кооперативов Migros») и Петера Дитхельма (глава компании Migros Supermarkt AG) намерено добиться заметной экономии в области административных и накладных расходов. С этой же целью лидер сферы розничной торговли Швейцарии намерен продать несколько своих специализированных магазинов, включая сеть супермаркетов бытовой электроники Melectronics.

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Кроме того, концерн Migros намерен постепенно отказаться от информационной диетологической этикетки Nutri-Score на упаковках своих продуктов. По мнению Migros, эта этикетка не дает желаемых результатов, а стоит слишком дорого. «Диетологический светофор» Nutri-Score — это система маркировки продуктов питания, применяемая в ряде стран ЕС. Она использует цветовую и буквенную маркерную систему для сравнения продуктов одной и той же категории по их питательной сбалансированности и калорийности.

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