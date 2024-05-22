Швейцарский ритейлер Migros сократит 150 рабочих мест

Компания Migros Supermarkt AG сократит в рамках корпоративной реорганизации полторы сотни рабочих мест. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Как уже было объявлено ранее, компания Migros Supermarkt AG сократит в рамках процесса корпоративной реорганизации полторы сотни рабочих мест, что неизбежно приведет к увольнениям.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss retailer Migros starts restructuring with 150 job losses Оригинал Читать далее Swiss retailer Migros starts restructuring with 150 job losses

По сообщениям СМИ решение о сокращении рабочих мест было анонсировано руководством еще в пятницу 17 мая 2024 года. Увольнения затронут, в том числе, и сотрудников штаб-квартиры концерна Migros в Цюрихе. В основном это будут административные должности в отделах маркетинга и закупок. Все те, кого «сократят», получат поддержку в плане профессиональной переориентации.

Руководство компании тем самым намерено ввести новую организационную структуру, разработанную, в том числе, при помощи сторонних консультантов — по сообщениям СМИ, это была команда от консалтинговой компании McKinsey. Как сообщается так же в пресс-релизе концерна, новая структура уже утверждена советом директоров Supermarkt AG и будет введена в действие с 1 июля 2024 года.

Показать больше

Показать больше Крупнейший ритейлер Швейцарии Migros сократит рабочие места Этот контент был опубликован на Кроме того, концерн Migros ищет покупателей, желающих приобрести его дочерние компании. Читать далее Крупнейший ритейлер Швейцарии Migros сократит рабочие места

Целью реорганизации является «упрощение производственных процессов, переход на более экономную структуру и более четкое описание функционала отдельных сотрудников». Как видно, новое руководство в лице Марио Ирмингера (глава «Федерации кооперативов Migros») и Петера Дитхельма (глава компании Migros Supermarkt AG) намерено добиться заметной экономии в области административных и накладных расходов. С этой же целью лидер сферы розничной торговли Швейцарии намерен продать несколько своих специализированных магазинов, включая сеть супермаркетов бытовой электроники Melectronics.

Показать больше

Показать больше Что значит быть лоббистом ведущей сети супермаркетов Швейцарии? Этот контент был опубликован на Некогда Мартин Шлепфер (Martin Schläpfer) был лицом компании Migros в швейцарском парламенте. Каково это, быть профи-лоббистом? Читать далее Что значит быть лоббистом ведущей сети супермаркетов Швейцарии?

Кроме того, концерн Migros намерен постепенно отказаться от информационной диетологической этикетки Nutri-Score на упаковках своих продуктов. По мнению Migros, эта этикетка не дает желаемых результатов, а стоит слишком дорого. «Диетологический светофор» Nutri-Score — это система маркировки продуктов питания, применяемая в ряде стран ЕС. Она использует цветовую и буквенную маркерную систему для сравнения продуктов одной и той же категории по их питательной сбалансированности и калорийности.

Показать больше

Показать больше Готтлиб Дутвайлер и Migros: в центре – человек, а не прибыль! Этот контент был опубликован на Ровно 70 лет назад в Швейцарии началась эпоха «торговли без алчности», в центре которой должен был стоять человек, а не прибыль! Читать далее Готтлиб Дутвайлер и Migros: в центре – человек, а не прибыль!

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей