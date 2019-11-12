Увы, жизнь проекту «Колибри» была отмерена очень небольшая и недавно этот эксперимент был прекращен. (Tanjalaeser.ch)

Персональная транспортная мобильность в Швейцарии переживает цифровую революцию. Железная дорога, автобусы, троллейбусы и личный автотранспорт остаются самыми распространёнными видами транспорта, однако на так называемой «последней миле» происходит множество и очень интересных экспериментов.

Городская Швейцария растёт количественно и качественно, растет и степень сложности транспортных систем. Особенно заметные изменения претерпели за последние годы подходы к составлению расписаний движения транспорта. Теперь расписания выверяются буквально до секунды. Выросли требования и к удобству стыковок. Перерывы между видами транспорта на маршруте движения и в самом деле сократились.

Где еще можно было бы улучшить ситуацию? Мы уже сообщали о том, как швейцарский национальный железнодорожный перевозчик намерен повысить качество своих услуг. Кроме того, остаётся еще вопрос покрытия. В идеале в Швейцарии пассажир должен иметь возможность добраться на общественном транспорте в любой регион страны на основе принципа «от двери к двери».

Инфраструктура Швейцарский железнодорожный концерн SBB повысит пунктуальность перевозок Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, компания SBB, намерена реализовать пакет мер по повышению пунктуальности поездов. Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 7:00

Но при этом понятно, что дотянуть линию трамвая или железнодорожную трассу в каждый огород просто невозможно. Поэтому на этой-то «последней миле» в Швейцарии сейчас и возникают разного рода «ниши и поля экспериментов». Как помочь человеку удобнее и быстрее добраться с последней остановки до дома, до своего подъезда? В городах и городских агломерациях страны сейчас, поэтому, как грибы после дождя появляются самые разные форматы общественно-частной мобильности, включая, например, предложения в области каршеринга.

Особенно неплохо идут сейчас дела в Швейцарии у каршеринговой компании MobilityВнешняя ссылка. Растущим спросом пользуются и линии ночных автобусов, которые давно уже стали прекрасной альтернативой для тех, кто, после бурной вечеринки в клубе хочет попасть домой, но за руль ему по причине солидных промилле в крови садиться нельзя. В результате за последние годы в Швейцарии медленно, но верно сокращается число владельцев личного автотранспорта. В Цюрихе даже уже строятся жилые кварталы, жители которых обязуются вообще отказаться от личных машин.

С другой стороны, потребность людей в быстром, комфортном, дешевом и гибком перемещении из точки А в точку Б никто не отменял. Поэтому-то в городах Швейцарии именно в пределах «последней мили» бешено растет популярность электро-самокатов и велосипедов. Разумеется, в Швейцарии тоже бывает зима, но эта популярность, будучи только одной из опций персональной мобильности, не воспринимается в качестве результата очередного властного приступа «урбанизма» и «улучшайзинга».

Зато там и тогда, где и когда эти микро-транспортные средства действительно имеет смысл использовать, граждане имеют на выбор множество технических возможностей воспользоваться ими, например, как это происходит с велосипедами в Берне, при помощи мобильной программы-приложения. А в таких городах, как Биль, Цюрих (а скоро к ним добавится и Базель) у граждан есть доступ электрическим «микро-карам», которые можно арендовать на очень короткое время.

«Маршрутка» для всех

Наряду с компанией Mobility растёт популярность и предложений формата Uber, хотя во многих городах сейчас этот вид новой транспортной мобильности наталкивается на критику как со стороны традиционных таксистов, так и властей, которые хотят заставить УБЕР-предпринимателей тоже платить налоги и отчисления в фонды социального и пенсионного страхования. И в этой ситуации новый расцвет переживает старая идея «маршрутного автобуса».

В принципе в Швейцарии уже существует широкая сеть таких «маршруток», поддерживаемая и развиваемая швейцарским национальным почтовым концерном «Die Post». Так называемые «постобусы» желтого цвета, знакомые в Швейцарии всем и каждому, довольно неплохо пользуются преимуществами «последней мили», недоступной для традиционных перевозчиков в лице железной дороги или городского транспорта. Однако, как видно, ниша эта достаточно велика и для других экспериментов и форматов частно-общественной мобильности.

Например недавно, в сотрудничество с сетью почтовых автобусов, в Швейцарии в пилотном режиме заработал проект формата «PubliCar» под названием «Kollibri». В качестве поля экспериментов был выбран небольшой город Бругг (Brugg) между Цюрихом и Базелем. Любой пассажир, или небольшая группа пассажиров, прибывшая, скажем, на вокзал города Бругг, могли при помощи программы-приложения на своем смартфоне заказать аренду автобуса «Колибри» вместе с водителем. И этот автобус мог в режиме «маршрутки» добросить клиента буквально до его подъезда.

Особенно востребован был этот формат в поздние или ранние часы, когда общественный транспорт уже не работает, или еще не начал работать. При этом такой автобус был заметно дешевле такси, которое в Швейцарии довольно дорогое удовольствие (в Берне, например, километр пробега стоит 4,5 франка, то есть почти 300 рублей или 120 гривен, не говоря уже о том, что уже просто сев в машину такси клиент сразу платит 6,5 франков). Увы, жизнь проекту «Колибри» была отмерена очень небольшая и недавно этот эксперимент был прекращен.

Вывод отсюда можно сделать только один: «последняя миля» сулит достаточно пространства для транспортных экспериментов на пересечении общественной и частной мобильности, но при этом обеспечить этим проектам устойчивое финансирование не так-то и просто. Причина неудачи с финансами как раз кроется в амбивалентной природе этих проектов, ведь они до конца не являются ни частными, ни общественными. Если бы они четко принадлежали к проектам общественной природы, их финансирование можно было бы обеспечить за счет средств из бюджетов общин / муниципалитетов и кантонов. Но этого не происходит, а частное финансирование в формате «по требованию» пока не обладает достаточной степенью долговременной устойчивости.

«Челноки от двери до двери»

Так что пока наиболее перспективными оказываются только проекты, которые реализуются в сотрудничестве с «Почтой Швейцарии». Среди них проекты автономных электрических автобусов в Сьоне (Sion), проект PubliBike в Берне и других городах, а также эксперимент со «школьным автобусом» для всех желающих (Bürgerbus) в кантоне Во. Неплохи перспективы проектов, участие в которых принимают федеральные органы власти.

Например, в кантоне Нидвальден с участием денег из бюджета Федерального Ведомства по делам транспорта и дорожного движения (Bundesamt für Verkehr) скоро должно начаться тестирование автобуса-челнока («шаттлбас»), с помощью которого местные жители смогут добираться от основных транспортных узлов буквально до своего собственного порога.

Проблемы с финансированием такого рода проектов ставят и другие вопросы, которые носят фундаментальный характер, а именно, какими должны быть общественно значимые услуги в обществе и какая доля в финансировании этих проектов должна принадлежать общественным бюджетам (кантональным и общинным, а также федеральному бюджету), а какая доля — частной инициативе и частным деньгам.



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