Такси в Женеве и в Цюрихе — самые дорогие в мире!

(Keystone)

В кантоне Женева запретили на деятельность сетевой компании транспортных перевозок Uber. Сейчас женевские власти приступили к правовому анализу ситуации с Uber, сообщил агентству Keystone-ATS министр кантонального правительства Мауро Поджия (Mauro Poggia).

Кантональные власти подходят к этой компании как к транспортной фирме, водители которой должны рассматриваться с правовой точки зрения в качестве нанятых сотрудников, а не как акционеров-партнёров. Исходя из этого компания Uber обязана руководствоваться действующим в кантоне Женевы законодательством, регулирующим порядок осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в области пассажирских перевозок.

Такси заказывали? «Убер» в Швейцарии признан работодателем Водители «Убер» — нанятые работники, а не самозанятые предприниматели. Почему это важно? Читайте в нашем материале. Этот контент был опубликован 21 марта 2018 г. 18:37 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss authorities say Uber drivers should be treated as ‘employees’

Компания Uber, со своей стороны, считает, что она просто заключает партнерские соглашения с водителями, которые хотят использовать её онлайн-платформу для поиска и нахождения клиентов. Теперь Uber может либо начать соблюдать местное законодательство, соответствующим образом перестроив свою работу, либо обжаловать запрет на осуществление своей деятельности в административном суде кантона.

В случае, если компания подаст апелляцию, то тогда она сможет продолжить свою деятельность вплоть до решения суда. Как стало известно, Uber так и собирается сделать, то есть обратиться с иском в Административную палату Женевского кантонального суда, оспорив запрет на работу в прежнем формате. Об этом проинформировала Луиза Эльстер (Luisa Elster), представитель компании в Швейцарии.

Кстати, как пишет швейцарская франкоязычная газета Le TempsВнешняя ссылка, такси в Женеве и в Цюрихе сейчас — самые дорогие в мире. Стоимость одного и того же маршрута по Цюриху и Парижу на такси различаются в четыре раза в пользу Парижа — за 1 километр в Цюрихе нужно заплатить около 8-ми франков, а то и больше, в Женеве 3 километра будут стоить больше 17 франков. Отчасти это объясняется высоким уровнем жизни — и, соответственно, цен — в Швейцарии в целом, но также и необходимостью для водителей соблюдать целый ряд требований и ограничений.

Вы хотите стать водителем такси в Швейцарии?

Так не получится. Правильный вопрос — я хочу стать водителем такси в данном кантоне! Потому что в каждом кантоне (субъект федерации) соответствующе законодательство будет выглядеть совершенно иначе. Но, предположим, Вы живете в Женеве. На официальном сайте госуслуг кантонаВнешняя ссылка соответствующий порядок прописан весьма обстоятельно. Если коротко, то выглядит он следующим образом.

Для начала, водителю необходимо уже иметь профессиональные права на управление автотранспортом и перевозкой пассажиров категории В121 (а не просто водительские права). Далее, он должен владеть французским языком, а также и обиходным английским, на уровне по меньшей мере А2. Кроме того, он должен предоставить властям справку о несудимости.

Ну и, разумеется, сдать экзаменыВнешняя ссылка, состоящие из нескольких блоков: правовая теория (знание женевского кантонального законодательства, регулирующего порядок осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в области пассажирских перевозок), техника работы с пассажирами-инвалидами, пожилыми и с семьями с маленькими детьми, практическая часть на знание топографии города и кантона.

Стоимость экзамена составляет 750 франков, в случае неудачи у потенциального таксиста есть возможность в трехлетний срок начиная с первой попытки сделать еще две. Но — тот, кто трижды завалил экзамен, больше никогда в жизни не будет к нему допущен! Успешно сдав экзамен, водитель получает профессиональную карту таксиста.

Но и это ещё не всё: ему предстоит получить специальное разрешение на пользование выделенными полосамиВнешняя ссылка для автобусов и такси. Число их ограничено, поэтому существует «лист ожидания», разрешение выдается сроком на 6 лет, его стоимость составляет 1 400 франков в год.

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