Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента. По данным Федерального Ведомства статистики Швейцарии (BfS) таковых рассчитывается теперь около 399 000 человек.
Более половины таких трансграничных маятниковых трудовых мигрантов проживали во Франции (около 58%). Значительная часть приходится на граждан Италии (23%) и Германии (около 16%). Более 160 000 из них работали в регионе Женевского озера.
Почти 79 000 работали в кантоне Тичино, около 74 000 — в Северо-Западной Швейцарии и около 37 000 — в регионе равнинной Швейцарии (треугольник Базель-Берн-Цюрих). Эксперты Ведомства статистики также отметили значительное увеличение численности этих трудовых резервов, имевшее место за последние пять лет.
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Если во втором квартале 2019 года в Швейцарии насчитывалось 335 000 трансграничных маятниковых мигрантов, то ко второму кварталу 2024 года их количество увеличилось почти на 19%. У всех у них есть швейцарский ВНЖ категории G.
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