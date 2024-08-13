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Труд и занятость в Швейцарии

Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента. Keystone-SDA

За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента. По данным Федерального Ведомства статистики Швейцарии (BfS) таковых рассчитывается теперь около 399 000 человек.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Более половины таких трансграничных маятниковых трудовых мигрантов проживали во Франции (около 58%). Значительная часть приходится на граждан Италии (23%) и Германии (около 16%). Более 160 000 из них работали в регионе Женевского озера.

Почти 79 000 работали в кантоне Тичино, около 74 000 — в Северо-Западной Швейцарии и около 37 000 — в регионе равнинной Швейцарии (треугольник Базель-Берн-Цюрих). Эксперты Ведомства статистики также отметили значительное увеличение численности этих трудовых резервов, имевшее место за последние пять лет.

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Если во втором квартале 2019 года в Швейцарии насчитывалось 335 000 трансграничных маятниковых мигрантов, то ко второму кварталу 2024 года их количество увеличилось почти на 19%. У всех у них есть швейцарский ВНЖ категории G.

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