Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Труд и занятость в Швейцарии

Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?

Федеральное статистическое Ведомство проанализировало зарплаты жителей Швейцарии.
Федеральное статистическое Ведомство проанализировало зарплаты жителей Швейцарии. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швейцарии сокращается: таковы новейшие данные статистики.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik BfS) проанализировало зарплаты жителей страны. Медианная (не путать со средней) зарплата в Швейцарии в 2022 году составила 6 788 франков в месяц (выплачивается 13-я зарплата). Разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами продолжает сокращаться. У нас: самые важные выводы и цифры.

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами (имеется в виду равная оплата за одинаковый труд) в Швейцарии сокращается. В 2022 году этот показатель составил 9,5%. Как указывают специалисты статистического ведомства гендерные различия в оплате труда частично объясняются разным уровнем образования или степенью должностной ответственности. В целом же различия в оплате труда отражают разные модели занятости и предпочтения в сфере профессиональной деятельности женщин и мужчин.

Женщины
Женская демонстрация в Лозанне с лозунгами равенства оплаты мужчин и женщин за равный труд. Фото: 14 июня 2023 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Чем выше вверх по иерархической лестнице, тем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами становится больше. В 2022 году женщины на должностях с высоким уровнем ответственности зарабатывали в среднем 9 565 швейцарских франков «грязными» в месяц, а мужчины на том же уровне получали 11 212 швейцарских франков, что соответствует разнице в 14,7%. Этот показатель за отчетный период также уменьшился.

«Зарплатные ножницы» остаются стабильными. Этим понятием обозначается разница между самой низкой и самой высокой средней медианной зарплатой. Медианная заработная плата — это показатель, который делит шкалу заработных плат на две равные части, причем половина работников получают больше медианы, а другая половина меньше медианы.

В 2022 году в Швейцарии медианная заработная плата при условии полной занятости (на 100%) составила сумму в 6 788 франков. По данным Ведомства статистики за период с 2008 по 2022 год разрыв между самой низкой и самой высокой зарплатой практически не изменился: 10 % работников с самыми низкими зарплатами зарабатывали 4 487 франков в месяц, а 10% самых высокооплачиваемых получали более 12 178 франков.

Показать больше
office

Показать больше

Гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии нет

Этот контент был опубликован на Таковы итоги новейшего исследования, проведенного накануне начавшейся сегодня в стране «феминистской забастовки».

Читать далее Гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии нет

Самые высокие зарплаты выплачивались в Швейцарии в фармацевтическом и банковском секторах. Особенно высокими зарплаты были в секторах с высокой добавленной стоимостью, включая информационные технологии, фармацевтику, банки и табачную промышленность. В самом низу зарплатной пирамиды зарплат находились розничная торговля, общественное питание, гостиничная отрасль и личные услуги.

В кантоне Тичино платят меньше всего. Между отдельными регионами Швейцарии отмечаются значительные зарплатные различия. Так, больше всего зарабатывают старшие менеджеры в Цюрихе, регионе Женевского озера и на северо-западе Швейцарии. Меньше всего платят в Тичино. Региональные различия в оплате труда можно частично объяснить «однобокой» географической концентрацией секторов экономики с высокой добавленной стоимостью и структурными особенностями региональных рынков труда.

Показать больше
Bauarbeiter auf einer Baustelle

Показать больше

Что такое швейцарские «фланкирующие меры» в сфере оплаты труда?

Этот контент был опубликован на Как устроены механизмы защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от иностранного демпинга?

Читать далее Что такое швейцарские «фланкирующие меры» в сфере оплаты труда?

Тенденции в области заработной платы интерпретируются социальными партнерами (местные власти, профсоюзы, ассоциации предпринимателей и работодателей) по-разному. Так, Роланд Мюллер (Roland Müller), президент Швейцарской ассоциации работодателей (Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands SAV), говорит о «радостных выводах» и подчеркивает «чрезвычайно стабильную ситуацию» с заработной платой в Швейцарии.

«Все тенденции указывают в правильном направлении, а пространства для дальнейшего повышения зарплат почти не осталось с учетом снижения в последние годы нормы прибыли предприятий сферы частного бизнеса». Даниэль Лампарт (Daniel Lampart), главный экономист Швейцарской федерации профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB), ситуацией доволен в значительно меньшей степени. «Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, мы должны понимать, что с точки зрения реальной заработной платы у нас за плечами находится потерянное десятилетие, в ходе которого все повышения зарплат съедались инфляцией».

Показать больше
Woman counting money

Показать больше

Кто в Швейцарии зарабатывает больше всего, а кто меньше?

Этот контент был опубликован на Стал известен размер медианной зарплаты в Швейцарии. Кстати, медиану не следует путать со «средним» заработком.

Читать далее Кто в Швейцарии зарабатывает больше всего, а кто меньше?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
equal pay flag

Показать больше

Женщин в Швейцарии вовсе не обижают в зарплате!

Этот контент был опубликован на По последним данным более 95% швейцарских фирм строго соблюдают законодательство о равной оплате труда.

Читать далее Женщин в Швейцарии вовсе не обижают в зарплате!
worker

Показать больше

В Швейцарии будут больше платить домашней прислуге

Этот контент был опубликован на Правительство Конфедерации своим постановлением повысило минимальную зарплату неквалифицированных домашних работников.

Читать далее В Швейцарии будут больше платить домашней прислуге
two women at work

Показать больше

Женщины догоняют мужчин на рынке труда Швейцарии

Этот контент был опубликован на Процентный разрыв в соотношении числа женщин и мужчин на швейцарском рынке труда значительно сократился.

Читать далее Женщины догоняют мужчин на рынке труда Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR