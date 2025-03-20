«Всё, что мы знали о Гольфстриме, может не соответствовать реальности»

Серферы на берегу океана в районе г. Биарриц, Франция, в декабре 2015 года. Атлантическая меридиональная перевертывающаяся циркуляция (AMOC) — это течение, которое в значительной степени дарит Западной Европе теплый климат. Keystone-SDA

Результаты нового исследовательского проекта швейцарских и американских ученых показывают, что система течений в Атлантическом океане, играющая ключевую роль в формировании климата Западной Европы, за последние 60 лет признаков ослабления не демонстрировала. Однако это вовсе не означает, что опасения по поводу возможных нарушений в режиме функционирования Гольфстрима беспочвенны.

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Объектом исследования стала так называемая система «конвейерной ленты» океанических течений, известная как Атлантическая меридиональная перевертывающаяся циркуляция (AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation). Это система поверхностных и термохалинных* океанических течений в Атлантическом океане, частью которой является Гольфстрим. Она переносит огромное количество теплой воды из тропиков в северные широты. Полученные новые данные позволяют иначе взглянуть на одну из наиболее сложных и неопределенных тем в области климатических исследований.

Влияние AMOC на климат

Западная Европа во многом обязана своему мягкому климату течениям в Атлантическом океане. Благодаря потоку теплой воды из экваториального региона температура в Лондоне на несколько градусов выше, чем в аналогичных по широте городах в Сибири или в средней полосе России. Система AMOC также играет важную роль в распределении кислорода и питательных веществ в океане. В последние годы влияние глобального потепления на Гольфстрим стало предметом активных дискуссий в научном сообществе. Многие публикации предупреждали о возможном ослаблении или даже разрушении этой системы течений.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature CommunicationsВнешняя ссылка, было проведено учеными из Бернского университета и Океанографического института Вудс-Хоул (Woods Hole Oceanographic Institution, США). Исследователи использовали новый метод, включающий 24 модели оценки тепловых потоков между океаном и атмосферой в Северной Атлантике. Результаты показали, что в период с 1963 по 2017 год существенного замедления AMOC не зафиксировано.

«Наши реконструкции показывают значительную изменчивость, но четкой тенденции к ослаблению выявить не удаётся», — объясняет ведущий автор исследования Йенс Терхаар (Jens Terhaar, Бернский университет). Однако это не означает, что в будущем AMOC не начнет ослабевать или даже критически нарушаться. По словам Йенса Терхаара (Jens Terhaar), система океанических течений, несомненно, вскоре подвергнется ослаблению из-за климатических изменений, а возможно, этот процесс уже начался, особенно после 2017 года, когда завершился рассматриваемый в исследовании отчётный период.

Проблема отсутствия данных

Тем не менее, поскольку до этого времени AMOC оставалась стабильной, вероятность ее полного коллапса в ближайшем будущем значительно ниже, чем предполагалось ранее. «Система AMOC значительно ослабеет — это практически неизбежно, и последствия будут серьезными. Однако остается открытым вопрос, насколько сильным будет это ослабление и когда оно произойдет», — утверждает Йенс Терхаар (Jens Terhaar). Одной из главных сложностей в изучении AMOC является нехватка данных, полученных в результате прямых измерений.

Уникальный швейцарско-американский исследовательский проект ставит под сомнение устоявшиеся представления о Гольфстриме Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Первые точные замеры, проведенные с помощью океанических зондов, относятся лишь к 2004 году. До этого времени ученые полагались на косвенные данные: динамику изменения температуры поверхности океана, параметры уровня солености воды и спутниковые снимки. Однако швейцарско-американская команда поставила под сомнение использование температуры поверхности моря в качестве индикатора состояния системы AMOC. Как показали их расчеты, температурные аномалии в Северной Атлантике зависят не только от AMOC, но и от других факторов, связанных с атмосферой и океаном.

«Чтобы изменения в AMOC действительно отразились на температуре поверхности моря, необходимо его значительное ослабление. В противном случае на температуру влияют слишком многие другие процессы», — поясняет Йенс Терхаар. Более надежным индикатором ученые считают изменения в параметрах теплового обмена между океаном и атмосферой. Тем не менее оценка тепловых потоков остается сложной задачей, а уровень неопределенности в этих расчетах все еще слишком высок.

Реакция научного сообщества

Исследование получило положительные отклики в академической среде, хотя в процессе экспертной оценки было задано немало вопросов. Паскаль Лерминье (Pascale Lherminier, Французский институт наук об океане и технологиях, Ifremer), которая не участвовала в исследовании, отметила, что методология работы была «в целом обоснованной». «Связывать потоки тепла на границе воздух-море с AMOC гораздо логичнее, чем опираться на температуру поверхности океана», — заявила она в интервью агентству AFP.

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Показать больше Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает Этот контент был опубликован на Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих научных исследований, из которых следовало, что Гольфстрим все больше теряет силу. Читать далее Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает

Недавние исследования, предсказывающие ослабление системы течений и локализующие «возможный переломный момент» в период с 2025 по 2095 год, широко обсуждаются, но вызывают горячие споры среди ученых. В октябре 2024 года группа из 40 ведущих специалистов опубликовала открытое письмо, в котором говорилось о «сильно недооцененной угрозе серьезных изменений в AMOC». Они предупредили, что ослабление течения может иметь разрушительные и необратимые последствия для климата и биоразнообразия.

Коллапс остается маловероятным

В зоне наибольшего риска оказываются страны Северной Европы, где возможны резкие похолодания и экстремальные погодные явления. Однако негативные последствия могут затронуть и другие регионы. Смещение тропических поясов осадков повлияет на мировое сельское хозяйство, снижение способности океана поглощать CO₂ усилит процесс климатических изменений, повышение уровня мирового океана станет проблемой, особенно для территорий вдоль атлантического побережья Северной Америки.

В своей последней оценке, опубликованной в 2021 году, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) пришла к выводу, что полное разрушение системы AMOC в этом столетии маловероятно. «Система AMOC, скорее всего, ослабнет в течение 21 века (высокая степень уверенности), но его коллапс остается маловероятным (средняя степень уверенности)», — говорится в 6-м оценочном докладе МГЭИК. Тем не менее ученые предупреждают, что значительное ослабление AMOC остается вполне возможным сценарием, последствия которого могут оказаться необратимыми.

Примечание:

*Термохалинная циркуляция: циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане. Понижение температуры и увеличение солености жидкости увеличивают ее плотность.

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