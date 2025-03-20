«Всё, что мы знали о Гольфстриме, может не соответствовать реальности»
Результаты нового исследовательского проекта швейцарских и американских ученых показывают, что система течений в Атлантическом океане, играющая ключевую роль в формировании климата Западной Европы, за последние 60 лет признаков ослабления не демонстрировала. Однако это вовсе не означает, что опасения по поводу возможных нарушений в режиме функционирования Гольфстрима беспочвенны.
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Объектом исследования стала так называемая система «конвейерной ленты» океанических течений, известная как Атлантическая меридиональная перевертывающаяся циркуляция (AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation). Это система поверхностных и термохалинных* океанических течений в Атлантическом океане, частью которой является Гольфстрим. Она переносит огромное количество теплой воды из тропиков в северные широты. Полученные новые данные позволяют иначе взглянуть на одну из наиболее сложных и неопределенных тем в области климатических исследований.
Влияние AMOC на климат
Западная Европа во многом обязана своему мягкому климату течениям в Атлантическом океане. Благодаря потоку теплой воды из экваториального региона температура в Лондоне на несколько градусов выше, чем в аналогичных по широте городах в Сибири или в средней полосе России. Система AMOC также играет важную роль в распределении кислорода и питательных веществ в океане. В последние годы влияние глобального потепления на Гольфстрим стало предметом активных дискуссий в научном сообществе. Многие публикации предупреждали о возможном ослаблении или даже разрушении этой системы течений.
Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature CommunicationsВнешняя ссылка, было проведено учеными из Бернского университета и Океанографического института Вудс-Хоул (Woods Hole Oceanographic Institution, США). Исследователи использовали новый метод, включающий 24 модели оценки тепловых потоков между океаном и атмосферой в Северной Атлантике. Результаты показали, что в период с 1963 по 2017 год существенного замедления AMOC не зафиксировано.
«Наши реконструкции показывают значительную изменчивость, но четкой тенденции к ослаблению выявить не удаётся», — объясняет ведущий автор исследования Йенс Терхаар (Jens Terhaar, Бернский университет). Однако это не означает, что в будущем AMOC не начнет ослабевать или даже критически нарушаться. По словам Йенса Терхаара (Jens Terhaar), система океанических течений, несомненно, вскоре подвергнется ослаблению из-за климатических изменений, а возможно, этот процесс уже начался, особенно после 2017 года, когда завершился рассматриваемый в исследовании отчётный период.
Проблема отсутствия данных
Тем не менее, поскольку до этого времени AMOC оставалась стабильной, вероятность ее полного коллапса в ближайшем будущем значительно ниже, чем предполагалось ранее. «Система AMOC значительно ослабеет — это практически неизбежно, и последствия будут серьезными. Однако остается открытым вопрос, насколько сильным будет это ослабление и когда оно произойдет», — утверждает Йенс Терхаар (Jens Terhaar). Одной из главных сложностей в изучении AMOC является нехватка данных, полученных в результате прямых измерений.
Первые точные замеры, проведенные с помощью океанических зондов, относятся лишь к 2004 году. До этого времени ученые полагались на косвенные данные: динамику изменения температуры поверхности океана, параметры уровня солености воды и спутниковые снимки. Однако швейцарско-американская команда поставила под сомнение использование температуры поверхности моря в качестве индикатора состояния системы AMOC. Как показали их расчеты, температурные аномалии в Северной Атлантике зависят не только от AMOC, но и от других факторов, связанных с атмосферой и океаном.
«Чтобы изменения в AMOC действительно отразились на температуре поверхности моря, необходимо его значительное ослабление. В противном случае на температуру влияют слишком многие другие процессы», — поясняет Йенс Терхаар. Более надежным индикатором ученые считают изменения в параметрах теплового обмена между океаном и атмосферой. Тем не менее оценка тепловых потоков остается сложной задачей, а уровень неопределенности в этих расчетах все еще слишком высок.
Реакция научного сообщества
Исследование получило положительные отклики в академической среде, хотя в процессе экспертной оценки было задано немало вопросов. Паскаль Лерминье (Pascale Lherminier, Французский институт наук об океане и технологиях, Ifremer), которая не участвовала в исследовании, отметила, что методология работы была «в целом обоснованной». «Связывать потоки тепла на границе воздух-море с AMOC гораздо логичнее, чем опираться на температуру поверхности океана», — заявила она в интервью агентству AFP.
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Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает
Недавние исследования, предсказывающие ослабление системы течений и локализующие «возможный переломный момент» в период с 2025 по 2095 год, широко обсуждаются, но вызывают горячие споры среди ученых. В октябре 2024 года группа из 40 ведущих специалистов опубликовала открытое письмо, в котором говорилось о «сильно недооцененной угрозе серьезных изменений в AMOC». Они предупредили, что ослабление течения может иметь разрушительные и необратимые последствия для климата и биоразнообразия.
Коллапс остается маловероятным
В зоне наибольшего риска оказываются страны Северной Европы, где возможны резкие похолодания и экстремальные погодные явления. Однако негативные последствия могут затронуть и другие регионы. Смещение тропических поясов осадков повлияет на мировое сельское хозяйство, снижение способности океана поглощать CO₂ усилит процесс климатических изменений, повышение уровня мирового океана станет проблемой, особенно для территорий вдоль атлантического побережья Северной Америки.
В своей последней оценке, опубликованной в 2021 году, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) пришла к выводу, что полное разрушение системы AMOC в этом столетии маловероятно. «Система AMOC, скорее всего, ослабнет в течение 21 века (высокая степень уверенности), но его коллапс остается маловероятным (средняя степень уверенности)», — говорится в 6-м оценочном докладе МГЭИК. Тем не менее ученые предупреждают, что значительное ослабление AMOC остается вполне возможным сценарием, последствия которого могут оказаться необратимыми.
Примечание:
*Термохалинная циркуляция: циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане. Понижение температуры и увеличение солености жидкости увеличивают ее плотность.
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