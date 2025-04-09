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Цифровая демократия

«Если у вас нет смартфона», или Почему многие не хотят быть онлайн?

В демократических странах увеличивается тревога в связи с тем, что крупные социальные платформы и искусственный интеллект (ИИ) все чаще способствуют распространению дезинформации.
В демократических странах увеличивается тревога в связи с тем, что крупные социальные платформы и искусственный интеллект (ИИ) все чаще способствуют распространению дезинформации. Str / Nurphoto

Спустя почти два десятка лет после появления первого iPhone некоторые люди по-прежнему не готовы перейти на цифровые технологии. Мы поговорили с банковским служащим на пенсии, с журналисткой и философом о личных и политических аспектах жизни без смартфона.

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В составе группы по вопросам демократии я занимаюсь освещением динамичных отношений между гражданами и учреждениями в Швейцарии и за рубежом. Родом из Ирландии, имею степень бакалавра европеистики и магистра в области международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2017 года.

В середине 1990-х годов, когда модульные мобильные телефоны уже постепенно становились массовыми, Беат Хаслер (Beat Hasler) сознательно отказался приобрести себе такую «трубку». В то время ему было за 40, он занимал должность директора по работе с молодежью в футбольном клубе в городе Лангенталь (кантон Берн). «Это было большое дело — у меня под опекой было 300 детей, — говорит Беат Хаслер. — Родители постоянно хотели со мной связываться. Я понимал: если у меня появится мобильный телефон, покоя у меня больше не будет. Поэтому-то я и отказался от него».

Беат Хаслер (Beat Hasler)
Беат Хаслер (Beat Hasler). zVg

Прошло около трех десятилетий, великий телефон Nokia 3210 канул в лету, Стив Джобс на своей знаменитой презентации представилВнешняя ссылка «айпод, коммуникатор и телефон в одном флаконе» («Мы назвали его iPhone»: кто не помнит этих слов!), но Беат Хаслер продолжал стоять на своем. Ни работа в банковской и административной сфере, ни друзья, ни семья не смогли повлиять на его выбор. Для него отказ от смартфона стал вопросом самоопределения и способом отстоять свою свободу от «абсурдного требования всегда быть на связи». Такая позиция не носила какого-то ярко выраженного политического характера. Однако в контексте более широких дискуссий в Швейцарии о праве оставаться офлайн он считает, что аналоговый образ жизни не должен быть предметом жесткого регулирования. «Но я бы не стал и утверждать, что жизнь офлайн как таковая нуждается в особой защите. Это было бы слишком утопично», — заключает он.

Негативные стороны цифровой революции

За последние 30 лет у него не было никаких серьезных проблем. Чтобы избежать необходимости завести себе личный кабинет на сайте банковских онлайн-сервисов, он сменил банк и перешел в небольшое региональное отделение небольшого банка, где ему гарантировано «живое» обслуживание у окошка кассы. Скоро Беат Хаслер стал представителем редкой категории людей, сознательно выбирающих минимальное присутствие в цифровом пространстве, — или, по крайней мере, они не хотят носить весь онлайн-мир в кармане. Он предпочитает живые беседы QR-кодам и мобильным программам-приложениям.

Сегодня, уже находясь на пенсии, он в свои 70 лет весьма обеспокоен некоторыми негативными сторонами цифровой революции. Одна из таких проблем — стресс. Электронная почта, доступная в один клик, требует от человека постоянной включенности в производственные процессы. Еще один фактор — время, проводимое в социальных сетях. «Там огромное количество мусора», — говорит он. Кроме того, раньше, если ты хотел выразить свое мнение, то тебе нужно было делать это лично. «Теперь же написать (оскорбительный коммент) стало очень просто. Люди перестали держать себя в руках».

Новости он по-прежнему черпает из двух своих любимых ежедневных газет. Поколение «листающих ленту», по его наблюдениям, рискует попасть в «параллельный мир» и там остаться. Регулярно присматривая за тремя внуками, он замечает, как виртуальное пространство постепенно подменяет им реальность. Дезинформация, теории заговоров, откровенные фейки — все это теперь рискует восприниматься в качестве нормы, особенно если контакт с таким контентом становится регулярным. «Например, я был бы за запрет смартфонов в школах или за введение возрастного ограничения — купить телефон с выходом в интернет можно было бы не раньше 16 лет».

Новые луддиты

В этом Беат Хаслер не одинок: как показал опрос 2024 года, 82% швейцарцев поддерживают введение в средних школах запрета на смартфоны. Недавно федеральное правительство Швейцарии заявило, что рассматривает возможность введения запрета для детей младше 16 лет на доступ к социальным сетям. В Австралии такой шаг уже был предпринят. Хотя сам Беат Хаслер считает свои взгляды маргинальными, тем более что живет он в обществе, исповедующем философию технологического оптимизма. Тем не менее такие воззрения могут быть куда ближе к мейнстриму, чем ему кажется.

Все больше людей задумываются сейчас о влиянии соцсетей и смартфонов на психическое здоровье, особенно когда речь заходит о детях. Монография Джонатана Хайдта (Jonathan Haidt) «Беспокойное поколение»Внешняя ссылка стала в 2024 году бестселлером в США, хотя её и критиковали за сомнительную методологию анализа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выражает свою обеспокоенность. Но этот вопрос касается не только молодежи.

Скоро такие аппараты окончательно станут музейными экспонатами.
Скоро такие аппараты окончательно станут музейными экспонатами. Caro / Eckelt

В демократических странах увеличивается тревога в связи с тем, что крупные социальные платформы и искусственный интеллект (ИИ) все чаще способствуют распространению дезинформации. Все те, кто хочет замедлить темпы угрожающей рабочим местам цифровой экспансии (особенно в сфере ИИ), снова называют себя, казалось бы, навечно забытым термином «луддит»: его использовали применительно к членам английского рабочего движения, выступавших в начале 19 века против механизации производства, опасаясь, что технологические новшества приведут к массовой безработице.

За время написания этой статьи Беат Хаслер несколько смягчил свою позицию — его дети подарили ему простую модель Nokia «на случай семейных обстоятельств», — тем не менее он по-прежнему остается на своих прежних позициях. А они в 2025 году стали настоящей редкостью — сегодня для многих немыслима не просто жизнь без телефона, но жизнь без смартфона, предлагающего весь набор современных коммуникационных сервисов. Исследование, проведенное в 2020 году организацией защиты интересов пенсионеров и пожилых людей Pro Senectute, показало, что используют смартфоны 69% швейцарцев в возрастной категории старше 65 лет.

Пределы природы

Многие люди пытаются сегодня избавиться от зависимости от постоянного пребывания в сети, а потому не стоит удивляться взлету продаж старых добрых «тупофонов» — таких, как тот, что сейчас у Беата Хаслера. Об этом ещё в прошлом 2024 году сообщила швейцарская общественная франкоязычная телекомпания RTS. Беттина Диттрих, журналистка левого швейцарского еженедельника Wochenzeitung — одна из тех, кто предпочел отказаться от смартфона в пользу простого «кнопочного» мобильного телефона.

Беттина Диттрих (Bettina Dyttrich)
Беттина Диттрих (Bettina Dyttrich). Florian Bachmann

Беттина Диттрих, которой сейчас 45 лет, говорит, что ей никогда не нравилось разговаривать по телефону — даже в детстве. Позже она осознала, что для нее важно не быть всегда на связи. Несколько лет назад она сделала «уступку» друзьям, купив простой телефон с набором минимальных функций. Однако о смартфоне не могло быть и речи. По ее мнению, переход на портативные цифровые устройства стал даже более радикальной цезурой, чем само появление интернета, и она не хочет следовать за этим трендом.

«Для меня интернет — это пойти домой или в офис, сесть и включить компьютер, — говорит Беттина Диттрих. — С этим я могу жить. А вот с чем я не могу жить, так это с тем, что он теперь находится в автобусе, в спальне — буквально везде». Будучи человеком с низким болевым порогом, она воспринимает обрушивающийся на неё поток информации в качестве инструмента подавления. Чтобы чувствовать себя сбалансированной и продуктивной — а она пишет статьи, в основном на экологические темы, — ей важно концентрироваться и быть в контакте с природой.

«Мне нужна вода, деревья, горы, животные, люди. Я не понимаю, как другие довольствуются их цифровой заменой. Мне необходимо чувствовать, что я физически нахожусь именно здесь и сейчас, рядом вот с этой рекой, у которой есть свой исток. Это на самом деле история о том, как мы взаимодействуем с пространством и временем, и о том, как они влияют на нас», — объясняет она. Она убеждена, что в цифровом мире, кажущемся бесконечным, легко забыть, что у живой природы есть пределы её возможностей. «Эти пределы можно расширить, но устранить их полностью нельзя. В рамках экономической системы, поощряющей бесконечное потребление, люди все чаще не видят этих границ — как в реальном мире, так и в виртуальном».

«Аналоговые моменты»

Беттина Диттрих понимает, что ее индивидуальный выбор жить без смартфона не меняет ситуацию в глобальном смысле. Но ее мотивация остается четкой, это ее политический выбор: «Я не могу иначе». По ее мнению, обществу не хватает глубоких дискуссий на эту тему. Как и Беат Хаслер, она выступает за четко определенные моменты, когда дети в школах работают без цифровых технологий: пишут от руки, используют бумажные книги. Но в более широком смысле, по ее словам, общество просто боится поднимать эту тему. Люди опасаются перестать соответствовать потребительским схемам, они не хотят казаться реакционными. Или же они боятся столкнуться с собственной цифровой зависимостью.

Внешний контент

Тем не менее, по мнению Беттины Диттрих, часто звучащая левая критика в адрес компаний Big Tech является на поверку слишком однобокой. «Вот говорят, что технологии — это не проблема, проблема в том, кто их контролирует. Но это слишком упрощенный подход. Технологии сами по себе уже поднимают политические вопросы. Мы должны обсуждать, какие аспекты этих технологий нам нужны, а какие — нет. И это при том, что критика «цифровизации» вовсе не является монополией левых сил. Правые либертарианские движения, выступавшие против санитарных мер во время пандемии COVID-19, также резко критикуют цифровые технологии, — например приложение для отслеживания социальных контактов.

«Если у вас нет смартфона»

«Проблема не в самих технологиях». В этом убежден Марчелло Витали-Розати (Marcello Vitali-Rosati), философ из Монреальского университета (Канада). Он не отвергает технологии как таковые, но подчеркивает, что ключевая проблема — это контроль. «Частные компании получают в свое распоряжение все больше и больше власти, а государства превращаются в клиентов, зависимых от технологических корпораций. Требование государства использовать частное программное обеспечение для доступа к госуслугам похоже на проведение общего собрания граждан муниципального образования в ресторане McDonald’s».

Марчелло Витали-Розати (Marcello Vitali-Rosati).
Марчелло Витали-Розати (Marcello Vitali-Rosati). Louis-Olivier Brassard

Именно по этой причине он тоже не пользуется смартфоном. По его мнению, цифровая среда становится все менее демократичной. «Демократия — это когда люди принимают решения. Но люди должны контролировать и технологии, которыми они пользуются. Это не просто символический вопрос, это вопрос власти. Концепции более демократичного цифрового будущего уже существуют: это, например, вариант общественных социальных сетей или инструменты индивидуального контроля за использованием персональных данных. Однако все это пока теория, практических альтернатив, по сути, у нас все ещё нет».

Как говорит Марчелло Витали-Розати, государства каждый раз используют удобную отговорку, мол, у всех и так уже есть смартфон, — и поэтому продолжают полагаться на инфраструктуру от компаний Big Tech, вместо того чтобы развивать независимые цифровые решения. Ответ на этот вызов должен носить двойной характер. Государства, с одной стороны, должны развивать цифровую грамотность людей, с тем чтобы граждане могли осознанно выбирать формат и порядок использования цифровых технологий». Во-вторых, Марчелло Витали-Розати считает, что «нужно раз и на всегда отказаться от мысли о том, что если что-то работает эффективнее, то это значит, что «это» работает лучше».

«Иногда полезно в наших идеально отлаженных системах цифрового существования находить «баги». Для Марчелло Витали-Розати отказ от смартфона — это пример как раз такого полезного «бага». «Когда у тебя нет смартфона, то ты вынужден искать альтернативу. Например, как мне общаться с матерью в Италии без WhatsApp? Такие повседневные проблемы заставляют анализировать ситуацию, а значит — лучше понимать характер этих технологий. Это и есть настоящая цифровая грамотность».

Так что если у вас нет смартфона, — то вам его не потерять… Думайте сами, решайте сами!

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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