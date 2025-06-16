Как швейцарская деревня помогла избежать «трагедии общих ресурсов»

Тёрбель — община в кантоне Вале, расположенная на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Снимок сделан в апреле 1942 года. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Горная деревня Тёрбель (Törbel) в кантоне Вале давно уже стала объектом пристального внимания со стороны научного сообщества. Учёные с мировым именем, среди них и первая женщина-лауреат Нобелевской премии по экономике Элинор Остром (Elinor Ostrom, 1933-2012), изучали, как местные крестьяне веками совместно распоряжались общими ресурсами. Древний институт Allmend стал в итоге образцом для выстраивания теории и практики управления «общим цифровым достоянием» (digital commons).

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Беньямин фон Виль Как репортёр я освещаю те события, связанные с проблемами демократии, где швейцарская точка зрения становится особенно актуальной. Я швейцарец, и меня давно интересует, как в результате публичных дискуссий формируется общество.

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В горной швейцарской деревне Тёрбель (Törbel) крестьяне ещё в 1483 году заключили договор о совместном пользовании водными ресурсами и пастбищами. Документ этот оказался настолько продуманным, что его принципы и сегодня рассматриваются в качестве возможной основы для управления «цифровыми общественными ресурсами». Что это такое? Это данные, знания, изображения, программные коды и другие виды цифровой продукции, свободно доступные всем, не принадлежащие отдельным лицам или компаниям и управляющиеся всем сообществом по открытым, заранее согласованным правилам.

В отличие от просто бесплатного контента, цифровые общественные ресурсы регулируются с помощью лицензий (например, Creative Commons, GPL), допускают копирование, переработку и распространение, а также предполагают коллективную ответственность за их поддержание и развитие. И вот теперь компания Mozilla Foundation — организация, подарившая миру браузер Firefox, — обращается к этим старинным механизмам коллективного пользования общественным аграрным достоянием, с тем чтобы выстроить справедливые правила распределения в цифровой среде цифровых «общих ресурсов», таких, как Википедия, операционная система Linux, открытые картографические данные OpenStreetMap, научные препринты arXiv и фотоколлекции Wikimedia Commons.

Внешний контент

Но как так получилось? Почему аграрные практики пятисотлетней давности оказались востребованными и в цифровую эпоху? Вернемся в историю. Во многих регионах Швейцарии луга и леса часто обрабатываются и используются совместно. В горных районах такие формы коллективного управления общественным достоянием, так называемыми алльмендами (Allmenden), сохраняются и по сей день.

Общинные ресурсы в Швейцарии, России и Украине (историческая справка) «Алльменд» — традиционные швейцарские общинные угодья (пастбища, леса, водоёмы), находившиеся и поныне частично находящиеся в коллективной собственности жителей конкретной сельской общины; термин восходит к ср.-верхн.-нем. algemeinde: «общее, принадлежащее всем». Этот институт впервые задокументирован в 12 веке и достиг наибольшего расцвета в 13–17 вв. Отношения в данных рамках регулировались товариществами общинников (Allmendgenossenschaft), членство в которых было строго ограничено «гражданами» деревни (Bürger) и давало право на сезонный альпийский выпас скота, заготовку древесины, торфа и рыбы. В наши дни оставшиеся участки общих угодий (особенно в центральных и восточных кантонах Швейцарии) дополнительно используются в рекреационных и природоохранных целях, оставаясь примером живучести коллективной собственности в европейском праве. В то время как швейцарский алльменд представлял собой горные пастбища и леса, закреплённые за узким кругом полноправных «граждан», российская и украинская крестьянская община — мир/громада — управляла главным образом распаханными полями, сенокосами и выгонами, распределяя их между дворами по душам/тяглам; общинники имели право ежегодно заново делить между собой пашню и пользоваться «мирским лесом» и общими выгонами, но они не могли отчуждать свой надел без согласия схода. В России после реформ 1861 г. и особенно после столыпинских преобразований 1906 г. начался распад общины, целенаправленно подталкиваемый посредством закрепления участков в личную собственность (вывод на хутора) — процесс, который к 1930-м годам, когда землю национализировал колхозный строй, был полностью обращен вспять. В Украине (в т. н. «чернозёмной зоне» Российской Империи) арендно-договорная «громада» тоже практиковала передел пашни и совместные сенокосы, но уже до революции 1917 года она тоже активно дробилась на хуторские хозяйства, а после 1930 г. была заменена колхозами, при этом пастбища («выгоны») и леса перешли в ведение сельсоветов или лесхозов, утратив статус автономных общинных / коммунальных активов. В итоге швейцарский алльменд выжил как юридически оформленная коллективная собственность с ограниченным членством и с преимущественно пастбищно-лесным профилем, тогда как русско-украинская общинная земля была ориентирована на пашню, имела более широкий круг участников, но к середине 20 века перешла в государственное ведение, утратив права автономного самоуправления. Литература: Немецкоязычные издания Hartmut Zückert. Allmende und Allmendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts. München: De Gruyter Oldenbourg, 2003. Gebhard Heeb. Die Genossengüter im Kanton St. Gallen: Ein Beitrag zur Allmendfrage. Bern: Buchdruckerei K. J. Wyss, 1892. Daniel Schläppi, Malte-Christian Gruber (Hrsg.). Von der Allmende zur Share Economy: Gemeinbesitz und kollektive Ressourcen in historischer und rechtlicher Perspektive. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018. Русскоязычные издания П. Н. Зырянов. Крестьянская община Европейской России в 1907–1914 гг. Москва: Наука, 1992. Л. В. Данилова. Сельская община в средневековой Руси. Москва: Наука, 1994. А. А. Кауфман. Крестьянская община в Сибири: по местным исследованиям 1886–1892 гг. Санкт-Петербург: Кн. маг. А. Ф. Цинзерлинг, 1897. Україномовні видання Зіновій Паньків. Еволюція землекористування в Україні: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. Анатолій Третяк. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. Київ: Аграрна наука, 2002. Михайло Грушевський. «Сільська громада, верв». У: Історія України-Руси, т. 1. Київ, 1994 (доступне онлайн).

И именно так веками жили и работали крестьяне Тёрбеля — небольшой деревни на склоне горы в кантоне Вале (Wallis). Так что не случайно, что сегодня Тёрбель очень хорошо известен в академических кругах — как раз не в последнюю очередь благодаря исторического договору 1483 года. Один из экспертов в беседе с SWI swissinfo.ch назвал его «деревней, исследованной уже вдоль и поперек». Изначально Тёрбелем интересовались учёные из Цюриха, но в 1970 году сюда приехал известный американский антрополог и африканист Роберт Мак Неттинг (Robert McC. Netting).

«Зачем антрополог и африканист едет в альпийскую Швейцарию?»

Как он сам вспоминает в своей монографии Balancing on an Alp: Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community Внешняя ссылка(Cambridge University Press, Cambridge, 1982a), этот вопрос ему задавали очень часто. Между первым визитом в горы кантона Вале и выходом этой книги прошло 10 лет. За это время ученый прожил в деревне полтора года, кроме того, он провел «целое лето в университетском кабинете без окон», где он составлял картотеку с данными на всех жителей Тёрбеля за последние три столетия.

Жители деревни стали хранителями знаний, пригодных для использования и в других контекстах и везде там, где стоит задача наладить устойчивую совместную жизнь

«Мир деревни невелик — даже если охватить три века», — пишет он в книге Balancing on an Alp. Именно эти обозримость, компактность и устойчивость и сделали Тёрбель идеальным исследовательским полигоном, наглядной моделью. Ученый, прежде занимавшийся народом кофьяр в Северной Нигерии, нашёл в швейцарской деревне образец коллективного управления активами, применимый и в цифровую эпоху.

Роберта Мак Неттинга интересовало, как небольшое крестьянское сообщество выстраивает отношения с окружающей средой, образуя устойчивую социально-экологическую систему. В своей книге он описывает жизнь этого довольно однородного сообщества с самых разных сторон. По его наблюдениям, в Тёрбеле на протяжении как минимум семи столетий не было ни местной аристократии, ни класса землевладельцев. Встречались ремесленники и торговцы, но редко, и здесь почти не было группы безземельных наёмных работников. Это была чисто крестьянская деревня. Женщины традиционно выходили замуж за местных, хотя, как отмечает Неттинг, «священник всегда был из пришлых».

Даже политические взгляды в этом микромире, по его словам, передавались «от отца к сыну». Тем не менее, в центре его внимания оставалось главное, а именно, вопрос о том, как жители Тёрбеля сосуществуют со своей средой и ведут сельское хозяйство, в котором ключевую роль играют общинные угодья. Ведь с момента заключения в 1483 году упомянутого договора порядок совместного пользования лугами, лесами и оросительными каналами был чётко регламентирован и неукоснительно соблюдался на протяжении веков. И это отнюдь не само собой разумеющаяся вещь.

Элинор Остром (Elinor Ostrom) получает Нобелевскую премию по экономике из рук короля Швеции Карла XVI Густава (Carl XVI Gustaf). Pontus Lundahl / AFP

Позже именно это и привлекло к деревне внимание Элинор Остром (Elinor Ostrom). В 2009 году она стала первой (и пока единственной) женщиной, удостоенной Нобелевской премии по экономике за свою работу «Управление общим. Эволюция институций коллективного действия» (Элинор Остром; пер. с англ. Т. Монтян. — Киев, 2013. — 400 с., доступно на русском языке по ссылкеВнешняя ссылка). В этой «новаторской книге Элинор Остром берётся за один из самых сложных и спорных вопросов позитивистской политической экономии, а именно — за вопрос о том, как организовать использование совместных ресурсов так, чтобы избежать и чрезмерного потребления, и административных расходов». В итоге она сформулировала принципы, на основе которых локальные сообщества могут ресурсами, находящимися в коллективном пользовании, управлять вполне даже успешно.

Первым и основополагающим примером в её анализе стала именно деревня Тёрбель. Элинор Остром также изучала аналогичные системы в горных деревнях Японии, в Испании и на Филиппинах. И в каждом случае она обнаруживала устойчивые модели, в рамках которых сообщества вырабатывали правила использования общих ресурсов — будь то леса в японских регионах Хирано, Нагаике и Яманака, или водные суды в Валенсии, распределяющие воду по оросительным каналам.

С 1483 года в деревне Тёрбель действуют чёткие правила совместного пользования лугами, лесом и оросительными каналами. ETH Library Zurich, Image Archive Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Swissair Photo Ag / Lbs_L1-823234 / Cc By-Sa 4.0

По словам самой Элинор Остром, эмпирический анализ таких случаев даёт «более глубокое понимание того, как люди создают институциональные условия, в которых они день за днём принимают решения и несут ответственность за их последствия». Благодаря её исследованиям деревня Тёрбель получила завоевала в научном мире особое место. Жители деревни стали хранителями знаний, пригодных для использования и в других контекстах, и в целом везде там, где стоит задача наладить устойчивую совместную жизнь. Долгое время ведь считалось, что если несколько человек владеют одними и теми же ресурсами, то каждый будет стремиться «тянуть одеяло на себя». Это убеждение лежало и в основе так называемой «трагедии общих ресурсов» (tragedy of the commonsВнешняя ссылка).

Однако Элинор Остром доказала, что при определённых условиях эта трагедия вовсе не является неизбежной. «Если люди будут сотрудничать друг с другом, контролируя совместное использование ресурсов и применяя соответствующие правила управления ими, то они вполне могут избежать трагедии. Элинор Остром установила, что совместными ресурсами могут успешно управлять те люди, которые непосредственно их используют, а не государственные органы или частные компании. … Это системный и структурный анализ вполне реальных институций, которые успешно функционируют в течение многих веков» (Цит. по: указ. соч., стр. 9).

Сельские корпорации и городские кооперативы

Деревня Тёрбель — это, безусловно, сельская община. Однако, по мнению швейцарского историка Даниэля Шлэппи (Daniel Schläppi), такие корпорации имеют гораздо больше общего с левыми городскими кооперативами, чем могло бы показаться на первый взгляд, а особенно это стало ясно после выхода в свет трудов Элинор Остром, ведь к её выводам обращаются сегодня не только сторонники филосовии открытого кода из Mozilla Foundation, выступающие за модель «всеобщего цифрового достояния», но даже и Международный кооперативный альянс (International Cooperative Alliance), а вместе с ним и кооперативы по всему миру.

Нобелевский лауреат Элинор Остром (Elinor Ostrom) во время посещения деревни Тёрбель 14 апреля 2011 года. Archiv Gemeinde Törbel Archiv Gemeinde Törbel

Принципы, сформулированные Остром, министр охраны окружающей среды Швейцарии Альберт Рёшти (Albert Rösti) недавно назвал «одним из столпов Швейцарии». В мае 2025 года министр, представляющий в кабмине правоконсервативную Швейцарскую народную партию (SVP), выступил на собрании «Ассоциации швейцарских бюргерских общин и корпораций» (Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen), где говорил о Тёрбеле и о том, как его пример помог сформировать нормы устойчивого существования локальных общин на основе коллективного владения ресурсами. Чёткие правила, которые, по мнению Элинор Остром, необходимы для такого управления, Альберт Рёшти сравнил с правовыми принципами швейцарского государства. Самоорганизация и участие всех членов сообщества в общем деле, по его словам, соответствуют традициям швейцарской прямой демократии. А учёт местной специфики, добавил он, «у нас называется федерализмом».

По мнению Альберта Рёшти, такие корпорации до сих пор остаются важными участниками «современной экономики» и в то же время они играют ключевую роль в формировании «основ швейцарского государственного устройства». «Швейцария в её нынешнем виде, — подчеркнул он, — не существовала бы без многовековой истории корпораций» (все цитаты приведены по письменному тексту его выступления, прим. нем. ред.). То, что эти «столпы Швейцарии» стали явлением мирового научного дискурса, связано, по мнению многих экспертов, в том числе и с тем, что полвека назад жители деревни Тёрбель радушно встретили ученых и исследователей буквально с распростертыми объятиями.

В одном из писем из этой деревни, адресованном жене Роберта Мак Неттинга, местные жители называют этого учёного «преданным другом нас, простых горцев». В 2011 году в Тёрбеле в честь Элинор Остром даже устроили торжественный приём. Экономист Бруно С. Фрей (Bruno S. Frey), до сих пор считающий её труды «новаторскими», в интервью SWI swissinfo.ch вспоминает, как там по главной улице с оркестром прошёл настоящий праздничный парад. По его словам, для Остром, скончавшейся год спустя, это был по-настоящему особенный момент — она сама так сказала ему после церемонии.

Поддерживая общественное благо

Сегодня в Тёрбеле уже работает новое поколение исследователей. В рамках европейской программы Horizon Europe здесь изучают, как сельские регионы решают вопрос оттока населения и как они пытаются противодействовать «цифровому разрыву», который возникает между сельскими и городскими регионами — и как такие общины способны превращаться в полноценные «экосистемы инноваций». По словам Марианы Мельникович (Mariana Melnykovych), руководительницы проекта, учёные снова и снова приезжают в Тёрбель благодаря «хорошо задокументированным многолетним общественным институтам, которые продолжают функционировать здесь до сих пор». Об этом она рассказала в интервью SWI swissinfo.ch. По словам Марианы Мельникович, она и её команда планируют работать в Тёрбеле, используя те же исследовательские подходы, что и Роберт Мак Неттинг, но с учётом современных реалий — технологических инноваций и климатических изменений.

Исследования Элинор Остром (Elinor Ostrom), по её словам, также сыграли важную роль в том, что выбор пал именно на Тёрбель. «Это маленькая, но влиятельная деревня», — считает Марианна Мельникович. Здесь ученые могут наблюдать за тем, как сельские общины адаптируются к социальным и экологическим изменениям, сохраняя при этом свои фундаментальные социальные и экологические ценности. И речь идёт вовсе не о том, чтобы просто оглянуться на прошлое: «Нас интересует то, как деревня, глубоко укоренённая в истории, справляется с вызовами будущего благодаря своим людям, знаниям и по-прежнему функционирующим институтам, ориентированным на сохранение общественного блага».

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