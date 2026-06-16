США и Иран могут подписать декларацию о намерениях на Бюргенштоке
Документ о прекращении войны планируется подписать в пятницу, 19 июня, на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден. МИД Швейцарии подтвердил соответствующее сообщение газеты NZZ.
Декларация о намерениях между США и Ираном о прекращении войны должна быть подписана в пятницу, 19 июня, на Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (EDA) во вторник подтвердил соответствующее сообщение газеты NZZ. В ответ на запрос информагентства Keystone-SDA швейцарское внешнеполитическое ведомство сообщило, что уже несколько дней поддерживает тесные контакты с США, Ираном, Пакистаном и Катаром.
Эти контакты должны обеспечить приезд делегаций в Швейцарию и проведение встречи, на которой возможно подписание соответствующей декларации о намерениях между Вашингтоном и Тегераном. По данным EDA, подписание сейчас запланировано на пятницу, 19 июня, на Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. «Это место предложили нам пакистанские и катарские посредники, а также США и Иран», — сообщили в МИД Швейцарии. Подробнее о курорте, на котором проходила конференция по Украине, ниже по ссылке.
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Швейцария, как уточнил EDA, выступает посредником и создаёт необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи на своей территории. Ранее сообщалось, что, по данным иранской стороны, сразу после подписания согласованного рамочного соглашения в пятницу в Швейцарии должен начаться новый раунд переговоров между США и Ираном. Эти дальнейшие переговоры должны завершиться в течение 60 дней.
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Об этом, по данным агентства Tasnim, заявил в Тегеране министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, прекращение войны должно включать и прекращение израильской оккупации территорий в Ливане. Любые новые израильские удары по Ливану и дальнейшее занятие этих территорий Иран будет рассматривать как нарушение достигнутой договорённости, заявил Арагчи. По данным США, Вашингтон и Тегеран уже подписали рамочное соглашение в цифровом формате.
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