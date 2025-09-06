Парламент Швейцарии займется внешней политикой

Депутатам придется заняться многочисленными международными вопросами, ставшими в последние недели источником серьезных вызовов для страны. KEYSTONE/Thomas Hodel

В Берне начинается осенняя сессия Федерального парламента. Депутатам придется заняться многочисленными международными вопросами, ставшими в последние недели источником серьезных вызовов для страны.

Во многом повестку дня заседаний обеих палат — Национального совета (большая палата) и Совета кантонов (малая палаты) —формирует Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP): депутаты обсудят сразу три её народные законодательные инициативы. Кроме того, депутатам предстоит поработать на «специальной сессии парламента» по вопросам предоставления убежища. Осенняя сессия работает с 8 по 26 сентября 2025 года.

Но начнем с вопросов, важных для швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом. Совет кантонов намерен ратифицировать соглашение о социальном обеспечении между Швейцарией и Аргентиной. Оно гарантирует правовую определённость получателям швейцарских пенсий, проживающих в Аргентине. Актуальной для всех пенсионеров, проживающих за границей, станет также тема начала выплат 13-й пенсии по линии AHV (государственного пенсионного страхования, первый «сегмент» швейцарской пенсионной системы). Выплаты должны начаться уже в декабре 2026 года, однако вопрос их финансирования остаётся пока нерешённым.

Министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider) предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость, тогда как Совет кантонов выступает за то, чтобы часть нагрузки легла и на обязательные отчисления с заработной платы («второй сегмент» пенсионной системы). Теперь решение по этому вопросу предстоит принять Национальному совету. Параллельно в парламенте обсуждаются и переходные сценарии, с тем чтобы в дальнейшем, в рамках очередной реформы системы AHV, выработать комплексное решение. В ходе осенней сессии парламент поищет наибольший возможный компромисс, с тем чтобы где-то найти дополнительные 4–5 млрд франков, необходимых ежегодно для финансирования 13-й пенсии.

Отдельная тема: криптовалюты. Не исключено, что некоторые швейцарцы, проживающие за рубежом, часть своих средств держат в криптовалютах и скрывают их в Швейцарии от налоговых органов своей страны нынешнего проживания. Федеральный совет (Bundesrat, правительство) требует в этой сфере большей прозрачности: он хотел бы ввести режим автоматического обмена банковской информацией с иностранными налоговыми органами, который уже действует для обычных банковских счетов. Высока вероятность, что в Совете кантонов эта идея найдет полное понимание.

Непростым вопросом станет судьба швейцарцев, участвовавших в боевых действиях в составе иностранных вооружённых формирований. Наёмничество в Швейцарии запрещено, однако сейчас обсуждается возможность частичной амнистии. Депутат от SVP Лукас Рейманн (Lukas Reimann) предлагает реабилитировать тех, кто воевал в Сирии против «Исламского государства». Социал-демократ Йон Пульт (Jon Pult) требует со своей стороны защитить от уголовного преследования швейцарцев, участвующих в боевых действиях в Украине.

Народные инициативы

На этой сессии парламент продолжает обсуждать народные инициативы, которые будут скорое всего вынесены на референдумы в 2026 году. Из шести инициатив, включённых в повестку дня парламента, три запущены SVP. Так, Национальный совет рассмотрит «Инициативу о нейтралитете», цель которой — закрепить в Конституции страны принципы нейтралитета страны в их самом строгом толковании: парадокс, но до сих пор в Основном законе страны ничего о политике нейтралитета не говорилось. Инициативу ожидает непростая судьба: швейцарский нейтралитет, в частности отказ Швейцарии разрешить реэкспорт третьими странами вооружений швейцарского производства в Украину, уже привел к тому, что ВПК страны начал серьезно опасаться за своё будущее.

Страны-партнёры Швейцарии уже по возможности избегают закупать швейцарские вооружения: что толку в оружии, которым нельзя пользоваться? В случае одобрения данной инициативы рамочные условия работы ВПК осложнятся дополнительно. В результате SVP рискует потерять поддержку кругов, связанных с армией и военной промышленностью. Партия понимает это и стремится в противовес добиться либерализации законодательных основ военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Такое, как говорят в Швейцарии, «балансирование на канате» ставит партию в очень сложное положение.

Кроме того, на повестке дня парламентариев: народные инициативы, тарифы Трампа и внутренняя политика. Keystone / Peter Klaunzer

На повестке дня парламента также находится законодательная инициатива Keine 10-Millionen-Schweiz! («Против десятимиллионной Швейцарии!»). Она требует обязать Федеральный совет (кабмин) ограничить иммиграцию. Кроме того, в Совете кантонов рассматривается инициатива «200 франков достаточно!», нацеленная на сокращение обязательных ежегодных сборов (Serafe), за счет которых финансируются швейцарские общественные (электронные) медиа в лице вещательного холдинга SRG (наш сайт Swissinfo входит в состав холдинга в качестве автономного подразделения). Шансы на одобрение народом всех трех инициатив невелики, но масштабные и эмоциональные дебаты накануне голосований стране обеспечены.

Со своей стороны социал-демократическая партия (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) выдвинула «инициативу о детских садах», требующую прямой федеральной поддержки родителей, пользующихся внесемейными услугами по уходу за детьми. В качестве альтернативы ей правительством предложен косвенный контрпроект. Национальный совет должен будет принять по этому вопросу свое решение. Совет кантонов, в свою очередь, займётся инициативой «О создании климатического финансового фонда», предполагающей ежегодные инвестиции в «охрану климата» в объёме 5–10 млрд франков. Кроме того, на повестке дня парламента остаётся «Инициатива о наличных деньгах»: по этому вопросу также уже есть контрпроект Федерального совета, но теперь необходимо будет окончательно привести мнения обеих палат к единому знаменателю, потому что все решения в парламенте Швейцарии принимаются только на основе консенсуса обеих палат.

Внешняя политика

На повестке дня парламента окажется и война в Газе. Депутат Совета кантонов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga, SP) требует, чтобы Швейцария осудила «преступления Израиля». Кантон Женева со своей стороны призывает признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Кроме того, Комитет по вопросам безопасности Национального совета требует заключить с Европейским союзом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Федеральный совет был бы не против.

Сенатор (депутат Совета кантонов) от SP Ева Херцог (Eva Herzog) выступает за «укрепление фармацевтической отрасли Швейцарии» — такова ее реакция на введённые президентом США Дональдом Трампом в отношении Швейцарии драконовские таможенные пошлины. Её коллега по партии Баптист Юрни (Baptiste Hurni) задаёт в Совете кантонов «вопрос вопросов»: «Как Швейцария намерена и дальше обеспечивать своё благосостояние в условиях (новой таможенной) политики Трампа?»

Кроме того, Ева Херцог требует увеличить масштабы расходов на помощь беднейшим странам мира до уровня в 0,7% от совокупного ВВП страны. По ее мнению, это решение, в условиях сокращения бюджетного финансирования агентства USAID, является необходимым и неизбежным. Не менее значимыми обещают стать парламентские дебаты и по вопросу отношений с Европейским союзом: речь идёт о перспективе приведения швейцарского законодательства в соответствие с новыми нормами Европейского пакта о миграции и предоставлении убежища, а также с новыми пересмотренными положениями Шенгенского кодекса о границах.

Экономика и внешняя торговля

В Совет кантонов поступил запрос от Федерального совета о выделении 1,56 млрд франков гарантийного капитала для Африканского банка развития, оказавшегося в трудном положении из-за долгов Зимбабве. Эти средства рассматриваются как «условное обязательство» (обещание выплатить их только в самом крайнем случае), причём на практике Швейцарии ещё никогда не приходилось реально перечислять этот капитал. То есть это не прямые расходы из бюджета, а «потенциальная страховка».

Миллиардная сделка: встреча руководства Африканского банка развития (African Development Bank) со швейцарской экономической делегацией (Schweizer Wirtschaftsdelegation — объединённая делегация представителей правительства и деловых кругов Швейцарии) в июне 2024 года. African Development Bank

Национальный совет рассмотрит обновлённую редакцию Соглашения о свободной торговле с Чили. Швейцария сможет тогда экспортировать туда больше шоколада, а Чили сможет поставлять в Швейцарию больше вина. Параллельно Комитет по внешней политике Национального совета требует, чтобы в будущем в рамках переговоров о заключении таких ССТ Швейцария не ограничивалась вопросами вина, шоколада или станков и другого оборудования, а всегда добивалась договорённостей о поставках дефицитного сырья, без которого страдает её промышленность.

В июне 2025 года Федеральный совет выделил 269 млн франков на поддержку статуса Женевы в качестве важного глобального центра сосредоточения международных организаций и структур. Однако Финансовый комитет Национального совета выступает за сокращение этой помощи и за её заморозку на прежнем уровне. Первое решение по этому вопросу предстоит принять Национальному совету. Потом вопрос отправится, скорее всего зимой, в малую палату.

Внутренняя политика

Среди внутренних вопросов — дополнительные расходы на закупку в США истребителей F-35. Левые депутаты требуют, чтобы возможный дополнительный кредит на закупку самолетов подлежал обязательному референдуму. Социал-демократическая партия также предлагает смягчить действие механизма «долгового тормоза»: вместо автоматического направления бюджетных излишков на погашение долга предлагается разрешить использовать их для текущих расходов.

Швейцарская народная партия (SVP), со своей стороны, выносит на рассмотрение целый ряд предложений по ужесточению системы и порядка предоставления убежища: среди предлагаемых мер выделяются введение платёжных безналичных карт для просителей убежища, сокращение их прав в плане получения бесплатной юридической поддержки и ограничение их свободы выбора места проживания.

И, наконец, в повестку дня парламента включен вопрос охраны рыбных ресурсов и защиты рек. Рассматриваются меры по сохранению рыбной популяции в реке Дубс (Doubs), пересмотр и совершенствование условий любительской рыбалки и федеральный план действий по «восстановлению и ренатурации водоёмов».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

