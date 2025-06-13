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Швейцарская политика

Швейцария решила, как она будет финансировать 13-ю пенсию

Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС.
Совет кантонов, малая палата федерального парламента Швейцарии, решил финансировать 13-ю пенсию за счет НДС. Keystone-SDA

На цели финансирования 13-й пенсии по старости и потере кормильца (AHV/AVS) малая палата парламента решила выделять отчисления из сумм налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, она решила установить дополнительные социальные отчисления с заработной платы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI
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На обсуждение кроме финансирования 13 пенсии был вынесен и вопрос целесообразности отмены так называемого «пенсионного брачного наказания» — ситуации, при которой супружеские пары в Швейцарии получают суммарную пенсию ниже той, что они могли бы получить, оставаясь незарегистрированными партнёрами.

Решение было принято в четверг 12 июня 23 голосами против 17 при одном воздержавшемся. Согласно утверждённой схеме, с 1 января 2028 года отчисления с заработной платы в фонды пенсионного страхования будут увеличены на 0,4 процентных пункта. Одновременно взносы в фонды страхования по безработице будут снижены на 0,2 процентного пункта, так что фактическая дополнительная нагрузка на работников и работодателей составит по 0,1 процентного пункта.

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Кроме того, НДС в Швейцарии будет в два этапа повышен на один процентный пункт НДС. Первая половина — 0,5 процентного пункта с 2028 года — пойдёт на финансирование 13-й пенсии. Вторая — ещё 0,5 процентного пункта — будет предназначена для возможного финансирования решения об отмене налогового «брачного наказания» или же, в альтернативном порядке, для возможного увеличения максимального размера совокупных пенсий для супружеских пар. Напомним, что в Швейцарии пенсия AHV начисляется индивидуально.

Однако для официально женатых или замужних предусмотрено ограничение: суммарная пенсия обоих супругов не может превышать 150% от максимальной индивидуальной пенсии. В то же время двое незарегистрированных партнёров (или просто сожителей), живущих вместе, могут получать до 200%, если у каждого из них есть право на полную пенсию. Например: максимальная индивидуальная пенсия AHV составляет около 2 450 фр. в месяц. Незарегистрированные партнёры получают 2 450 + 2 450 = 4 900 CHF. Женатая же пара в совокупность получит максимум 3 675 CHF (то есть 150% от индивидуальной пенсии).

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