Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна

Федеральный совет «рассмотрит вопрос о таком признании только тогда, когда такое решение будет способным внести конкретный вклад в мирный процесс урегулирования на Ближнем Востоке». KEYSTONE

В среду 22 мая 2024 года Ирландия, Испания и Норвегия объявилиВнешняя ссылка, что собираются признать палестинское государство. Какова была реакция в Швейцарии, что писала пресса и какова вероятность, что Швейцария последует примеру этих стран?

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Прошло семь месяцев после террористической атаки ХАМАС на Израиль. Недавно Соединенные Штаты заявили, что проблему обеспечения безопасности Израиля и задачу восстановления и реконструкции сектора Газа невозможно решить без шагов в сторону создания суверенного палестинского государства.

В среду 22 мая 2024 года Ирландия, Испания и Норвегия заявили, что официально признают такое государство 28 мая, с тем чтобы помочь закончить войну в Газе, освободить израильских заложников и возобновить мирные переговоры о реализации модели «двух государств».

После того как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив 1200 человек и захватив 253 заложника, Израиль начал специальную военную операцию в Секторе Газа. С тех пор в Газе, как сообщается, якобы погибло более 35 тыс палестинцев. Об этом, в частности, говорят медики, работающие в анклаве, находящемся под властью ХАМАС.

Палестинская администрация, осуществляющая ограниченное самоуправление на Западном берегу реки Иордан в условиях израильской военной оккупации, приветствовала решение трех указанных европейских стран. Израиль, со своей стороны, отозвал своих послов из этих стран в знак протеста, заявив, что подобные шаги равносильны „награде за терроризм“.

Израиль отвергает любые меры по официальному узакониванию палестинских административных структур на международном уровне. Министр финансов Бецалель Смотрич в прошлом году заявилВнешняя ссылка, что для него такого понятия, как палестинский народ, не существует.

Как Швейцария восприняла заявление Ирландии, Испании и Норвегии?

В среду 22 мая 2024 года Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что правительство страны, Федеральный совет, «приняло к сведению» это решение. Он отметил, что Швейцария на протяжении многих лет поддерживала создание суверенного палестинского государства, рассматривая этот шаг в качестве элемента реализации модели «двух государств» в границах 1967 года, «живущих вместе бок о бок в мире и безопасности».

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Однако, по мнению правительства Швейцарии, на данный момент условий для признания палестинского государства не существует. Федеральный совет рассмотрит вопрос о таком признании только тогда, «когда такое решение будет способным внести конкретный вклад в мирный процесс урегулирования на Ближнем Востоке».

В апреле 2024 года Швейцария в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу о вступлении Палестины в ООН заняла позицию воздержавшейся стороны, заявив, что такое членство «нецелесообразно в настоящее время» и что оно «не будет способствовать деэскалации ситуации и миротворческим усилиям на Ближнем Востоке».

Кто поддерживает суверенную Палестину?

Решение Ирландии, Испании и Норвегии означает, что теперь Палестину в качестве суверенного государства признают 146 из 193 стран-членов ООН. Такой позиции придерживается большинство стран Ближнего Востока, Африки и Азии. США, Канада, Австралия, Япония, Ю. Корея и ряд западноевропейских стран Палестину не признают.

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В настоящее время поддерживают палестинскую государственность только девять из 26 стран Евросоюза. Однако большинство из этих стран, например Польша, Венгрия и Румыния, ранее принадлежали к Восточному блоку, так что им просто пришлось принять такое решение в 1988 году под давлением Советского Союза.

В 2014 году Швеция стала первой страной в Западной Европе, признавшей Палестину. «Шведское правительство должно понимать, что отношения на Ближнем Востоке сложнее, чем руководство по самостоятельной сборке мебели из IKEA, и что к этому вопросу нужно подходить ответственно и деликатно», — заявил в ответ на это решение тогдашний министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман.

«Я буду рада послать [А. Либерману] образец мебели из IKEA для сборки, и тогда он увидит, что для успеха нужен надежный партнёр, эффективное сотрудничество и внятное пошаговое руководство», — ответила ему шведская коллега Маргот Вальстрём.

Как отреагировали швейцарские СМИ?

Мнения швейцарских газет разделились. «Признание государства Палестина — это правильное решение, — заявила цюрихская газета Tages-Anzeiger в своей редакционной статьеВнешняя ссылка в четверг 23 мая 2024 года. — Это не нападение на Израиль, это шаг к решению проблемы. Объявленное Норвегией, Испанией и Ирландией признание палестинского государства — это, надо признать, хорошо срежиссированный ход, который вызвал немалый ажиотаж. Но он не является ни историческим решением, как сейчас утверждает палестинский лагерь, ни поводом для истерики, демонстрируемой правительством Израиля, которое сейчас отзывает послов и делает разные другие угрожающие жесты. Этот шаг не имеет никаких практических последствий, потому что государства Палестина все равно не будет существовать. Тем не менее этот шаг важен и правилен».

В подтверждение своих тезисов Tages-Anzeiger приводит цифры: между Средиземным морем и рекой Иордан живут 15 миллионов человек; примерно половина из них — евреи, половина — палестинцы. «Ни одна из сторон не сможет вытеснить или изгнать другую. Однако пока только у евреев есть свое государство, в то время как большинство палестинцев живут под оккупацией, что приводит к возникновению все новых и новых витков конфликта. Несмотря на все практические проблемы, модель создания „двух государств“ по-прежнему является наилучшей концепцией справедливого раздела имеющихся в регионе территорий. Норвегия, Ирландия и Испания заявили о своем намерении способствовать этому, признав Палестину. Это может показаться наивным с точки зрения реальной политики, но это благородное и понятное намерение».

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Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) убежденаВнешняя ссылка в том, что «европейцы принимают желаемое за действительное, и это никому не поможет. Создание и признание палестинского государства должно стать целью и стимулом в конце успешных реформ Палестинской автономии и мирного процесса по урегулированию всех разногласий с Израилем. Норвегия, Ирландия и Испания выплатили сейчас палестинцам солидный аванс. В то же время они оказывают одностороннее давление на Израиль, правительство которого [при премьер-министре Биньямине Нетаньяху] выступает категорически против модели двух государств. Поступая так, все они ни на сантиметр не продвигаются к миру».

По мнению NZZ, одностороннее давление на Израиль лишь узаконивает действия Б. Нетаньяху, укрепляя его позиции внутри страны, посылая при этом палестинцам, многие из которых все еще мечтают о гибели Израиля, неверный сигнал. Огромные, почти невозможные шаги должны быть предприняты обеими сторонами, и только так можно будет создать условия для безопасного и мирного сосуществования двух государств — Израиля и Палестины.

Как могло бы выглядеть палестинское государство?

Сторонники решения о создании «двух государств» предполагают создание палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, соединенных коридором, проходящим через Израиль. Два десятилетия назад в рамках «Женевской инициативы» левые израильские и палестинские политики под руководством швейцарского политолога изложили детали того, как мог бы работать такой механизм. «Женевская инициатива» предусматривала признание еврейских кварталов города Иерусалим израильской столицей, арабских кварталов — палестинской столицей, а также создание демилитаризованного палестинского государства.

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Израиль уступит одни свои земли в обмен на другие, а также переселит еврейских поселенцев с суверенной палестинской территории. В 2020 году Швейцария провела оценку итогов этой инициативы и пришла к выводу, что она, по сути, превратилась в макулатуру по причине отсутствия ее поддержки как с израильской, так и с палестинской стороны. В 2022 году Министерство иностранных дел Швейцарии приняло решение о прекращении бюджетного финансирования структур «Инициативы».

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Что дальше?

Судьба Газы стала сейчас самым насущным вопросом в рамках локального ближневосточного конфликта. Израиль стремится уничтожить ХАМАС и говорит, что отвергнет любую сделку, предусматривающую присутствие у власти этой группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Газа должна быть демилитаризована и находиться под полным контролем Израиля, особенно что касается сферы безопасности, при этом управлять Газой или заниматься ее восстановлением Израиль не собирается.

Террористическая группировка ХАМАС утверждает, что любые договоренности по Газе, исключающие участие ХАМАС, являются иллюзией. Как написала в четверг 23 мая 2024 года газета Tages-Anzeiger, в долгосрочной перспективе еврейское государство может жить в мире и безопасности только при условии урегулирования отношений со всеми соседями. Своей инициативой Норвегия, Испания и Ирландия могут придать движению к этой цели новый импульс — не больше и не меньше.

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