Кран-Монтана: позитивный имидж Швейцарии разрушен навсегда?

Александр Эдельман (Alexandre Edelmann), директор Präsenz Schweiz, имиджевого отдела МИД страны: «Медийный интерес к пожару в Кран-Монтане (Crans-Montana) был необычайно велик». Keystone / Anthony Anex

Пожар в Кран-Монтане вызвал огромный медийный резонанс по всему миру. С точки зрения Александра Эдельмана (Alexandre Edelmann), директора Präsenz Schweiz, отдела МИД страны, отвечающего за продвижение за рубежом позитивного имиджа Конфедерации, если Швейцария хочет избежать системного имиджевого ущерба, она должна вложиться в масштабную информационно-разъяснительную кампанию.

Трагический пожар в баре в Кран-Монтане вызвал беспрецедентный международный резонанс. Швейцария снова попала в фокус глобальных медиа не с самой выгодной, мягко говоря, для ее имиджа историей. И чем больше становится известно о самом происшествии и о том, как Швейцария реагирует на его последствия и как организует кризисный менеджмент, тем чаще в зарубежной прессе звучат недоумение и критика.

Реагируя на трагедию Präsenz Schweiz, структура в составе МИД, отвечающая за поддержание в мире позитивного имиджа Швейцарской Конфедерации, уже отменила два мероприятия, запланированных под крышей традиционного House of Switzerland на период проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Директор Präsenz Schweiz Александр Эдельман (Alexandre Edelmann) внимательно следит за развитием событий.

Swissinfo: После трагедии в Кран-Монтане (Crans-Montana) Швейцария столкнулась с резкой критикой из-за рубежа. Как это отражается на вашей работе во главе Präsenz Schweiz?

Александр Эдельман (Alexandre Edelmann): С утра 1 января сообщать о происходившем в Кран-Монтане начали СМИ по всему миру. В нашу работу входит фиксация всего этого объёма публикаций, включая оценку и анализ того, что и как говорится о Швейцарии. И сегодня мы констатируем, что это был самый значительный по объёму вал публикаций в СМИ о Швейцарии за все время наблюдений.

Swissinfo: Можно ли сравнить международный отклик на эту трагедию с другими событиями, которые в значительной степени сформировали образ Швейцарии за рубежом, например с делом массового самоубийства сектантов из «Солнечного храма» (так называемая Sonnentempler-AffäreВнешняя ссылка) или с гибелью самолета Swissair 111 в 1990-х годах?

Александр Эдельман: Для такого сравнения у нас просто нет данных: в то время Präsenz Schweiz ведь ещё не существовала. Но можно сказать наверняка: с тех пор как мы измеряем степень «заметности» Швейцарии в зарубежных СМИ, несчастье в Кран-Монтане стало событием с самым значительным медийным резонансом. Если взять события новейшей истории, то повышенное внимание мировых СМИ в течение одного-двух дней привлекал к себе и крах банка Credit Suisse.

Однако быстрые меры правительств способствовали тому, что пострадал имидж скорее не страны в целом, а одного конкретного финансово-кредитного института. С медийным интересом к трагедии в Кран-Монтане это несравнимо. Вероятно, причина кроется в обстоятельствах этой драмы, а именно, в большом числе погибших молодых людей, что вошло в резкий диссонанс с образом Швейцарии как страны надежной и безопасной.

Со временем в мировых СМИ материалов о драме в Кран-Монтане (Crans-Montana) становится по понятным причинам все меньше и меньше, но прессу в Италии эта катастрофа и сейчас занимает в весьма значительной степени. Keystone / Jean-Christophe Bott

Swissinfo: Многие и в самом деле были удивлены тем, что такая трагедия могла произойти в стране, которую все считают почти что абсолютно безопасной. Как это обстоятельство может повлиять на глобальный имидж Швейцарии?

Александр Эдельман: Контраст между трагедией такого масштаба и образом Швейцарии как безопасной страны действительно является для нас серьезным вызовом. Пока ещё рано говорить, каким будет имиджевый ущерб и как долго за Швейцарией будет тянуться негативный информационный шлейф. Но ясно, что в нашей работе мы должны будем прежде всего обратиться к тем людям, чье мнение о Швейцарии пострадало в особой степени. Тут необходимо будет провести большую разъяснительную работу. Но нельзя, чтобы создалось впечатление, будто бы в стране ничего такого не произошло.

От Швейцарии ждут полного прояснения всех причин и обстоятельств катастрофы: нужно четко выяснить и понять, что произошло. Как говорили в те дни и федеральный президент Ги Пармелен, и председатель правительства кантона Вале, должна быть четко установлена мера ответственности всех причастных к трагедии лиц. Но хочу сказать при всём уважении, которое мы обязаны проявлять к жертвам пожара: у Швейцарии есть все основания иметь в мире позитивный имидж, и эти основания никуда не исчезли.

Swissinfo: Часто говорят, что когда речь заходит о деньгах, то Швейцария готова закрывать глаза на очень многое. Швейцария давно пытается избавиться от репутации «рая» для незаконно приобретённых иностранных состояний. Не станет ли Кран-Монтана ударом по всем этим усилиям?

Александр Эдельман: В целом после отмены банковской тайны по счетам нерезидентов такой критики в адрес Швейцарии стало заметно меньше. Кстати, это не самая распространённая претензия в ее адрес в связи с делом Кран-Монтаны, хотя она, безусловно, имеет место. Вопросы, которые звучат куда чаще, касаются, например, того обстоятельства, что в баре, где произошёл пожар, долгое время не проводились профилактических проверок мер противопожарной безопасности, из-за чего эта трагедия и стала вообще возможной.

Swissinfo: В большинстве стран вал публикаций о пожаре начал спадать, но в Италии внимание к этой теме остаётся всё ещё очень интенсивным. Там критика в адрес Швейцарии звучит особенно резко. Как вы объясняете такую реакцию?

Александр Эдельман: Помимо граждан Швейцарии, сильнее всего от пожара пострадали гости из Франции и Италии. И в самом начале медийное внимание в обеих этих странах к пожару было сопоставимым по объему, хотя в Италии критика всегда была жёстче по тону. Кроме того, видно, что объём опубликованных в иностранных СМИ на эту тему материалов сейчас сокращается почти везде — кроме Италии. Это можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего Кран-Монтана — это туристическое направление, которое давно связано с Италией, и оно там очень хорошо известно.

Поэтому-то шок в Италии оказался особенно сильным, и это чувство, кстати, полностью оправдано. Во-вторых, эта драма в Италии стала ещё и политической темой: премьер-министр Италии особо высказывалась по этому поводу, она навещала пострадавших и даже организовала памятную церемонию. Наконец, в целом подача той или иной темы в СМИ и тональность материалов традиционно и заметно различаются от страны к стране.

Swissinfo: Следует ли Швейцарии опасаться долговременного имиджевого ущерба?

Александр Эдельман: Имиджевый ущерб — это не главный вопрос. На первом месте должен стоять человеческий аспект. Затем, однако, действительно нужно сохранять бдительность, потому что такой риск существует. Но я не думаю, что имидж Швейцарии будет подорван глобально и во всех сферах сразу. А вот Кран-Монтану в туристическом плане ждет реальный вызов. В СМИ уже сообщают об отменах бронирований в отелях. Я не считаю, что этот тренд затронет другие туристические направления в Швейцарии. Но какие реальные последствия будет иметь эта драма? Это покажет только время.

Swissinfo: Что нужно сделать, чтобы свести к минимуму влияние этой трагедии на репутацию страны?

Александр Эдельман: Первый шаг — следует сделать всё для того, чтобы расследование причин пожара было проведено качественно, в рамках закона, и чтобы всем был гарантирован доступ ко всей релевантной информации. Сейчас настало время юстиции, а не коммуникации. В сотрудничестве с посольствами Швейцарии мы будем добиваться, чтобы эта доступная информация распространялась корректно, без искажений, мы будем системно устранять все недоразумения. В отношении пострадавших стран и семей погибших необходимо будет вести особую работу. Мои коллеги, особенно в Париже и Риме, уже активно занимаются этим.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

