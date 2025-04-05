Почему у Швейцарии нет столицы?

Федеральный дворец (Das Bundeshaus): начиная с 1902 года это здание играет роль главного политического символа Берна — «города федерального значения» (Bundesstadt). Keystone / Alessandro Della Valle

Берн официально не является столицей Швейцарии, хотя и носит титул «города федерального значения» (Bundesstadt) и «места расположения органов власти федерального уровня» (Bundessitz). Возникает закономерный вопрос: чем обусловлен такой статус и как возникла такая ситуация?

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В Берне расположены федеральные правительство, парламент и большая часть иных министерств и ведомств федерального уровня. Однако, несмотря на это, город не имеет официального статуса столицы. Почему? Если спросить иностранцев, какой город является столицей Швейцарии, то часто можно услышать ответы вроде «Цюрих» или «Женева». Такая логика понятна: Цюрих — крупнейший город страны и экономический центр, а Женева — международная дипломатическая площадка.

Однако правильный ответ — ни тот, ни другой. И даже не Берн. Хотя именно в Берне сосредоточены ключевые государственные институты — правительство, парламент, Федеральная канцелярия (занимается организацией референдумов и другими текущими административно-политическими задачами) и большая часть административных структур федерального уровня, — город не получил официального статуса столицы. Причина кроется в особенностях швейцарской политической истории, а также в исторически сложившихся прагматичных решениях.

Чтобы понять, почему у Швейцарии нет столицы, нужно заглянуть в далекое прошлое

В 1291 году (есть и другой вариант: в 1307 году, именно эта дата выбита на постаменте памятника Вильгельму Теллю в Альтдорфе, кантон Ури), то есть в момент начала процесса складывания страны, Швейцария представляла собой союз независимых образований (городов, деревень, долин, регионов), объединившихся в рыхлую структуру без общего центра. В ее основе лежал принцип взаимных гарантий безопасности и поддержки в условиях отсутствия политической защиты со стороны Империи.

Оригинальная гравюра первой трети 19 века с изображением сессии швейцарского Собора (Tagsatzung), протопарламента, собравшегося в 1833 году в здании мэрии Берна. Keystone / Photopress-Archiv

До конца 18 века Швейцария не имела федерального парламента в привычном понимании. Вместо этого существовал некий протопарламент, Собор (TagsatzungВнешняя ссылка) — постоянное совещание (съезд) посланников регионов (позже кантонов), сессии которого проводились поочередно в разных городах — так называемых «форортах» (Vorort): Люцерне, Цюрихе, Швице, Фрауэнфельде (кантон Тургау) и Бадене (кантон Аргау). Любопытно, что его заседания, как отмечает «Исторический словарь Швейцарии», иногда проходили даже за пределами страны, например в Констанце.

Наполеон, Гельветическая республика и поиски столицы

В 1798 году Наполеон вторгся в Швейцарию и учредил Гельветическую республику — централизованную структуру, скроенную по французскому образцу. Кантоны утратили свою автономию и превратились просто в административные округа. В этот период столица Республики также постоянно менялась: сначала это был Аарау (город провозглашения Гельветической республики), затем Люцерн, потом Берн. Однако такой порядок никого не устраивал.

Цюрих, площадь Линденхоф: оригинальное историческое изображение граждан Цюриха, собравшихся с целью принести присягу верности созданной по воле Наполеона Гельветической республике, 16 августа 1798 года. Keystone / Photopress-Archiv / Anonym

После окончательного завершения режима Гельветической республики в 1815 году (ранее Наполеон на основе Акта о посредничестве 1803 года официально вывел все свои войска из Швейцарии) статус столицы каждые два года получал один из основных «форортов»: это мог быть Цюрих, Берн или Люцерн. Постоянные перемещения и переезды создавали неразбериху, на сессиях Собора шли бесконечные дискуссии, решения на нём принимались с огромным трудом, если вообще принимались.

Швейцарский компромисс 1848 года

Современная Швейцария как федеративное государство возникла в 1848 году по итогам гражданской войны 1847 года, в которой столкнулись либерально-протестантские и консервативно-демократические католические силы и кантоны. Католики проиграли (они на роль столицы прочили Люцерн), а 28 ноября 1848 года новый, созданный по американскому образцу парламент в составе большой палаты, Национального совета, и малой, Совета кантонов, проголосовал за Берн в качестве «места расположения федеральных властей» (Bundessitz).

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Почему выбор пал именно этот город? Решение объяснялось его центральным расположением на языковой границе между немецкой и франкофонной регионами Швейцарии, а также согласием с таким решением франкоязычных кантонов. Сами власти Берна бесплатно предоставили новым федеральным органам власти землю под строительство зданий, в которых предполагалось разместить парламент и федеральное правительство — это был дальновидный шаг.

Федеральное собрание (Bundesversammlung) в составе обеих палат федерального парламента Швейцарии, собравшееся на свою сессию в городском театре Берна 6 ноября 1848 года. В этот день началась история современной Швейцарии, этот исторический период длится и по сей день без перерывов на войны и революции. Keystone / Photopress-Archiv

Однако федеральный центр состоял не только из парламента и правительства. Стараясь повысить статус регионов, федеральные власти приняли не менее мудрое решение разместить важнейшие структуры в других центрах страны. В итоге на данный момент:

Федеральный суд находится в Лозанне,

находится в Лозанне, Федеральный уголовный суд — в Беллинцоне,

— в Беллинцоне, Федеральный административный суд — в Санкт-Галлене,

— в Санкт-Галлене, Национальный (центральный) банк — в Цюрихе и Берне,

— в Цюрихе и Берне, Высшая техническая школа (ETH, аналог федерального университета) — в Цюрихе.

С тех пор Берн носит неофициальный титул «города федерального значения» и «места расположения федеральных органов власти». В любой другой стране это автоматически означало бы столичный статус, но только не в Швейцарии. Как отмечается на сайте, посвященном 175-летию КонституцииВнешняя ссылка, этот статус даже не закреплен в Основном законе, он лишь фигурирует на уровне законодательства.

Так почему же Швейцария отказалась от столицы?

Отказ от формального выбора столицы был осознанным шагом. Федеральные власти не хотели лишний раз провоцировать сепаратистские настроения консервативных католических кантонов, проигравших гражданскую войну 1847 года и, как указывают некоторые швейцарские историки, по сути, насильно включенных в состав нового государства.

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Эти кантоны десятилетиями продолжали в глубине души политически, культурно и эмоционально отвергать новое государство. Такая ситуация требовала особо тонкого подхода к формированию структуры нового швейцарского государства с целью сохранения национального единства. И этот компромисс сработал: Швейцария сохранила свою стабильность, в 1891 году католиков пригласили к управлению страной, что стало основой швейцарской системы политических компромиссов, и так страна смогла стать одной из самых успешных демократий мира.

Свою роль сыграло и прагматичное решение языкового вопроса, но это уже другая история, ознакомиться с которой можно по ссылке ниже.

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