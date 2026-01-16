Самый маленький город Европы находится в Швейцарии?

Претендуют на это звание, однако, и другие города, а однозначного способа определить победителя попросту нет: критерии оценки применяются слишком разные. Keystone / Stefan Hunziker

Община Рю (Rue Внешняя ссылка ) в кантоне Фрибур называет себя «самым маленьким городом Европы». Претендуют на это звание, однако, и другие населённые пункты, а однозначного способа определить победителя попросту нет: критерии оценки применяются слишком разные.

Городок Рю расположен на юге кантона Фрибур, почти у самой границы с кантоном Во. В туристических проспектах его часто называют «самым маленьким городом Европы». Такое определение с гордостью размещено и на официальном сайте муниципального образования Рю. Его активно продвигают и в туристической рекламе: на англоязычной странице Национального туристического Ведомства Швейцарии Schweiz Tourismus говорится, что Рю — это the smallest town in Europe, который «покоряет прелестными средневековыми улочками, замком и расположенным поблизости водопадом Chutes des Chavanettes».

Фрибургское туристическое бюро пишет то же самое: «Город Рю, самый маленький город Европы, приглашает к прогулке по своим средневековым улочкам». И действительно — стоит пройтись по этому городку, чтобы понять, почему туристические агентства и фирмы столь уверенно используют в своих материалах эту превосходную степень в миниатюре (самый маленький)! Он и правда средневековый, уютный и… миниатюрный. Город вырос вокруг скального выступа, на вершине которого, как и положено, возвышается замок. Узкие улочки вьются между каменными домами, тут есть церковь, фрагменты крепостных стен, несколько общественных зданий и пара живописных фермерских подворий.

После объединения с несколькими соседними общинами площадь муниципального образования Рю составляет 23,2 км², население — около 1 600 человек. Но историческое ядро города и в самом деле крайне невелико, площадью лишь 0,2 км², и проживают на ней около тысячи человек (отдельная статистика по центру не ведётся, но примерно предположить порядок цифр можно). Статус города Рю сохраняет по историческим причинам: он был одной из «новых городских крепостей», основанных графами Савойскими в 14 веке для укрепления своей власти в регионе.

Вполне правдоподобно

На первый взгляд утверждение о том, что Рю — самый маленький город ЕвропыВнешняя ссылка, кажется вполне правдоподобным. Площадь и население у него действительно скромные, особенно если сравнивать с Лондоном, Берлином или хотя бы с Берном. Но на самом деле претендентов на это звание довольно в Европе много. Чаще всего в качестве самого маленького называют бельгийский город Дюрбюи (Durbuy), хорватский Хум (Hum) и, конечно, город-государство Ватикан. В туристической рекламе городов Дюрбюи и Хум их тоже порой величают «самыми маленькими городами мира».

Однако всё это — лишь маркетинг туристический маркетинг. Никаких официальных рейтингов величины городов не существует. Даже Книга рекордов Гиннесса не рассматривает Хум как «самый маленький город мира». Она фиксирует «самое маленькое государство» и «самую маленькую столицуВнешняя ссылка», но категории «самый маленький город» у неё просто нет. И это неудивительно: критерии величины слишком размыты. Что брать за основу — площадь, население, плотность? Или всё вместе?

Сравнение Рю и Дюрбюи хорошо демонстрирует эту путаницу. Если учитывать только исторический центр, то бельгийский город действительно рекордно мал — менее 400 жителей на двух гектарах (0,02 км²). Но если посмотреть на масштабы всей этой бельгийской коммуны, то картина меняется: община Дюрбюи объединяет 41 деревню, занимает 157 км² и насчитывает более 11 000 жителей, многовато, если честно, для «самого маленького города мира». Город же Рю же объединяет семь деревень с населением в 1 600 жителей, живущих на площади в 23,2 км².

Дополнительную сложность создаёт само определение «города». Это понятие постоянно менялось на протяжении веков, в разных странах подходы к тому, что такое город, были разными. Где-то городом становился населённый пункт, получивший соответствующую привилегию от императора; где-то — тот, что служил торговым или административным центром. В Швейцарии ситуация не проще. Единого определения «города» тут не существует, и как это часто бывает в условиях швейцарского федерализма, «городские» критерии разнятся от кантона к кантону. Населённый пункт может называться городом просто потому, что когда-то — столетия назад — он получил такой статус, или потому, что выполнял городские функции, например, был местом рыночной торговли или размещения местной администрации.

А у вас сколько живет эквивалентов?

Существуют и современные статистическиеВнешняя ссылка подходы. Во многих кантонах Швейцарии община/коммуна автоматически считается «городом», если её население превышает 10 000 человек. Федеральное статистическое Ведомство BFS использует более сложный метод расчёта. Оно определяет город по числу так называемых «эквивалентов населения», показателю, который учитывает число жителей, рабочих мест и гостиничных ночёвок. Чтобы населённый пункт был признан городом, он должен набрать не менее 14 000 таких «эквивалентов». Кроме того, плотность населения должна составлять не менее 2 500 эквивалентов на км². Запутались? Вы не одни. То же самое происходит и с поисковыми интернет-системами. Спросите их: «Какой самый маленький город Швейцарии?» — и вас отправят в путешествие по всей карте страны.

Ну, а что говорит искусственный интеллект? Мы задали этот вопрос новейшей платной версии ChatGPT 5,1 и вот какой был ответ: «Самым маленьким городом Швейцарии официально считается Верниерлье (Werdenberg) в кантоне Санкт-Галлен (Sankt Gallen). Это крошечный средневековый городок у подножия замка Верденберг, в котором живёт всего около 55–60 человек. При этом он обладает полноценным „городским“ статусом благодаря исторической хартии и структуре застройки — с ратушей, узкими улочками и традиционными домами. Если нужно, могу дать справку о том, что в Швейцарии вообще означает „городской статус“ и почему такие мини-города сохранились». Нет, спасибо, мы уж как-нибудь сами.

