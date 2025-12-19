ИИ и авторское право: уникальные проблемы, туманные перспективы

Авторское право сталкивается сегодня с проблемами, которые ранее никогда еще не возникали, и причиной тому — стремительное развитие искусственного интеллекта. Законодатели и судебные инстанции в разных странах сейчас ищут способы обновить и уточнить правовые нормы, с тем чтобы учесть новые риски, возникающие из-за быстрого распространения ИИ-инструментов.

В швейцарском парламенте сейчас на обсуждении находится законопроект, который должен будет защитить газеты, журналы, телерадиокомпании и другие медиа страны от несанкционированного использования их материалов с целью обучения систем ИИ. По сути, речь идёт о поиске надлежащего баланса: как сохранить нынешнюю систему защиты авторских прав и одновременно не препятствовать развитию цифровых технологий, которые потенциально могут приносить обществу значительную пользу.

С такого рода проблемой сталкивается не только Швейцария. Многие страны пытаются сейчас найти собственные решения этого вопроса, какими бы в итоге фрагментарными и несовершенными они ни были. Расположенная в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) внимательно отслеживает все эти попытки, будучи площадкой для выработки согласованных норма и правил в сфере регулирования вопросов, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Как подчёркивает WIPO, её задача: «служить креативным умам по всему миру, обеспечивая безопасный вывод их идей на рынок».

Всем понятно, что нормы авторского права не должны душить технологические инновации, что неизбежно порождает конфликты между разработчиками новейшего ПО и правообладателями.

«На протяжении последних десятилетий авторское право постоянно подвергалось испытаниям на прочность, находясь под воздействием разного рода технологических прорывов, — отмечает в разговоре с Swissinfo эксперт Гарретт Левин, занимающийся в WIPO вопросами интеллектуальной собственности и передовых технологий. — Проблема сегодня состоит в том, что искусственный интеллект способен создавать контент, который практически невозможно отличить от произведений или сочинений, созданных человеком, особенно если ИИ проходил обучение при помощи информационных массивов, защищённых авторским правом. Именно это принципиально и отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих технологических революций».

Проблема состоит в том, что искусственный интеллект способен создавать контент, который практически уже невозможно отличить от произведений или сочинений, созданных человеком. Keystone / Christian Beutler

В самом деле, подобных проблем не возникало ни с появлением фотографии, ни с распространением копировальной техники, ни даже с появлением сервисов музыкального стриминга и с возникновением таких платформ, как YouTube. По данным Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), к 2028 году технологии ИИ могут привести к снижению доходов авторов музыки примерно на четверть. Уже сейчас по всему миру стремительно увеличивается число судебных исков в связи с нарушением авторских прав — речь идёт о случаях, когда произведения использовались для обучения больших лингвистических моделей без разрешения правообладателей и без выплат им адекватных вознаграждений.

Иски к компаниям, производящим ИИ

Портал ChatGPT is eating the worldВнешняя ссылка, отслеживающий по всему миру судебные разбирательства в сфере искусственного интеллекта, сообщает, что по состоянию на середину октября 2025 года рассматривалось 79 исков о нарушении авторских прав, поданных к компаниям, работающим с ИИ. Около двух третей таких дел возбуждено в США, на остальной мир приходится лишь одна треть таких исков, среди них иски бразильской газеты Folha de São Paulo и индийского информационного агентства Asian News International к разработчику чат-бота ChatGPT компании OpenAI. Японские издания Yomiuri Shimbun, Nikkei и Asahi Shimbun требуют со своей стороны соответствующих компенсаций от компании Perplexity.

Главный аргумент, который выдвигают компании-разработчики ИИ — принцип «добросовестного использования» (fair use). Он традиционно применяется тогда, когда существующие произведения или сочинения используются для создания нового контента, например, в научных работах, в критических статьях, в пародиях или при создании иных форматов. Пока, однако, неизвестно, какая из сторон возьмёт верх: большинство процессов ещё продолжаются, а те немногочисленные решения, которые уже вынесены, демонстрируют применение порой совершенно разной логики. Так, немецкое общество по управлению музыкальными правами Gema выиграло недавно дело против компании OpenAI в мюнхенском суде.

В то же время американская компания Getty Images в лондонском суде по большинству пунктов своего иска к компании Stability AI потерпела полное поражение. По мнению эксперта WIPO Гарретта Левина, обилие исков говорит не о слабости, а, наоборот, о прочности и адаптивности существующей системы авторского права. «Правообладатели на самом деле даже не требуют никакого радикального переписывания законодательства, они просто используют уже действующие механизмы защиты авторских прав. Говорить о полной перестройке всего корпуса авторского права сейчас слишком рано. Даже учитывая ту скорость, с которой развивается ИИ, я уверен, что нынешняя система защиты авторского права справится и с этим вызовом».

Единственная страна

Швейцария фактически остаётся единственной страной, в которой целенаправленная дискуссия о том, как регулировать использование защищенного контента с целью обучения ИИ ведется на парламентском уровне. В других государствах подобные споры чаще всего завершаются внесудебными соглашениями: компании, разрабатывающие системы и приложения на основе искусственного интеллекта, выплачивают в итоге роялти (лицензионные отчисления) создателям контента. Так, американская компания Anthropic согласилась перечислить 1,5 млрд долларов авторам книг, чьи тексты были использованы при обучении её моделей.

Аналогичные соглашения заключили The New York Times, The Washington Post, издательская группа Axel Springer, а также музыкальные компании Warner, Universal и Sony. В некоторых странах вопросы влияния ИИ на интеллектуальную собственность рассматриваются в рамках более широких законодательных пакетов. По словам Гарретта Левина, швейцарский парламент сегодня является единственным в мире законодательным органом, в котором обсуждается законопроект, специально разработанный для решения именно этой проблемы.

«Большинство же остальных схожих законодательных инициатив направлено на разработку более широких национальных стратегий, охватывающих широкий спектр самых разных политических вопросов, от защиты данных до авторского права и прав человека», — отмечает он. Такой подход используют Европейский союз, Бразилия и Южная Корея. А вот подписание какого-то международного договора на эту тему сейчас, по меньшей мере, маловероятно: сама технология искусственного интеллекта находится на ранней стадии развития, а масштабы её будущего влияния пока еще трудно предсказать.

Законодатели и регуляторы по всему миру постепенно адаптируются к новой реальности, каждое государство действует в соответствии со своими собственными правовыми механизмами. «Всегда существует риск, что такая политическая разрозненность осложнит в будущем достижение некоего общего международного консенсуса. Нам необходимо всерьёз задуматься о том, как совместить поддержку инноваций с защитой творчества. Мы должны сделать так, чтобы эти две сферы могли сосуществовать. Но в любом случае сейчас страны не проявляют никакого интереса к перспективе заключения международного договора в сфере ИИ и защиты интеллектуальной собственности», — резюмирует Гаррет Левин.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

