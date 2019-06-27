Скоро трейдеры смогут менять денежные активы, номинированные в обычных валютах, на новый цифровой токен, который будет использоваться для оплаты ценных бумаг, приобретенных на бирже, и при необходимости он может быть выкуплен или продан за наличные франки. (Keystone / Melanie Duchene)

Швейцарская фондовая биржа обратилась к швейцарскому Центробанку с просьбой выпустить свою криптовалюту для расчетов на новой швейцарской биржевой платформе для торговли цифровыми «ценными бумагами». Если Швейцарский национальный банк (SNB) согласится сделать это, это будет означать, что он решил отказаться от свой традиционно осторожной политики в отношении цифровых валют. Директор Швейцарского ЦБ Томас Мозер на завершившейся вчера крипто-конференции в городе Цуг сигнализировал свою склонность «не драматизировать» самое явление криптовалюты, включая и проект сети Фейсбук по введению цифровой валюты «Либра».

Швейцарская фондовая биржа в лице биржевого оператора компании SIX Group объявила на проходившей в швейцарском городе Цуг конференции Ассоциации Швейцарской цифровой крипто-долины (Crypto Valley AssociationВнешняя ссылка), что в будущем трейдеры смогут на запланированной торговой площадке SDX менять денежные активы, номинированные в обычных валютах, на новый цифровой токен, который будет использоваться для оплаты ценных бумаг, приобретенных на бирже, и при необходимости он может быть выкуплен или продан за наличные.

Цифровые токены, поддерживаемые обычными валютами, считаются стабильными «цифровыми монетами», поскольку данная привязка снижает степень волатильности котировок на биржах. Компания SIX Group, владеет которой консорциум банков-участников, предоставляет доступ к своим торговым платформам только профессиональным «квалифицированным» инвесторам. Запускаемая ею цифровая платформа SDX, которая будет торговать только цифровыми версиями акций, облигаций и других ценных бумаг, должна быть официально анонсирована в начале следующего 2020 года.

«Как только мы начнем работу, банки-участники SDX смогут полноценно закрывать свои сделки и исполнять другие свои обязательства в отношении цифровых токенов. Платформа SDX будет принимать платежи в швейцарских франках от банков-членов и выпускать эквивалентные токены в швейцарских франках рамках платформы SDX по стабильному курсу один к одному: один токен = один франк», — говорится в сообщении SIX Group. Представитель SNB подтвердил Швейцарскому международному радио SWI swissinfo, что Центральный банк Швейцарии ведет сейчас консультации с группой SIX «о возможных технических вариантах осуществления рассчетно-кассовых операций», но пока окончательное решение еще не принято.

Риски и сомнения

Напомним, что свой вариант цифровой криптовалюты уже анонсирована социальная сеть Фейсбук. Валюта называется «Либра», что в переводе с латинского означает «весы». Недавно в вопрос выпуска данного расчетного средства вмешался и Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) — международная организация, созданная странами Большой Lвадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года на базе Форума финансовой стабильности, существовавшего с 1999 года. Основной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере.

Участником этой структуры являются ведущие Центробанки мира, в том числе и Швейцарский национальный (центральный) банк. Накануне саммита Большой двадцатки в ЯпонииВнешняя ссылка Рэндал Кворлс (Randal Quarles), нынешний глава Совета, высказал своё мнение относительно валюты «Либра». По его мнению, прежде, чем допускать данное средство платежа к массовому использованию, власти и регуляторы обязаны внимательно проанализировать и проект, и общую ситуацию, взвесив все «за» и «против». Цель — убедиться в том, что такая валюта соответствует высоким требованиям регулятора.

Похожей позиции придерживаются и другие национальные регуляторыВнешняя ссылка. Швейцарский национальный банк, однако, не склонен излишне драматизировать ситуацию. В марте 2019 члены совета директоров SNB Андреа Мехлер (Andréa Maechler) и Томас Мозер (Thomas Moser) задались вопросомВнешняя ссылка, «должны ли центральные банки предлагать цифровой токен для определенных приложений на основе DLT [технологии распределенного реестра, технической основе блокчейна], включая расчеты по ценным бумагам»? По их мнению, «продвигать инновации, в том числе и в области финансово-технической, следует, но не за счет стабильности или подрыва доверия к уже существующим платежным системам».

ЦБ Швейцарии и его особый взгляд на крипто-валюту

На крипто-конференции в городе Цуг Томас Мозер повторно озвучил свою позицию, дав понять, что швейцарский Центробанк решительно настроен реализовать идею издания цифрового аналога швейцарского франка для самых широких слоев населения. Для компании SIX Group и для ее банков-членов преимущества «стабильной монеты», выпущенной SNB, очевидны: участие Центрального банка станет для держателей такой «монеты», в частности, гарантией возможности в любой момент обналичить токен без курсовых потерь.

В этом отношении Швейцарский Центробанк несколько выделяется на фоне остальных регуляторов, настроенных скорее скептически по отношению к криптовалютам. В любом случае ясно, что за той же валютой «Либра» регуляторы будут следить «в оба глаза», уж очень велик их страх допустить опасную дестабилизацию всей мировой финансовой системы. А потенциал у «Либры» есть, залогом чего являются 2,7 млрд человек, которые сейчас зарегистрированы в сети Фейсбук.

Регуляторы и власти должны будут внимательно следить за эволюцией «Либры». Такого мнения придерживается и Серджио Эрмотти (Sergio Ermotti), швейцарский банкир и глава (CEO) крупнейшего банка Конфедерации UBS. С его точки зрения опасность состоит в скорости — финансовые инновации могут развиваться таким темпом, что регуляторы будут просто не поспевать за ними. Относится это и к валюте «Либра». Но хорошо, что неё, скорее всего, будет альтернатива — возможный цифровой франк-токен, эмитированный Швейцарским Центробанком.

А каково Ваше настроение? Какую цифровую валюту вы бы предпочли: «Либра» или «Крипото-франк»? Или лучше не рисковать и держать все средства в банке — стеклянной, под кроватью?

Конец инфобокса

Crypto Valley Conference Крипто-конференция в Цуге завершилась вчера 26 июня. Число участников достигло 1 200 человек, представлявших более 400 компаний, в том числе из сферы «традиционных» IT и финансов, включая Microsoft, IBM, Swisscom, страховую компанию Zurich, SAP Schweiz, Postfinance, SIX Group и Bank Vontobel. Представлены были, разумеется, и компании, напрямую занимающиеся крипто-валютами, такие, как Ethereum, Bitcoin Suisse, Neo, Ripple, Luxoft, Seba Crypto, Sygnum или Dfinity. Основной вывод: «надутый хайп вокруг крипто-валют прошел, период когда все вокруг „чушь прекрасную несли“, завершился, и слава богу!» Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил, дополнил и актуализировал Игорь Петров, swissinfo.ch

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