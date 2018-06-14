Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:00 14.06.2018 - 12:00

В 1948 году на каждого пенсионера в Швейцарии приходилось семеро работающих в возрасте от 20 до 64 лет. На сегодняшний день таких работающих только 3,4 человека, а к середине 21-го века это соотношение составит 2,1 работника на 1 пенсионера. (swissinfo.ch)

Швейцарская пенсия по возрасту и по случаю потери кормильца (AHV/AVSВнешняя ссылка) является базовой основой достаточно хорошо развитой системы пенсионного страхования, гарантирующей в целом гражданам Конфедерации достойную старость. Однако следовать за темпами демографических изменений ей становится все сложнее. Предлагаем Вам самим проанализировать ситуацию при помощи ряда интерактивных графиков.

Год 2016-й станет для будущего швейцарской системы пенсионного обеспечения едва ли не самым критичным годом. Парламент закончил недавно обсуждение в первом чтении проекта реформ под названием «Пенсионная система Швейцарии и перспективы ее развития на период до 2020 года» («Reform Altersvorsorge 2020Внешняя ссылка»), а в конце сентября 2016 года избирателям предстоит референдум по народной инициативе «За надежное пенсионное обеспечение» («AHVplus: für eine starke AHVВнешняя ссылка», которая требует ввести 10-процентную надбавку к существующей базовой пенсии.

Одним из центральных пунктов реформы пенсионной системы является предложение повысить пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет, как это уже сделано сегодня для мужчин. Правда, следует учитывать, что фактический пенсионный возраст часто не соответствует установленному законом, как это можно увидеть на нижеследующей диаграмме. В Швейцарии возраст, в котором мужчина покидает рынок труда, в среднем составляет 66,3 лет.

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В сложностях, с которыми швейцарской пенсионной системе предстоит бороться в будущем — как во всех развитых западных, так и в других странах — виновата демография. Общество стареет, продолжительность жизни граждан возрастает, а коэффициент младенческой смертности снижается.

(swissinfo.ch)

В 1948 году, когда в Швейцарии заработала система предоставления базовой государственной пенсии (AHV), на каждого пенсионера приходилось семеро работающих в возрасте от 20 до 64 лет. На сегодняшний день таких работающих осталось только 3,4 человека, а к середине 21-го века это соотношение составит 2,1 работника на 1 пенсионера. Особенно непростым станет период между 2020 и 2030 гг., когда доля занятых резко сократится, поскольку выйдет на пенсию так называемое поколение бэби-бумеров, родившееся сразу после Второй мировой войны.

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На сегодняшний день уменьшение этого соотношения (работающих и ушедших на заслуженный отдых) особо не влияет на финансирование базовой пенсионной страховки «AHV». Пока ситуацию сглаживает высокая производительность труда в Швейцарии, соответственно высокая заработная плата, и количество часов, отрабатываемых средним швейцарцем в год (этот показатель находится на уровне в 1000 часов, тогда как, например, средний немец работает только 700 часов в год).

Например, чтобы в 1950-х годах профинансировать одному пенсионеру выплату пенсии в размере 595 франков (максимальный размер пенсии в то время) требовалось 7,3 работника, а сегодня для этого хватает 1,7 человека с постоянной занятостью. Сторонники инициативы «AHVplus» указывают, что в таких условиях, то есть в рамках благоприятной экономической ситуации, базовая пенсия может и должна быть больше, да и в дальнейшем пенсионная система страны вполне будет способна «противостоять» старению населения.

(swissinfo.ch)

Правительство же приходит к другому выводу: в соответствии с наиболее вероятным сценарием степень финансового покрытия системы «AHV» будет снижаться, и «к 2030 году ежегодный дефицит финансирования достигнет здесь суммы в 8,3 млрд швейцарских франков».

На приведенном ниже графике показана эволюция финансирования пенсионной системы «AHV» с момента ее введения в действие в 1948 году и то, каким ее бюджет будет без предложенных правительством реформ. Разница между доходами (отчисления от брутто-зарплаты) и расходами (на выплату пенсий) показана черным цветом.

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По расчетам правительства Конфедерации реформа, которая сейчас обсуждается в парламенте, не сможет компенсировать все потери. Но в этом случае дефицит в 2030 году составит не 8,3 млрд франков в год, а лишь около 1 миллиарда в год. Еще одним важным элементом является иммиграция. Без вклада работников-иммигрантов баланс «AHV» был бы отрицательным уже с 2001 года, утверждает правительство.

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Перевод на русский язык и адаптация: Людмила Клот.

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