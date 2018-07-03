Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 11:00 03.07.2018 - 11:00

Техническое обслуживание бронетехники (на фото – танк «Леопард»), стоящей на вооружении швейцарских вооружённых сил, на одном из ремонтных предприятий государственного военно-промышленного холдинга Ruag. (Keystone)

Военная промышленность Конфедерации давно уже призывала смягчить условия экспортных поставок вооружений и товаров двойного назначения. Недавно парламент фактически разрешил поставлять оружие даже в страны, где идут гражданские войны, ссылаясь на необходимость обеспечения полной загрузки мощностей отечественного военно-промышленного комплекса. Правозащитные организации и часть депутатского корпуса высказывают сомнения и обеспокоенность.

Напомним, с чего все началось. В сентябре прошлого 2017 года примерно десяток швейцарских предприятий, производящих вооружения и боеприпасы, в числе которых были RuagВнешняя ссылка, General Dynamics European Land System-MowagВнешняя ссылка, RheinmetallВнешняя ссылка и ThalesВнешняя ссылка, обратились в парламентский Комитет по вопросам политики безопасности при Совете кантонов Швейцарии (малая палата федерального парламента) с требованием о смягчении правил, касающихся экспорта вооружений и военной техники. В частности, как об этом писала газета Tages AnzeigerВнешняя ссылка, они потребовали предоставления им возможности осуществления поставок оборонительного оружия «в страны с внутренними военными конфликтами».

Мотивация у этих компаний была проста: в условиях ужесточения конкуренции на международном рынке вооружений они хотели хотелось добиться условий по крайней мере не худших чем те, что действуют в Европейском союзе. До последнего времени правительственное постановление «О военно-техническом сотрудничестве Швейцарской Конфедерации с иностранными государствами и о правовых основах осуществления экспорта военных материалов, военной техники и товаров двойного назначения» (Verordnung über das KriegsmaterialВнешняя ссылка) однозначно такие поставки запрещало.

Тезис о необходимости обеспечения полной и постоянной загрузки производственных мощностей отечественного военно-промышленного комплекса нашёл в правительстве полное понимание, а особенно это касалось министра экономики страны Иоганна Шнайдера-Амманна (Johann Schneider-Ammann). Будучи сам предпринимателем и владельцем технологического концерна, он прекрасно понимал, чем могут обернуться незагруженные мощности. В итоге парламент с подачи правительства разрешил-таки экспортировать вооружения даже в страны, где идут гражданские войны.

Вооружение и материалы оборонительного характера

Как уточнило потом правительство в своём пресс-релизеВнешняя ссылка, такое решение не должно повлечь за собой радикальных перемен в сложившейся практике военно-технического сотрудничества Берна с иност ранными государствами. «Речь идёт о том, что в отдельных, очень особых случаях разрешение на экспорт указанных видов продукции может быть выдано даже в отношении страны, на территории которой имеют место вооружённые конфликты, при том понимании, что экспортируемое вооружение и боевое снаряжение не будет и не сможет быть использовано одной из сторон / сторонами внутреннего вооружённого конфликта».

«Данные меры в основном касается вооружений однозначно оборонительного характера»

Фабиан Майенфиш, SecoВнешняя ссылка Конец цитаты

«Данные меры в основном касаются вооружений однозначно оборонительного характера, например, зенитных комплексов противовоздушной обороны», — говорит Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики). «В страны, на территории которых действительно ведутся гражданские войны, такие, как Сирия или Йемен, вооружения по-прежнему экспортироваться не будут. Кроме того, в такие страны мы не будем поставлять и летальные вооружения „наступательного“ характера, в частности, бронетехнику (танки), ручные гранаты, автоматическое стрелковое оружие (автоматы, штурмовые винтовки)».

Одновременно правительство приняло и еще одно решение, а именно, увеличить срок действия одноразовых экспортных лицензий с одного года до двух лет при сохранении за кабинетом права отзывать такие лицензии в случае грубого нарушения экспортного законодательства. Кабинет считает, что будущий порядок экспорта вооружений и сопутствующих материалов двойного назначения должен все-таки, в конечном итоге, с учетом планов и потребностей военного строительства и национальной обороны, сформулированных и закреплённых в Федеральном законе «О военно-техническом сотрудничестве Швейцарской Конфедерации с иностранными государствами» («Bundesgesetz über das KriegsmaterialВнешняя ссылка»), в большей степени принимать в расчёт необходимость обеспечения непрерывной загрузки военно-производственных мощностей.

Остается вопрос, как и на каком правовом основании всё это должно быть воплощено в конкретную жизнь. данным вопросом займутся Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Министерством обороны и Федеральным ведомством юстиции (BJ, подразделение Министерства юстиции и полиции Швейцарии). Как долго продлится эта работа, по словам Фабиана Майенфиша, пока сказать невозможно.

Entwicklung der Kriegsmaterial-Exporte der Schweiz 1983-2017 Grafik: Entwicklung der Kriegsmaterial-Exporte der Schweiz 1983-2017

Риск нарушения прав человека

Вопреки заверениям правительства о том, что изменения в порядке регулирования военного экспорта носят ограниченный характер, и что нейтралитет Швейцарии останется в неприкосновенности, решение парламента уже стало объектом порой довольно жёсткой критики.

«Швейцария не может предпринимать миротворческие усилия и одновременно экспортировать вооружения в страны, охваченные внутренними конфликтами»

Анна Нэфф, GSoA Конец цитаты

«Швейцария рискует лишиться репутации „честного маклера“ и конфликтного посредника. Она не может предпринимать миротворческие усилия и одновременно экспортировать вооружения в страны, охваченные внутренними конфликтами», — говорит Анна Нэфф (Anna Naeff), официальный представитель «Группы за Швейцарию без армии» (Gruppe für eine Schweiz ohne ArmeeВнешняя ссылка) в интервью швейцарскому общественному немецкоязычному телевидению SRFВнешняя ссылка.

«Швейцария должна хотя бы гарантировать соблюдение минимальных норм, закреплённых в международном „Договоре о торговле оружиемВнешняя ссылка“ (Arms Trade Treaty, ДТО / ATT), то есть, например, она должна ввести запрет на поставку вооружений туда, где существует обоснованный риск их использования с целью совершения военных преступлений или туда, где их применение может привести к грубым нарушениям основных прав и свобод человека», — отмечает Патрик Вальдер (Patrick Walder), курирующий в швейцарском представительстве организации Amnesty InternationalВнешняя ссылка вопросы торговли вооружениями.

«Сами по себе правовые новации, решение о которых было принято парламентом и правительством, еще не противоречат базовым нормам прав человека», — признаёт Патрик Вальдер. «Тем не менее, они существенно повышают риск серьёзных нарушений прав человека или даже военных преступлений. Этот риск становится еще более очевидным в случае поставок в страны, систематически нарушающие права человека, например, в Пакистан или Саудовскую Аравию, с учетом того, что провести независимый мониторинг ситуации с правами человека там не представляется возможным».

Теория и практика

Патрик Вальдер также отмечает, что указанные решения правительства и парламента весьма спорны с точки зрения демократических законотворческих процедур. «Напомним, что 2008 году, накануне референдума о полном запрете военного экспорта из Швейцарии, Федеральный совет, правительство, серьёзно ужесточил соответствующие правовые рамки. Но прошло время и кабинет тихой сапой взял свои слова обратно и снова ослабил вожжи. Это никуда не годится! Это обман»!

Десять лет назад правительство действительно в весьма значительной степени ограничило военный экспорт, введя, например, полный запрет на экспортные поставки вооружений в страны, охваченные внутренними или вовлечённые в международные вооружённые конфликты (подробности по ссылкеВнешняя ссылка). Но уже через год в адрес Федерального совета в формате открытого письма обратилась большая группа учёных-юристов, указав, что на практике все эти принципы просто-напросто игнорируются.

Поэтому в 2014 году в военно-экспортное законодательство были внесены очередные поправки. Новая формулировка разрешала экспорт военных материалов, в том числе, и в страны, систематически и в грубой форме нарушающие права человека, при условии, однако, что «риск того, что использование данных материалов будет сопряжено или приведёт к нарушениям прав человека, будет находиться на минимальном уровне».

Политика и экономика Швейцария поставляла в Сирию изопропанол Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и телеканалы SRF/RTS Сирия в 2014 году получила из Швейцарии более пяти тонн изопропанола, вещества, на основе которого можно производить зарин. Другие языки 1 немецкий (de) Schweiz bewilligte Export von potentiellem Giftgas-Bestandteil

Двумя годами позже, в 2016 годуВнешняя ссылка, Федеральный совет вновь разрешил экспорт запчастей и боеприпасов для систем противовоздушной обороны в Саудовскую Аравию, и это несмотря на непосредственную вовлеченность этой страны в вооружённый конфликт в Йемене. Такое решение привело в Конфедерации к новому раунду ожесточённых общественных дебатов на предмет этических и правовых основ швейцарского военного экспорта.

Настроен более гибко

Патрик Вальдер сожалеет, что, принимая свое последнее решение относительно правовых рамок функционирования швейцарского военного экспорта, профильные комитеты парламента и правительство прислушивались только к мнению военно-промышленного лобби. «С нами, с гражданским обществом и с правозащитниками, никто не советовался», — говорит он. Тот факт, что правительство практически не возражая, «прогнулось» под требования ВПК, вызвал недовольство и ряда парламентариев правоцентристской ориентации.

Так, еще мае 2018 года председатель Бюргерско-демократической партии Швейцарии (Bürgerlich-Demokratische Partei — BDP) Мартин Ландольт (Martin LandoltВнешняя ссылка) потребовал, в формате депутатской инициативы, принять решение о передаче полномочий в сфере формирования правовых рамок развития военно-технического сотрудничества Конфедерации с зарубежными странами от правительства парламенту. Тем самым соответствующие решения депутатов можно было бы выносить на всенародные референдумы, а это стало бы дополнительным инструментом контроля за экспортом оружия. Кроме того, критерии экспортных поставок должны быть, по его мнению, прописаны в Федеральном законе, а не в правительственном постановлении, то есть иметь не технический, а принципиальный характер.

В интервью таблоиду «Blick» этот политик также упомянул петицию с протестом против поставок вооружений в страны, охваченные гражданскими войнами, подписи под которой поставили 12 тыс. человек. В мае 2018 года этот документ был передан в Федеральную канцелярию в Берне. «Федеральный совет, правительство, явно недооценивает вес общественного мнения в такой критически важной сфере, как экспорт военных материалов», — считает Патрик Вальдер.

Швейцарская пресса, со своей стороны, подчеркнула, что последнее решение парламента и правительства относительно правовых основ военного экспорта стало признаком изменения расстановки сил в кабинете: если бывший министр иностранных дел Дидье Буркхальтер был против либерализации условий экспорта военных материалов, то его преемник Игнацио Кассис, судя по всему, настроен в данном случае более «гибко» и в большей степени готов прислушиваться к запросам национального ВПК.

«Инициатива о сделках в области поставок оружия за рубеж» Общественное объединение «Группа за Швейцарию без армии»» (GSоA) и молодёжная организация швейцарской партии «Зелёных» «Молодые Зелёные» официально зарегистрировали в Берне 21 июня 2018 года народную законодательную «Инициативу о сделках в области поставок оружия за рубеж» (Kriegsgeschäfte-InitiativeВнешняя ссылка). Законопроект требует полного запрета таких сделок, а тем более запрета поставок военных материалов и товаров двойного назначения в страны с нестабильной военно-политической ситуацией, в частности, в «горячие точки», в которых ведутся военные действия или идёт гражданская война. Кроме того, инициатива, поддержанная левым крылом парламента, требует, чтобы Национальный (центральный) банк Швейцарии (SNB), пенсионные кассы и фонды перестали инвестировать в предприятия военно-промышленного комплекса, причём не важно, идёт ли речь о швейцарских или иностранных компаниях. Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Евгений Мамонтов.

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