Благодаря блокчейн-технологиями лыжники на курорте в регионе Лаакс (Laax, кантон Граубюнден) скоро смогут стать совладельцами той самой трассы, на которой они с таким удовольствием выписывают свои пируэты. (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Когда блокчейн был впервые анонсирован в 2008 году, он обещал революционные перемены в способах управления данными, их транспортировки и обработки. Экономике и бизнесу потребовалось десятилетие для того, чтобы разобраться в этой технологии, понять, в чем заключаются ее слабые и сильные стороны. И вот сейчас на рынке уже начали появляться первые варианты её практического применения.

Примеры? Вот один из них: с недавних пор горнолыжный курорт в восточной Швейцарии задумался на предмет привлечения дополнительных инвестиций. Среди прочих решений было предложено начать использовать потенциал так называемых цифровых микро-акций и мотивировать становиться инвесторами... самих гостей курорта. Группа компаний Weisse Arena Gruppe (WAGВнешняя ссылка), управляющая курортом Flims Laax FaleraВнешняя ссылка, выпускает сейчас эти акции на платформе распределенного цифрового реестра Distributed Ledger Technology. Постоянным клиентам курорта, например, при покупке годового «ски-пасса», светят разные «вкусные бонусы», включая долевое участие в компании WAG. Возможным это становится только благодаря принципу «блокчейна».

Казалось бы, что такое один курорт? Но от его экономического и финансового самочувствия зависят целые цепочки компаний-поставщиков и подрядчиков, не говоря уже о ценах на местную недвижимость. Долговременная идея, поэтому, состоит в том, чтобы наладить более тесные связи с местной общиной и начать привлекать постоянных клиентов, предоставляя им долю в акционерном капитале, включая часть прибыли, и давая возможность принимать участие в формировании будущей стратегии развития всего холдинга. Уникальная особенность платформ DLT, таких как блокчейн, позволяет сделать это легко и надёжно. Надежность в данном случае играет особую роль!

Возможность мгновенного осуществления транзакций

Ведь речь идет о значительных финансовых и материальных активах, при этом технология DLT, более известная как блокчейн, как раз и позволяет физическим и юридическим лицам безопасно и напрямую обмениваться данными, будь то денежные средства, отчетно-финансовые инструменты или персональная информация. Вместо того, чтобы платить посредникам, выступающим между сторонами в качестве аудиторов, распорядителей и поручителей, цифровая система позволяет пользователям коллективно договариваться о достоверности данных.

Она гарантирует возможность мгновенного осуществления транзакций и качественное снижение накладных расходов. Для выпуска в оборот своих микро-акций холдинг Weisse Arena Gruppe использует платформу DauraВнешняя ссылка на базе системы DLT от швейцарского телекоммуникационного гиганта Swisscom. Так называемые «крипто-акции» встроены в интерактивные «смарт-контракты» — компьютерные коды, которые определяют и закрепляют все модальности и условия сделок, беря на себя одновременно функции брокеров, банков-депозитариев и других посредников. Система фактически сводит напрямую продавцов и покупателей, позволяя мгновенно совершать одноранговые транзакции.

Более того, этот горнолыжный курорт не собирается останавливаться на достигнутом и планирует выпустить скоро собственную криптовалюту GURU (Greatest User Return Unit) — разновидность финансового актива, единицы которого которые будут использоваться на объектах курорта. Людям, конвертирующим свои франки в GURU, будут предлагаться скидки в ресторанах или других заведениях при оплате токенами. Интерес к технологии DLT, между тем, отнюдь не ограничивается рамками горнолыжных курортов.

«...плюс токенизация экономики!»

В марте этого года 20% от стоимости крупного девелоперского проекта в швейцарском городе Цуг были преобразованы в цифровые акции и проданы четырем инвесторам за 3 млн. швейцарских франков с использованием потенциала блокчейн-платформы. Это были первый случай «токенизации» недвижимого имущества и первая сделка такого типа в Швейцарии — и за ней в ближайшем будущем вполне могут последовать другие. Цифровые токены, представляющие права собственности на имущество, были выпущены на платформе blockimmoВнешняя ссылка.

Компания Elea LabsВнешняя ссылка обеспечила достоверность и действительность данных о недвижимости. Для выполнения транзакции использовалась «стабильная» криптовалюта от компании Swiss Crypto TokensВнешняя ссылка, привязанная к швейцарскому франку в соотношении один к одному. что позволило избежать негативного влияния сильных курсовых колебаний, характерных для других криптовалют. Хорошо? Очень, однако следует учитывать, что процесс «токенизации» приведет к тому, что в будущем разного рода посредники (юристы, нотариусы и т. д.), могут быть заменены на смарт-контракты. Ведь откуда и для чего в своё время появились эти профессии? Для того, чтобы гарантировать чистоту сделок и придавать им легальный вид с точки зрения интересов государства.

Блокчейн, который является гораздо более быстрым способом осуществления транзакций или перераспределения рентного дохода в виде дивидендов, не только делает надувательство технически невозможным, но еще и ставит под вопрос роль государственных инстанций. Раньше они, по сути, защищали тех же нотариусов, взимая за то, что мы называем «правовой стабильностью», свою долю в виде налогов. А сегодня? Этот вопрос еще предстоит решить! По крайней мере швейцарское законодательство в настоящий момент уже адаптируется и двигается в сторону признания в качестве легальных сделок с исключительно цифровыми акциями без рукописных подписей.

Финансы и бизнес Швейцарские банки не хотят финансировать блокчейн Кантон Цуг сделал ставку на развитие технологии блокчейн, однако банки финансировать блокчейн-проекты не спешат. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «SonntagsZeitung»

Еще одним совершенно практическим преимуществом новой технологии является предоставляемая ею возможность делить активы на сколь угодно мелкие цифровые доли, каковые можно куда проще и легче продавать, а это открывает преимущества инвестиционных и фондовых рынков вообще всем, включая даже самых мелких инвесторов с более чем скромными средствами. При этом блокчейн предоставляет всем задействованным сторонам хронологическую, фактически полностью защищенную от фальсификаций, историю владения имуществом и активами, хронологии трансакций, плюс возможность следить за обновлениями в режиме реального времени, причем санкционированы эти обновления могут быть только с согласия всех контрагентов.

Бумажки в прозрачных файликах уйдут в прошлое

Теперь вопрос: а где вы сейчас читаете этот материал? Наверное, вы сидите в машине, за окном пробка и чудо как «похорошевший» город! Или вы едете в переполненном метро. Что у вас в сумке или рюкзаке? Ага, так мы и думали: бумажный договор в прозрачном файлике. А еще акт к договору. И расписка к акту относительно договора. И еще миллион бумажек, которые вы по поручению вашего шефа должны подписать на другом конце города и тут же вернуться обратно. А теперь выдохнем и перенесемся в прекрасную страну будущего, где не блокируется интернет, где царит блокчейн и где не надо больше получать никаких подписей!

Технология блокчейн обещает навечно сослать этот кошмар в далекое прошлое. Кроме того, она избавит нас от оформления горы документов и от более чем накладного участия множества сторонних лиц в процессе, например, учреждения коммерческой компании и развития бизнеса. Примеры уже есть: недавно консорциум юридических фирм и адвокатских компаний объединился с провайдером блокчейн-услуг ProxeusВнешняя ссылка и концерном IBMВнешняя ссылка для того, чтобы сократить время создания коммерческой компании с нескольких недель до нескольких дней. Первая такая компания, Drakkensberg, была вообще основана в течение двух часов. Это стало возможным во многом благодаря специальному соглашению, заключенному с одним из банков с целью качественного ускорения всех финансовых операций.

Но и даже без такой перестраховочной договоренности уже сейчас компании можно регистрировать в течение 48 часов. Вместо того, чтобы «перебрасываться» копиями документов между многочисленными юристами и банками и ждать, пока будет обработан каждый этап регистрации, блокчейн дает всем сторонам полный обзор процедуры для одновременной реализации нескольких этапов процесса. Амбициозная цель заключается в том, чтобы уже к концу августа 2019 года создать 100 компаний и превратить процесс, который в настоящее время сопровождает юристами на безвозмездной основе, в постоянную коммерческую услугу.

Блокчейн в логистике

Сильно упростит блокчейн бизнес и в области логистики, в частности, в сфере торговли сырьём. Сейчас для отправки одного типичного морского груза требуется иметь 240 копий 36-ти оригинальных документов, возникших в недрах сети из по меньшей мере 27-ми посредников. Консорциум трейдеров, банков и инспекторских фирм KomgoВнешняя ссылка использует платформу DLT для того, чтобы, оптимизировав процесс оформления грузов по принципу «знай своего клиента» (Know Your Customer), избавиться и от этого бумажного болота.

Возможным это становится на основе принципов DLT, которые позволяют контрагентам подтверждать достоверность данных без участия санкционирующих посредников. Стороны могут незамедлительно получать подтверждения того, что в их распоряжении хранятся точные копии одних и тех же данных, что ускоряет процесс и позволяет избежать споров на более позднем этапе. При этом каждая сторона хранит свои особенно «чувствительные» конфиденциальные данные за брандмауэром и при необходимости отправляет соответствующую информацию сразу другим пользователям в сети, напрямую.

Словно собирая гигантский паззл, сеть создает в реальном времени полную картину продвижения груза, делая его доступным для просмотра всеми сторонами, участвующими в процессе перевозки. Базирующаяся в Женеве сеть была запущена в начале 2019 года для того, чтобы усовершенствовать взаимодействие банков, финансирующих логистику, с отправителями и получателями грузов. Сеть сотрудничает с лондонской платформой Vakt DLTВнешняя ссылка, которая обеспечивает функционирование остальных звеньев всей логистической цепочки.

Что дальше? Мнения по прогнозам наиболее вероятных экономических последствий использования блокчейна и других систем на основе технологии распределённого реестра DLT по-прежнему расходятся. В докладе Всемирного экономического форумаВнешняя ссылка за 2015 год прогнозируется, что к 2027 году 10% мирового объема производства будет регистрироваться на базе решений, опирающихся на блокчейн. Исследования, проведенные консалтинговой фирмой McKinseyВнешняя ссылка в прошлом году, выявили наличие на рынке уже девяти десятков готовых бизнес-приложений и решений на базе этой технологии в основных отраслях экономики, но, по прогнозам, потребуется от трех до пяти лет для их превращения в массовый продукт.

Технология распределённого реестра DLT Distributed ledger technology — это технологияВнешняя ссылка хранения информации, ключевыми особенностями которой являются совместное использование и синхронизация цифровых данных согласно алгоритму консенсуса, географическое распределение равнозначных копий в разных точках по всему миру, отсутствие центрального администратора. Нодой (узлом сети) в контексте криптовалют и DLT в целом является устройство с установленным на нём программным обеспечением (ПО). Все узлы (нодыВнешняя ссылка) объединены в общую сеть с целью совместно обеспечить работу распределённой базы данных. Вся система при этом характеризуется как «система без доверия», так что для подтверждения верной информации все ноды должны прийти к консенсусу (основной принцип блокчейна). Распределенный реестр наиболее известен из-за использования в криптовалютах. С технической точки зрения криптовалюта и базовый реестр представляют собой две разные вещи. Однако на практике DLT должна иметь криптовалюту (собственную или из другого реестра), чтобы дать стимулы для поддержания нод в рабочем состоянии. Также используется как площадка для смарт-контрактов (впервые введённый Ethereum), хранилище файлов и Интернет-протокол. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов, под ред. Игоря Петрова.

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