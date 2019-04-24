Среди вещей, которые надо иметь на случай «конца мира», кофе должно быть в обязательном порядке. (Stefan-meyer.ch - Switzerland)

Как говорил Орсон Уэллс, конец света я бы хотел пережить в Швейцарии, потому что тут он произойдет на три дня позже! И только по итогам референдума, добавим мы! А если серьёзно, то Швейцария всегда очень большое внимание уделяла гражданской обороне. Государственные органы постоянно формулируют и актуализируют нормы снабжения населения на случай наступления непредвиденной чрезвычайной ситуации. С этой целью на складах Госрезерва и сейчас в Швейцарии припасены значительные количества продуктов питания, медикаментов и топлива. Как пережить конец света в Швейцарии? Наши подробности. Знать такое никогда не вредно, не так ли?​​​​​​​



Как говорил Орсон Уэллс, конец света я бы хотел пережить в Швейцарии, потому что тут он произойдет на три дня позже! И только по итогам всенародного референдума, добавим мы! А если серьёзно, то Швейцария всегда очень большое внимание уделяла гражданской обороне. С этой целью на складах Госрезерва и сейчас здесь припасены значительные количества продуктов питания, медикаментов и топлива. Как пережить конец света в Швейцарии? Наши подробности. Знать такое никогда не вредно, не так ли?

Почему вдруг вопрос стратегических запасов на случай глобального ЧП снова стал в Швейцарии обсуждаемой темой? Конец цитаты

В середине апреля 2019 года Федеральный совет, правительство Швейцарии, посягнул на «святое», заявив, что на складах Госрезерва в стране больше не будут хранить экстренных запасов кофеВнешняя ссылка, поскольку в ситуации наступления гипотетического «конца света» кофе как продукт не является стратегически важным ресурсом, критически необходимым для выживания. Новость эта не осталась не замеченной мировыми средствами массовой информацииВнешняя ссылка.

История и современность Как швейцарцы готовились к советской оккупации Швейцария всерьез готовилась к советской оккупации, готовя и армию, и население к возможной необходимости перейти к партизанской борьбе. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство новостей SDA-ATS

И в самом деле, после очередной инспекционной проверки складов со стратегическими резервами правительство сделало вывод, что кофе в качестве важного для выживания продукта не годится: калорий оно не даёт, а места занимает много. По итогам инспекции были сделаны и оргвыводы: нынешние 15 тыс. тонн кофейных зёрен, обжаренных и сырых, могут быть в рабочем порядке проданы на рынке.

«Что в лавке осталось»? Конец цитаты

Остались такие вещи и товары, как мыло, крепёж и фурнитура, смазочные материалы, какао, табак. Это следы прошлой истории: в период холодной войны Швейцария активно запасала стратегические товары на случай «наступления часа икс». С тех пор картина вызовов и угроз, с которыми теоретически может столкнуться страна, радикально изменилась, соответственно поменялись и приоритеты правительства в плане обеспечения кризисного снабжения страны в угрожаемый период или в результате наступления кризисной ситуации».

В 2016 году в швейцарский Федеральный Закон «Об основных положениях функционирования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и снабжения населения» (Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung — LVGВнешняя ссылка) были внесены соответствующие изменения и дополнения, в результате цели и приоритеты в области формирования фондов резервного фонда Швейцарии по предупреждению и по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (государственный материальный резерв) были приведены в соответствие с актуальными рисками и потенциальными угрозами.

В такой ситуации было принято решение сфокусироваться на хранении основных, базовых товаров и продуктов питания (сахар, пищевые масла, зерно), источников энергии (бензин и солярка), а также медикаментов (антибиотики и прививочные материалы), исходя из того, что накопленных резервов должно хватить на шесть месяцев бесперебойного снабжения.

Grafik

Как формируются фонды швейцарского государственного материального резерва? Конец цитаты

Система формирования этих фондов натолкнулась за рубежом на повышенный медийный интерес, не в последнюю очередь, из-за особенностей организации этой системы. Удивительно — но факт: основную ответственность за то, чтобы склады чрезвычайного материального резерва не пустовали, несут не власти, будь то федерального, кантонального или общинного уровня, а... частная экономика.

Например, коммерческая компания, осуществляющая поставки в страну автомобильного топлива, например, бензина, обязана в соответствии с действующим законодательствомВнешняя ссылка выделять определённую долю топлива для передачи на кризисное хранение. Решение верное, принятое с оглядкой на Робинзона Крузо, который, как мы помним, тоже не складировал весь свой порох в одном и том же месте.

Что делают власти? Они не только говорят социально ответственному бизнесу большое спасибо, но еще и финансируют часть расходов на организацию хранения кризисных резервов использованием такой формы, как гарантийный финансовый фонд, оперативное административное управление которым осуществляет такая федеральная структура, как RéservesuisseВнешняя ссылка. Каждый житель Швейцарии косвенно участвует в финансировании этой структуры в размере 14-ти франков в год.

Как и почему в Швейцарии вообще возникла идея создать материальный резерв на случай наступления кризисной ситуации? Конец цитаты

Швейцария — малое государство без непосредственного выхода к морю (пусть она и имеет свой торговый флот). Поэтому она в особенной степени зависит от импорта продовольствия, энергоносителей и всего того, чего она сама не производит. Уже в период средневековья дальновидные правители и власти всегда устраивали у себя в замках и городах склады резервов на случай осады, например, «белыми ходоками» из армии Короля Ночи!

Это, конечно, шутка, но голодные кризисы в Швейцарии на протяжении ее истории отнюдь не были редкостью. В период Первой мировой войны этот кризис стал постоянным, так, что даже пришлось вводить карточки. Но все равно официально, на государственном уровне никаких организованных мер по накоплению и хранению товаров и топлива на случай кризиса в Швейцарии не предпринималось. Уроки войны не прошли даром и после ее окончания в стране было создано Федеральное Ведомство по делам питания и снабжения (Bundesamt für Ernährung).

Вопросы истории Экономика Швейцарии и Вторая мировая война Каков был характер внешнеэкономической политики Швейцарии в годы Второй мировой войны? Ответ в нашем большом историческом материале. Автор: Игорь Петров

Поэтому Вторую мировую войну Швейцария встретила уже подготовленной в куда лучшей степени. Без чрезвычайных мер все равно, правда, обойтись не удалось и в 1940 году в стране по инициативе члена федерального кабинета министров Трауготта Валена (Friedrich Traugott Wahlen, 1899–1985) началась в прямом смысле «битва за урожай» (Anbauschlacht). Цель акции: перейти к интенсивному сельскохозяйственному использованию пустующих земельных площадей в условиях ограниченного импорта важнейших продуктов питания. А начиная с 1955 года в стране заработал новое законодательство, обязывающее частную экономику заботиться о пополнении фондов государственного кризисного материального резерва.

Насколько в 2019 году имеет смысл хранить такого рода резервы? Конец цитаты

Ну не на случай же, в самом деле, нашествия зомби? Конечно, нет, поэтому вопрос на предмет о том, надо ли сейчас, когда в Центральной и Западной Европе опасность конвенциональной войны практически исключена, тратить деньги на хранение мешков с сахаром и бочек с соляркой? И тем не менее, как оказывается, смысл такие резервы все-таки имеют. Вспомним зависимость Швейцарии от импорта. Ситуация на мировых рынках может быть очень неустойчивой (вспомним недавние теракты на Шри-Ланке), а потому может оказаться так, что подвоз какого-то стратегического товара или продукта вдруг опять окажется ограниченным.

Современная экономика принуждает коммерческие компании экономить. Хранить товары на складах они уже не склонны, делая акцент на цепочку поставок прямиком от производителя к заказчику, минуя дорогостоящее складирование. А это значит, что быстро компенсировать дефициты, возникшие в результате критически плохого урожая или нарушения цепочки поставщиков они не смогут. Это значит, что возникшие перебои со снабжением придется закрывать — именно за счет фондов госрезерва.

Осенью 2018 года, например, за счет этих фондом пришлось компенсировать дефицит минеральных масел, удобрений и сельскохозяйственных кормов, а все потому, что из-за аномальной жары почти высох Рейн и грузовые суда не могли вовремя поставлять необходимые товары на рынок страны. Еще раньше, в 2017 году, Швейцария вскрыла свои чрезвычайные запасы вакцин в ситуации, когда по всему миру наблюдалась вдруг неожиданно образовавшаяся недостача прививочных препаратов.

Что должны делать жители Швейцарии? Конец цитаты

Федеральные власти рекомендуютВнешняя ссылка иметь в каждом доме семидневный запас воды и продуктов питания, на случай наступления чрезвычайной ситуации. Запастись следует также радиоприёмником (потому что общественные электронные СМИ Швейцарии обязаны информировать граждан о ситуации в стране, за это они, граждане, и уплачивают медийный сбор, кстати говоря), батареями к нему, свечами, спичками и туалетной бумагой.

(swissinfo.ch)

По результатам проведенного в прошлом году федеральными властями опроса стало ясно, что такого рода запасами обладает только одна треть домохозяйств страны. Швейцарцы, как видно, не могут себе представить ситуации, с которой сталкивались все люди на постсоветском пространстве, особенно в конце 1980-х, когда в магазинах шаром покати, а за пакетом молока нужно четыре часа стоять в очереди. А зря, между прочим! Готовым нужно быть ко всему.

Кстати, отвечая на вопрос, а почему все-таки вы накапливаете дома запас продуктов, швейцарцы перспективу кризиса ставят на самое последнее место. Куда важней для них другие мотивы: избавиться от необходимости ходить по магазинам каждый день, например, или же, запас того или иного товара может возникать в результате приобретения его «по акции», свою роль играет и желание иметь что-то про запас на случай непредвиденных визитов гостей.

А у вас есть дома запас продуктов на случай ЧП? И что бы Вы сами добавили в список вещей, необходимых для выживания? Ну, кроме автомата и бейсбольной биты? Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!