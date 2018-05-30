Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 6:00 30.05.2018 - 06:00

Мифические отцы-основатели Швейцарии в Федеральном дворце (месте работы парламента и правительства) в Берне. Швейцария всю свою историю страдала от постоянных гражданских войн и конфликтов. (Keystone)

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, принял 116 голосами против 57 резолюцию «Остановить военные преступления в Сирии»

О чём идёт речь: Внешнеполитический комитет Национального совета (Aussenpolitische Kommission des Nationalrates — APK) давно уже выражал серьёзную озабоченность ростом степени ожесточённости военных действий в Сирии и тем, сколь ужасными являются гуманитарные последствия сирийской гражданской войны. Поэтому он разработал резолюцию «Stopp der Kriegsverbrechen in Syrien» («Остановить военные преступления в Сирии»), которая была позавчера одобрена депутатами большой палаты 116-тью голосами против 57.

Чего требуют депутаты: в упомянутой резолюции содержится адресованное всем без исключения участникам конфликта требование «немедленно прекратить нарушающее международное право вооружённое вмешательство в ряде районов Сирии и вывести свои вооружённые силы из страны». Парламент решительно осуждает все совершенные в рамках сирийского конфликта военные преступления и преступления против человечности, включая грубейшие нарушения прав человека и международного гуманитарного права на территории Сирии.

Обращаясь к правительству страны, Федеральному совету, парламент требует от него обеспечить реализацию всего находящегося в распоряжении Швейцарии потенциала с тем, чтобы, в частности, добиться в рамках ООН принятия ещё одной резолюции с призывом к немедленному прекращению военных действий и установления перемирия, а также к запуску процесса установления в Сирии, при содействии всех сторон конфликта, включая курдов, мирной зоны. Данная резолюция опирается и ссылается на резолюцию СБ ООН от 24 февраля 2018 года, в которой уже содержался призыв ко всем сторонам конфликта об установлении перемирия.

Большинство не желает молчать: Страдания гражданского населения в Сирии превзошли уже мыслимые пределы, указывает представительница Внешнеполитического комитета Национального совета Клаудия Фридль (Claudia Friedl, партия социалистов (SP) от кантона Санкт-Галлен), и задаёт вопрос: «Возможно ли и дальше молчать»? Принятая парламентом резолюция, по ее словам, опирается на гуманитарную традицию внешней политики Швейцарии, будучи жестом солидарности швейцарского парламента с гражданским населением в Сирии. Резолюцию поддержало широкое парламентское большинство в лице фракций социалистов, «Зелёных», «Зелёных Либералов» (GLP), демохристиан (CVP) и либералов (FDP). По их мнению, прекращение насилия в Сирии является моральным долгом.

«Мы понимаем и знаем, что это заявление носит символический характер», — говорит Ханс-Петер Портман (Hans-Peter Portmann), депутат фракции либералов (FDP) от кантона Цюрих. Однако, в итоге, речь идёт не просто о словах. Катастрофические правочеловеческие последствия являются позором для всего международного сообщества. «Тот, кто молчит, становится соучастником и виновником всех этих зверств», — подчёркивает депутат.

Вопрос нейтралитета: Сомнения — прежде всего и в первую очередь с точки зрения швейцарской политики нейтралитета — выразила фракция правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP). «Нейтралитет означает сдержанность, самообладание и, прежде всего, отказ от пустого начётничества и хвастовства. Чем громче грохочут орудия войны, тем тише должны быть швейцарцы». Об этом заявил Роджер Кёппель (Roger Köppel, SVP/ZH), депутат от цюрихской организации партии, а также главный редактор близкого к партии журнала «Weltwoche».

Нейтралитет является системообразующим признаком Швейцарии, будучи одновременно важнейшим гарантом ее безопасности, — утверждает Р. Кёппель, по мнению которого своей резолюцией парламент создаёт опасный прецедент, не говоря уже о том, что оперативное формирование актуального внешнеполитического курса Швейцарии находится в компетенции правительства, а не парламента.

Мнение правительства: министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис предпочёл не высказывать перед голосованием по резолюции своих рекомендаций. По его словам, «какое бы решение парламент ни принял, сама по себе дискуссия уже является подтверждением правильности курса, выбранного правительством. Швейцария и дальше будет выступать за укрепление Женевского формата консультаций по мирному урегулированию в Сирии, за продолжение гуманитарных усилий на месте событий, осуждая при этом любые нарушения прав человека и международного гуманитарного права».

По словам швейцарского министра, «сирийский конфликт является самым большим моральным поражением нашей эпохи». При этом Сирия — это не единственный очаг военной напряжённости в мире и в регионе Ближнего Востока. Многие современные конфликты носят очень сложный характер, а потому и длятся они все дольше.

Подготовил: Игорь Петров

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