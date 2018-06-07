Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 10:38 07.06.2018 - 10:38

В основе швейцарских поставок гуманитарной помощи лежит принцип независимой и нейтральной поддержки населения по обе стороны «контактной линии»

(Посольство Швейцарии в Киеве)

Уже 8-я по счету гуманитарная миссия из Швейцарии прибыла вчера на восток Украины. Она состоит из шести конвоев, три из которых направлены через линию разграничения в регионы, не контролируемые властями в Киеве.

Основным грузом, доставленным в Украину из Швейцарии, как и прежде, являются химические препараты, необходимые для очистки и обеззараживания питьевой воды, а также медицинское оборудование, в том числе предназначенная для города Луганск техника, необходимая для профилактики туберкулёза. По имеющимся данным в этом регионе сейчас наблюдается самая высокая в Европе квота заболеваний туберкулёзом.

В феврале и марте 2018 года Экспертная миссия швейцарского МИД в лице группы специалистов в области оказания гуманитарной помощиВнешняя ссылка Швейцарской Дирекции по сотрудничеству и развитию (Abklärungsmission der Humanitären Hilfe der DEZAВнешняя ссылка) посетила регионы Донецка и Луганска, придя к выводу, что в области обеспечения населения питьевой водой и снабжения населения квалифицированной медицинской помощью до сих пор существуют гуманитарные дефициты.

6 твит Swiss aid convoys to eastern #Ukraine reach initial destinations. The aid deliveries are mainly comprised of water treatment chemicals and medical supplies and equipment. This includes treatments for #tuberculosis in the Luhansk area. https://t.co/AjAAVPrmcu pic.twitter.com/yfo7822x9b — SwissHumanAidUnit (@SwissHumAidUnit) 6. Juni 2018

Поскольку в Луганской области наблюдается самая высокая в Европе заболеваемость туберкулёзом, Швейцария приняла решения поставить в центр своих гуманитарных усилий в этом регионе улучшение положения в области противодействия и профилактике этого заболевания.

Швейцарские цели и принципы

Швейцария напоминает и подчёркивает, что в основе швейцарских поставок гуманитарной помощи лежит принцип независимой и нейтральной поддержки населения по обе стороны «контактной линии». Из шести конвоев, составляющих уже 8-ю по счету швейцарскую гуманитарную миссию (Швейцария отправляет такие миссии в Украину начиная с 2015 года), три конвоя предназначены для населения областей, контролируемых властями в Киеве, и три для населения областей, под контролем властей в Киеве не находящихся.

Первый из второй тройки конвоев в составе 15 грузовиков вчера уже прибыл в Донецк с грузом сульфата алюминия для местных подстанций по подготовке и очистке питьевой воды, входящих в состав КП «Компания «Вода Донбасса», в обязанности которой входит обеспечение подачи питьевой воды на города и населённые пункты региона, а также приём и очистка сточных вод. Вторые два конвоя должны будут отправиться через «линию разграничения» в ближайшие дни. Они доставят химические средства очистки воды, устройства для производства хлора с этими же целями, а также медицинское противотуберкулёзное оборудование для 17 больниц региона (16 в Донецке и 1 в Луганске).

7 фильм

МИД Швейцарии в лице своего автономного подразделения Дирекция по сотрудничеству и развитию (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit — DEZA) реализует в Украине, наряду с гуманитарными проектами, так же проекты в области помощи развитию. Швейцарские усилия, в кооперации с международными партнёрами, концентрируются на таких темах, как развитие здравоохранения, миротворчество, улучшение качества государственного и общественного управления, энергетическая эффективность, развитие городской среды и делового климата на основе принципов устойчивого развития.





Подготовил: Игорь Петров

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