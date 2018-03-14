Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:00 14.03.2018 - 08:00

На нынешнем Международном автомобильном салоне в Женеве «Машиной года» была избрана модель «Volvo XC40», что не удивительно: ведь это внедорожник!

(Volvo)

Идеальный автомобиль современности должен быть маленьким, чистым и экономным. Это знают все. Однако реальная ситуация выглядит совсем иначе: в гаражах у швейцарцев, вроде бы известных своей скромностью и бережливостью, нередко стоят автомобили мощные и тяжелые. С другой стороны, достижения прогресса вполне позволяют в наши дни как наслаждаться комфортом и скоростью, так и в гораздо меньшей степени отягощать свою совесть мыслями о загрязнении окружающей среды.

Данная тенденция была заметна уже и в предыдущие годы, однако на очередной Международной автомобильной выставке в Женеве она получила свое полное подтверждение: автомашины класса «паркетный внедорожник» пользуются у потребителей устойчиво растущей популярностью. Это видно и по тому, какие авто находятся сейчас на швейцарских дорогах.

Начать с того, что Женеве, в частности, в этом году оказалось представлено немало так называемых пикапов, очень популярных в США, но куда меньше распространенных в Европе легких грузовиков с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с невысокими сторонами и задней дверью. Однако самыми настоящими звездами среди крупногабаритных автомобилей стали в этом году так называемые «SUV» («Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль»), которые принято еще называть паркетными, или городскими внедорожниками, а по-старинке — «джипами».

В Швейцарии в последние годы эти самые «SUV» стали не просто модным трендом, но самым настоящим общественным феноменом. По данным федерального Ведомства дорожного движения (Bundesamt für Strassen — ASTRAВнешняя ссылка) покупаемые в Швейцарии машины становятся все более крупными по габаритам, мощными и тяжелыми. И если сложить эти показатели вместе, то мы увидим, что швейцарский автопарк на общем европейском фоне выделяется весьма заметно, например, своей структурой.

Добрую его половину составляют именно «SUV», тогда как в Европе этот показатель находится в среднем на уровне в одну треть. Что же касается одной только мощности, то и здесь «Швейцария на 25% превышает среднеевропейский уровень. Страна явно любит лошадиные силы», — отметил в интервью швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS Франсуа Лона (François Launaz), президент Швейцарского объединения автомобильных импортеров «Auto-suisseВнешняя ссылка».

Электромобили как были, так и остаются в Швейцарии маргинальным явлением.

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Машина больше — выхлопов меньше

Интересно, что в Швейцарии любовь к большим и самым мощным автомобилям отнюдь не стала причиной катастрофического загрязнения окружающей среды, поскольку новые машины вынуждены соответствовать современным строгим законодательным требованиям и нормам, а потому в среднем они загрязняют атмосферу в куда меньшей степени, чем раньше.

В частности, за прошедшие 12 лет со швейцарского авторынка почти полностью исчезли автомобили, выбрасывающие в атмосферу углекислого газа в объеме более 200 гр. на погонный километр, составляя сейчас лишь 3% от общего числа новых поставленных на учет машин. Для сравнения — в 2005 году этот показатель находился на уровне в 35%.

В 2010 году доля автомобилей, выбрасывающих в атмосферу углекислого газа в объеме от 100 до 150 гр. на километр равнялась доле, приходящейся на машины, с объемом выбрасываемого СО2 в диапазоне от 150 до 200 гр. В настоящее время «грязные» автомобили составляют не более четверти всего национального авторынка, тогда на долю «экологических» машин приходятся уже 62% рынка. Двигатели с объемом выбросов до 100 гр. СО2 в 2010 году на рынке практически отсутствовали, но уже к 2015 году они превысили 10-процентную планку.

Электромобили пока на обочине

С тех пор, правда, их доля остается стабильной, не растет, и не сокращается, тогда как для того, чтобы качественно снизить объемы выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и сократить степень загрязнения атмосферы тонкодисперсными частицами, долю экологически чистых машин следует увеличить очень серьезно.

Внешний контент График набора мощности автомобилей

Увы, но пока Швейцария все еще далека от достижения этой цели. И хотя в 2017-м доля, например, электромобилей достигла 4-х процентов от общего числа всех машин, впервые поставленных на учет за год, для качественного изменения ситуации этого всё еще недостаточно. Электромобили как были, так и остаются в Швейцарии маргинальным явлением.

Еще одна интересная тенденция была отмечена в 2017 году, в частности, в типовой структуре потребляемого топлива. Бензин снова вышел на передний план, на нем в прошлом году ездили 56% от общего числа впервые зарегистрированных индивидуальных транспортных средств (в 2016 году эта доля составляла только 54%). Дизельные автомобили заметно сдали свои позиции, их доля среди вновь зарегистрированных машин в 2017 году составила 35% (против 38% годом ранее).



Перевод с французского языка и подготовка: Людмила Клот, Игорь Петров.

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