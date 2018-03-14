Идеальный автомобиль современности должен быть маленьким, чистым и экономным. Это знают все. Однако реальная ситуация выглядит совсем иначе: в гаражах у швейцарцев, вроде бы известных своей скромностью и бережливостью, нередко стоят автомобили мощные и тяжелые. С другой стороны, достижения прогресса вполне позволяют в наши дни как наслаждаться комфортом и скоростью, так и в гораздо меньшей степени отягощать свою совесть мыслями о загрязнении окружающей среды.
Данная тенденция была заметна уже и в предыдущие годы, однако на очередной Международной автомобильной выставке в Женеве она получила свое полное подтверждение: автомашины класса «паркетный внедорожник» пользуются у потребителей устойчиво растущей популярностью. Это видно и по тому, какие авто находятся сейчас на швейцарских дорогах.
Начать с того, что Женеве, в частности, в этом году оказалось представлено немало так называемых пикапов, очень популярных в США, но куда меньше распространенных в Европе легких грузовиков с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с невысокими сторонами и задней дверью. Однако самыми настоящими звездами среди крупногабаритных автомобилей стали в этом году так называемые «SUV» («Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль»), которые принято еще называть паркетными, или городскими внедорожниками, а по-старинке — «джипами».
В Швейцарии в последние годы эти самые «SUV» стали не просто модным трендом, но самым настоящим общественным феноменом. По данным федерального Ведомства дорожного движения (Bundesamt für Strassen — ASTRAВнешняя ссылка) покупаемые в Швейцарии машины становятся все более крупными по габаритам, мощными и тяжелыми. И если сложить эти показатели вместе, то мы увидим, что швейцарский автопарк на общем европейском фоне выделяется весьма заметно, например, своей структурой.
Добрую его половину составляют именно «SUV», тогда как в Европе этот показатель находится в среднем на уровне в одну треть. Что же касается одной только мощности, то и здесь «Швейцария на 25% превышает среднеевропейский уровень. Страна явно любит лошадиные силы», — отметил в интервью швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS Франсуа Лона (François Launaz), президент Швейцарского объединения автомобильных импортеров «Auto-suisseВнешняя ссылка».
Электромобили как были, так и остаются в Швейцарии маргинальным явлением.
Машина больше — выхлопов меньше
Интересно, что в Швейцарии любовь к большим и самым мощным автомобилям отнюдь не стала причиной катастрофического загрязнения окружающей среды, поскольку новые машины вынуждены соответствовать современным строгим законодательным требованиям и нормам, а потому в среднем они загрязняют атмосферу в куда меньшей степени, чем раньше.
В частности, за прошедшие 12 лет со швейцарского авторынка почти полностью исчезли автомобили, выбрасывающие в атмосферу углекислого газа в объеме более 200 гр. на погонный километр, составляя сейчас лишь 3% от общего числа новых поставленных на учет машин. Для сравнения — в 2005 году этот показатель находился на уровне в 35%.
В 2010 году доля автомобилей, выбрасывающих в атмосферу углекислого газа в объеме от 100 до 150 гр. на километр равнялась доле, приходящейся на машины, с объемом выбрасываемого СО2 в диапазоне от 150 до 200 гр. В настоящее время «грязные» автомобили составляют не более четверти всего национального авторынка, тогда на долю «экологических» машин приходятся уже 62% рынка. Двигатели с объемом выбросов до 100 гр. СО2 в 2010 году на рынке практически отсутствовали, но уже к 2015 году они превысили 10-процентную планку.
Электромобили пока на обочине
С тех пор, правда, их доля остается стабильной, не растет, и не сокращается, тогда как для того, чтобы качественно снизить объемы выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и сократить степень загрязнения атмосферы тонкодисперсными частицами, долю экологически чистых машин следует увеличить очень серьезно.
Увы, но пока Швейцария все еще далека от достижения этой цели. И хотя в 2017-м доля, например, электромобилей достигла 4-х процентов от общего числа всех машин, впервые поставленных на учет за год, для качественного изменения ситуации этого всё еще недостаточно. Электромобили как были, так и остаются в Швейцарии маргинальным явлением.
Еще одна интересная тенденция была отмечена в 2017 году, в частности, в типовой структуре потребляемого топлива. Бензин снова вышел на передний план, на нем в прошлом году ездили 56% от общего числа впервые зарегистрированных индивидуальных транспортных средств (в 2016 году эта доля составляла только 54%). Дизельные автомобили заметно сдали свои позиции, их доля среди вновь зарегистрированных машин в 2017 году составила 35% (против 38% годом ранее).
Перевод с французского языка и подготовка: Людмила Клот, Игорь Петров.