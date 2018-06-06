Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:43 06.06.2018 - 12:43

Многие профили «кандидатов» на знакомство и на возможное впоследствии «романтическое приключение», опубликованные на популярных швейцарских сайтах знакомств, оказываются на поверку «чат-ботами» с ненастоящими фотографиями.

(Keystone)

Госсекретариат по вопросам экономики Швейцарии (SECO) критикует швейцарские сайты знакомств за «фейковые» профили. По его мнению, такая практика является искажением принципов честной конкуренции и обманом потребителя. Указаний на написанные «мелким шрифтом» пользовательские условия (AGB) в данном случае совершенно недостаточно.

Швейцарское общественное радио SRF выступило недавно в новостной передаче «EspressoВнешняя ссылка» с разоблачением относительно нечестных бизнес-практик популярных в Швейцарии сайтов знакомств. После эфира в редакцию обратились сразу несколько слушателей, посчитавших себя жертвами обмана таких порталов, как «The Casual Lounge» или «Lustradar.ch».

Они указали, что профили «кандидатов» на знакомство и на возможное впоследствии «романтическое приключение», оказывались обыкновенными «чат-ботами» (роботами, автоматическими «собеседниками») с ненастоящими фотографиями. Более того, многие порталы сами признаются в этом, правда, соответствующая информация, напечатанная мелким шрифтом, находится в разделе «Пользовательские условия», то есть там, куда не заглядывает ни один обычный юзер.

Большие буквы и мелкий шрифт

По мнению Филиппа Бармана (Philippe Barman), заместителя директора Департамента правовой экспертизы швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (SECOВнешняя ссылка, структурное подразделение Минэкономики Швейцарии), такого рода практики представляет собой очевидное нарушение положений швейцарского Федерального закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» («Gesetz gegen den unlauteren WettbewerbВнешняя ссылка»).

«Недопустимо лишать пользователя „мелким шрифтом“ того, что ему большими буквами обещано на стартовой странице сайта», — убеждён Ф. Барман. В этом случае мы имеем дело «с самым настоящим обманом клиента». Он уверен, что если внимательно проштудировать вышеупомянутый закон, то наверняка окажется, что «договоры», заключаемые в режиме онлайн пользователями сайтов знакомств с их провайдерами, окажутся с юридической точки зрения ничтожными. Проблема только в том, что «к такому же выводу должен прийти суд на основании действующего законодательства. А для этого необходимо, чтобы кто-то из пользователей подал соответствующий иск или же обратился с заявлением в SECO».

В этом случае Государственный секретариат мог бы для начала начать рассылать предупреждения, и если таких предупреждений накопится достаточное количество, и если провайдеры не будут реагировать, то тогда у SECO появится основание для обращения в суд. Пока таких заявлений в адрес Госсекретариата не поступало, а сами порталы на данный момент свою позицию по обвинениям, озвученным в передаче «Espresso», никак не озвучили.





Подготовил: Игорь Петров, SRF-RTS

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