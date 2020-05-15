Примерно 2 500 человек ждут 2 мая 2020 года в Женеве выдачи бесплатных продуктовых наборов.

(Keystone / Martial Trezzini)

Люди в Женеве ждут выдачи бесплатных продуктовых наборов. Эти фотографии обошли весь мир! Но как же так, ведь в Швейцарии все поголовно миллионеры? Увы, почти 8% населения Швейцарии уже жили в бедности еще до начала коронавирусного кризиса, а более миллиона человек испытывали трудности с поддержанием уровня жизни выше прожиточного минимума. Пандемия ставит многих из них в тяжелое положение.

Эти фотографии вызвали мировую сенсацию. Об этом сообщали даже такие крупные международные СМИ, как ЕвроньюсВнешняя ссылка, Radio France Internationale RFIВнешняя ссылка, Нью-Йорк ТаймсВнешняя ссылка: в прошлую субботу, как и в субботу до того, сотни людей образовали в Женеве очередь более чем на километр, с тем чтобы получить бесплатные наборы с едой стоимостью двадцать франков (1 франк = 75 рублей или 27 гривен), и это в Женеве - одном из самых богатых и дорогих городов мираВнешняя ссылка.

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Несмотря на всю свою состоятельность, кантон и город Женева, как мы помним, это «город контрастов» с довольно серьезными социально-экономическими диспропорциями. За последние два месяца, то есть с начала карантинной стадии, число людей, обращающихся за продовольственной помощью, увеличилось здесь в четыре раза.

В сложном положении

Пандемия выявила целый ряд социальных дефицитов в этом дальнем западном франкоязычном регионе страны, и, в частности, тот факт, что значительная часть населения не имеет здесь свободных финансовых резервов или располагает очень незначительными «запасами прочности». Многие, в одночасье потеряв все источники дохода, оказались в более чем сложном положении.

Опрос проведенный среди них неправительственной организацией «Врачи без границ» и клиникой Женевского университета (HUG), показал, что более половины опрошенных не имели для пребывания в Швейцарии вообще никаких оснований, будучи нелегалами без правового статуса. Более трети из тех, кто стоял в очереди, получают социальную помощь, среди них и швейцарские граждане, и резиденты с видом на жительство и лица, подавшие ходатайства на предоставление в Швейцарии статуса беженца.



Status der Begünstigten der Nahrungsmittelverteilung in Genf Kuchendiagramm des Status der Begünstigten der Nahrungsmittelverteilung in Genf

Многие из этих людей из самых разных стран работают «по-черному», занимаясь, например, домашним хозяйством или уходом за детьми. Об этом франкоязычному швейцарскому общественному негосударственному телеканалу RTSВнешняя ссылка рассказал профессор Франсуа Шапюи (François Chappuis) из Университетской клиники Женевы («HUG»). Карантин ударил, прежде всего, по этим видам деятельности. Некоторые из опрошенных, потерявших в итоге свой единственный источник дохода — это матери-одиночки, хотя многие из тех, кто хотел получить бесплатной еды на 500 гривен, вполне даже имеют швейцарское гражданство.

Опрос показал, насколько неустойчивой является жизненная ситуация многих из тех, кому пришлось встать в эту очередь. Например, шесть из десяти респондентов опроса «Врачей без границ», даже имея обязательную в Швейцарии страховку ОМС, тем не менее, не были застрахованы от несчастных случаев, при этом среди лиц без вида на жительство эта цифра составляет почти 90%. Более 10% опрошенных были вынуждены за последние два месяца отказаться от медицинской помощи из-за отсутствия средств.

Стресс-тест и выявление «узких мест»

Такие пандемии, как нынешняя, всегда становятся стресс-тестом для общества, равно, как например, и землетрясения. Почему после 7-балльных толчков Гаити лежит в руинах, а Новая Зеландия — нет? Потому что катастрофа сразу же показывает качество государственного управления и прочность общественного устройства в целом. Тоже самое произошло и в Швейцарии, в стране, где, якобы, живут одни миллионеры. А между тем еще до начала коронавирусного кризиса бедность была реальностью для сотен тысяч людей.

По данным, опубликованным в этом 2020 году Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (BfS) в 2018 году затронуты бедностью в Конфедерации были около 660 000 человек, то есть немногим менее 8% населения, а более миллиона человек, т.е. каждый седьмой, находились у черты бедности. Каковы критерии бедности по-швейцарски? Подробнее в конце материала.



Armutsquote nach verschiedenen soziodemographischen Kriterien Armutsquote nach verschiedenen soziodemographischen Kriterien

По данным BfS, в Швейцарии насчитывается сейчас также более 130 000 так называемых «работающих бедных», т. е. людей, которые живут на уровне ниже прожиточного минимума даже несмотря на то, что они имеют постоянную и оплачиваемую работу, а почти 20% жителей не имели финансовых средств для оплаты непредвиденных расходов в размере 2 500 швейцарских франков.

В итоге большинство людей, обращающихся сейчас в результате пандемии за помощью к благотворительным структурам, таким, как «Caritas Schweiz», это лица и без того уже принадлежащие к социально уязвимым слоям общества: семьи с одним родителем, безработные, находящиеся вне отношений занятости уже длительное время, или же люди, живущие на обочине общества, например, нелегальные мигранты. В некоторых регионах число таких обращений удвоилось или даже утроилось.

Удар по самозанятым

Однако не надо думать, что в очереди за едой в Женеве стояли одни «маргиналы». Карантин ударил и по тем, кого принято называть «самозанятым населением», тот есть по вполне солидным владельцам мелких бизнесов, довольно хорошо интегрированных в социальную и экономическую жизнь страны, но все равно, отнюдь «не шикующих» и вкалывающих обычно от зари до зари. Особенно ударил по ним переход на укороченный график труда, мера, которая сейчас затрагивает почти 2 миллиона человек по всей Швейцарии.

«У многих и до кризиса заработная плата уже была скромной, а теперь они порой просто сидят на мели», — говорит представитель «Каритас» в Женеве Фабрис Буле (Fabrice Boulé). «Да, федеральное правительство пообещало им всем немедленную финансовую помощь, однако даже относительно небольшого срока ожидания реальных денег уже порой хватает, чтобы загнать людей в долговую яму».

В итоге почти треть из 600 000 самозанятых лиц в Швейцарии ожидает сейчас «возникновения экзистенциальных проблем», вызванных карантином. К такому результату пришел опрос, проведенный в апреле 2020 года «Центром исследования проблем промышленной конъюнктуры» («Zentrum für Konjunkturforschung») при Высших технических школах в Цюрихе (ETH) и Лозанне (EPFL).

Критерии бедности по-швейцарски Находящимися ниже черты бедности считаются лица, располагаемый доход которых недостаточен для приобретения товаров и услуг первой необходимости в объеме, обеспечивающем успешную «социальную интеграцию». Удовлетворительная степень «социальной интеграции» подразумевает наличие доходов, которых должно хватать на приобретение основных бытовых услуг, включая оплату жилья, а также на обеспечение возможности «откладывать» каждый месяц свободную сумму по 100 швейцарских франков на каждое лицо в возрасте от 16 лет, проживающих в данном домохозяйстве. В 2016 году порог бедности в Швейцарии был установлен на уровне в 2 247 франков (168,5 тыс. российских рублей или 60 тыс. гривен по курсу на середину мая 2020 года) в месяц для одного взрослого человека и в 3 981 франк для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

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