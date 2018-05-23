Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 12:29 23.05.2018 - 12:29

Тема введения обязательного для всех отраслей по всей стране МРОТ постоянно оказывается на политической повестке дня. (Keystone)

В Швейцарии, в отличие от других развитых европейских стран, нет законодательно установленного минимально допустимого размера оплаты труда (МРОТ), однако сумма в 4000 сама сложилась в качестве ориентира. Такую «минималку» все равно зарабатывает меньшинство граждан.

Рынок труда Швейцарии отличается гибкостью: государство тут особенно не вмешивается, здесь легче потерять работу, но и легче ее найти снова. Поэтому-то, с учётом хорошо развитой системы профтехобразования молодёжи, в Конфедерации при минимальном промышленном росте наблюдается минимальная же безработица, хотя, казалось бы, это противоречит всем азам экономического учения. И тем не менее: тема введения обязательного для всех отраслей по всей стране МРОТ постоянно оказывается на политической повестке дня.

С одной стороны, это было бы шагом в сторону повышения степени вмешательства государства в функционирование рынка, против чего выступают правые. С другой стороны, и на это упирают левые, страна обязана идти в ногу с современными нормами в области социального обеспечения, и в такой ситуации отсутствие в Швейцарии, в отличие от других развитых европейских стран, законодательно установленного минимально допустимого размера оплаты труда (МРОТ) является анахронизмом.

Народ против

Кто прав? И что делать? Напомним, что в 2014 году народная законодательная инициатива о введении в стране МРОТ в размере 4 000 франков в месяц или 22 франков (1 300 рублей или 550 гривен) в час была единодушно на референдуме народом провалена с результатом 76% голосов против. Тем не менее, в Швейцарии это ещё далеко не финал дебатов. Для профсоюзов один только факт выноса на референдум такого вопроса стал важным сигналом.

С тех пор магическая сумма в 4 000 франков в месяц (240 тыс. рублей или 100 тыс. гривен) в качестве минимально допустимого размера оплаты труда явочным порядком «прокралась» в большинство коллективных трудовых соглашений, которые (именно они, а не государство) играют ведущую роль в формировании рамочных условий функционирования рынка труда и занятости в Конфедерации. С тех пор соответствующие изменения в характер оплаты труда ввели у себя, причём добровольно, многие как отдельные компании, так и отрасли в целом.

В кантоне Женева этот вопрос будет скоро вынесен на местный референдум — подписи под соответствующим законопроектом, предлагающим ввести в кантоне МРОТ на уровне 23 франков в час, были собраны просто мгновенно. Это говорит о том, насколько в городе Кальвина велик страх потерять работу, особенно на фоне массового наплыва работников из близкой Франции.

МРОТ в отдельных кантонах

Первым субъектом федерации, принявшим решение своей властью ввести у себя МРОТ, стал в 2017 году в Швейцарии франкоязычный кантон Невшатель. Там с тех пор действует МРОТ в размере 20 франков в час. Вообще-то решение об этом на референдуме народ кантона принял ещё в 2011 году, но потом посыпались жалобы и иски со стороны союзов работодателей, и прошло целых шесть лет, прежде чем Федеральный суд в Лозанне, высшая судебная инстанция страны, поставил точку в тяжбах и дал «зелёный свет».

В ноябре 2017 года кантон Юра, тоже франкоязычный, стал вторым субъектом федерации, принявшим решение установить у себя МРОТ в размере также 20 франков в час. Такое же решение принял и народ кантона Тичино, но там пока, в италоязычном регионе, вопрос о конкретном тарифе минимальной оплаты пока не решён. Правительство предлагает ввести МРОТ на уровне 19 франков в час, но для профсоюзов этого недостаточно.

Уточним, что в кантонах Невшатель и Юра тариф МРОТ рассчитывался с опорой на нормативы, используемые при расчёте так называемой «дополнительного вспомоществования» (ErgänzungsleistungenВнешняя ссылка / Prestations complémentairesВнешняя ссылка), некой промежуточной формы социальной помощи, выплачиваемой, например, так называемым «работающим бедным».

Ценность этих норм состоит в том, что в них указана, с опорой на научные и экономические исследования, минимальная сумма, необходимая взрослому человеку в Швейцарии для того, чтобы не оказаться за чертой бедности. Соответственно и фигурирует там сумма, близкая к указанным 4 тысячам франков. В кантоне Берн предложение о введении МРОТ было в ноябре 2017 года отвергнуто парламентским большинством. На июльской сессии кантонального парламента в этом году этот вопрос снова будет обсуждаться депутатами.

МРОТ и трудовые соглашения

Многие отрасли промышленности ввели у себя МРОТ на основе заключаемых между работниками и работодателями коллективных трудовых соглашений. Как правило, тариф МРОТ в среднем стандартном КТСВнешняя ссылка устанавливается на уровне от 3 200 до 3 900 франков в месяц. Однако договариваться о МРОТ готовы далеко не все работодатели.

Проблема еще и в том, что обязательные КТС действуют только примерно в дюжине отраслей швейцарской экономики. Там же, где таких соглашений нет, МРОТ определяется членами организаций работодателей, и только компании, которые в эти организации входят, обязаны придерживаться согласованных тарифов минимальной оплаты труда.

С другой стороны, там, где нет КТС, тариф минимальной оплаты труда для данной отрасли может быть в Швейцарии согласован на основании регулярных трудовых индивидуальных соглашений (Normalarbeitsvertrag / NAVВнешняя ссылка). Обычно такой формат регулирования условий занятости применяется в отраслях, где особенно велика опасность зарплатного демпинга и где нередки случаи оформления трудовых отношений в части заработной платы с противозаконным нарушением местных или отраслевых стандартов.

На национальном уровне в Швейцарии такие соглашения обязательны пока для такой специфической отрасли, как надомный труд уборщиц, сиделок, нянь и прочих кадров данного профиля. В кантонах Женева, Тичино, Юра, Базель-городской, ВалеВнешняя ссылка регулярные трудовые индивидуальные соглашения с чётко определёнными тарифами МРОТ действуют и для других отраслей экономики. В очень важном с промышленной точки зрения кантоне Цюрих такие соглашения удалось ввести только для отрасли розничной торговли, а также сферы машиностроения.

Профсоюзы и тут недовольны: установленный для розничной торговли МРОТ в размере 3 415 франков в месяц они рассматривают в качестве «демпинга». Крупные торговые сети страны, такие, как Migros и Coop, добровольно установили для своих сотрудников МРОТ на уровне, соответственно, в 3 900 и 4 100 франков в месяц. Возможно, что в области машиностроения скоро будет установлен МРОТ на уровне в 3 850 франков в месяц.





Перевод на русский: Игорь Петров

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