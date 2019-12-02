В последние годы вопрос об ограничении трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС, постоянно оказывался в центре внимания швейцарской общественности. (Keystone)

В следующем году Швейцария выдаст 8 500 рабочих виз гражданам стран, не входящих в ЕС, то есть столько же, сколько и в 2019 году. Правительство Швейцарии также подтвердило ранее принятое решение о том, что в случае «жесткого» сценария выхода Великобритании из ЕС (Brexit) дополнительно будет выделена квота на 3 500 британских рабочих виз.

В следующем 2020 году швейцарские компании смогут получить в своё распоряжение квоту в 4 500 разрешений на пребывание (видов на жительство) категории «BВнешняя ссылка» (буква латинская) для набора трудовых кадров из так называемых «третьих стран». Такие виды на жительство выдаются на год при условии наличия у данного лица бессрочного трудового соглашения в Швейцарии. Продляются каждый год на следующие 12-ть месяцев при условии продолжения отношений занятости.

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Кроме того, Берн намерен выдать всего 4 000 разрешений на работу и пребывание в стране категории «LВнешняя ссылка» (такие разрешения выдаются лицам, имеющие трудовые контракты ограниченного срока действия от трёх до 12 месяцев). Если Великобритания все-таки покинет Европейский союз без согласования официального плана выхода (жесткий сценарий «Брексита»), то тогда Швейцария предоставит для подданных Соединённого королевства 2 100 разрешений на пребывание и работу категории «B» и еще 1 400 разрешений категории «L».

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В среду на прошлой неделе швейцарское правительство также сохранило уже ранее действовавшие ограничения на деятельность фирм из стран ЕС и ЕАСТ, работающих в Швейцарии в сфере услуг. «В 2020 году в их распоряжение будет выделено 3 000 краткосрочных разрешений на работу и пребывание в стране (категория „L“) и 500 разрешений на длительное пребывание (категория „B“)». Об этом говорится в официальном заявлении правительстваВнешняя ссылка.

В последние годы вопрос об ограничении трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС, постоянно оказывался в центре внимания общественности. После проведения в 2014 году референдума по вопросу об ограничении трудовой иммиграции правительство Швейцарии, во исполнение воли народа, сократило официальные квоты разрешений категории «В» для граждан из этих стран до 6 500 единиц.

Это вызвало протест кантонов, на территории которых зарегистрировано большое число иностранных компаний. В ответ правительство пошло на попятный и повысило квоты на выдачу таких разрешений до уровня, существовавшего до референдума, то есть до 8 500 штук в год.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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