Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:22 07.06.2018 - 18:22

«В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне». (Keystone)

Живущий в Швейцарии российский писатель Михаил Шишкин дал большое интервью авторитетной газете из Цюриха «Тагес АнцайгерВнешняя ссылка», в котором он не скрывает своей позиции по отношению к предстоящим в России играм мирового футбольного кубка. «ЧМ не для того, чтобы лизать Путину сапоги», — озаглавлено это интервью.

«Я люблю футбол, и я был рад в 2010 году известию о том, что чемпионат 2018 года пройдет в России», — указывает популярный литератор, автор интеллектуальных бестселлеров «Взятие Измаила» (вышел недавно на немецком языке и в Швейцарии), «Венерин Волос» и «Письмовник». «Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть по тюрьмам, — указывает писатель».

«Путин злоупотребит играми чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом», — подчёркивает М. Шишкин, напоминая одновременно о широчайшем распространении допингаВнешняя ссылка. «После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат.

«ЧМ не для того, чтобы лизать Путину сапоги», — интервью Михаила Шишкина газете «Тагес Анцайгер». (swissinfo.ch)

Есть вещи важнее медалей, есть солидарность с заложниками этой диктатуры, речь идёт об их моральной поддержке. Однако те, кто отправятся в Россию, будут показаны по телевизору в качестве тех, кто поддерживает Путина. Рассчитывать на то, что мы, мол, отправимся в Россию и будем критиковать, это по меньшей мере наивно».

«В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне. Для власти все на западе, и в Украине в первую очередь, фашисты. Спортивные победы всегда продлевали жизнь режимов в этой стране, при этом любое поражение вело к шагу в сторону краха системы, как это было в 1972 году — проигрыш канадским профи стал первым шагом к распаду СССР. Все диктаторы всегда использовали патриотизм в своих целях. Так было и в период второй мировой войны.

Мы освободили Европу от одного фашизма и навязали ему другой. Поэтому, возвращаясь к спорту, неудачное выступление российской сборной на ЧМ станет личным провалом самого Путина. Сейчас она в самом деле так плоха, как никогда, и я надеюсь, что после ее провала люди спросят себя, отчего так происходит. А причина проста: не может быть хорошего футбола в стране, в которой все остальное не в порядке».

Умная диктатура

Сегодняшняя диктатура в России умнее советской, считает автор, это режим 21-го века. Советский союз был зависим от людей, поэтому он держал все двери закрытыми. Сегодня режиму нужны только трубопроводы. Больше ничего. Они арестовывают режиссёра Серебренникова не потому, что он что-то сделал, а просто в качестве знака устрашения для других, чтобы сказать, не будете молчать — с вами будет так же.

Вы можете делать что угодно, писать какие угодно книги, главное, чтобы за вами на стене висел портрет Путина. А не хотите молчать, тогда уезжайте из страны. На вопрос газеты, почему общество страны не восстаёт против всего этого, писатель отвечает кратко: «Это в крови». По его мнению, в результате отрицательного отбора остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания.

Людей нельзя в этом упрекать. Они хотят выжить. Остальные либо оказываются в тюрьме, либо в эмиграции. Современная Россия хороша для бандитов, грабящих страну, или для идеалистов, готовых идти на баррикады, а потом за решётку. Для людей, которые хотят вести просто честную нормальную жизнь, это очень плохая страна».

Мы запросили мнение посольства России в Швейцарии. Официальное дипломатическое представительство России было более чем недовольно этим откровенным интервью. Содержание ответа см. в этом материале.

Мнение «Авторитетная газета поддалась моде на очернение» Автор: Посольство России в Швейцарии Интервью г-на М.Шишкина газете «Тагес Анцайгер» вызывает одновременно отторжение и сожаление. Мнение посольства России в Берне.



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line