Каждый год в магазины IKEA по всему миру приходит более 780 млн покупателей.

(Keystone)

Большой сине-желтый фасад магазина безошибочно распознаётся издалека в более чем 50-ти странах мира. Имея шведские корни и поддерживая имидж шведской компании, IKEA, тем не менее, обладает богатой и многолетней историей работы в Швейцарии. Сейчас усилия компании направлены на достижение гендерного равенства и создание инклюзивной атмосферы. Этой идеей она надеется заразить и другие предприятия в Конфедерации. Какой будет их реакция?

Китай и Доминиканская Республика: столь разные страны роднит одно общее обстоятельство, а именно, присутствие в них магазинов сети IKEA, под влиянием которых жители этих стран приобщились к новым стандартам в области как домашней обстановки, так и обслуживания клиентов. Однако компания хотела бы, чтобы её ценили и помнили не только за стеллажи Билли и большие синие сумки «фракты».

По словам Ины Рёес (Ina Rhöös), ведущего менеджера IKEA в Швейцарии, «люди вовсе не грезят работой в IKEA, поскольку они считают, что наш магазин — это якобы нудная каждодневная продажа диванов и столов. А между тем наша компания — это нечто гораздо большее». Она и ее коллеги, Маркус Мюллер (Markus Müller) и Клаудия Уиллвонседер (Claudia Willvonseder) являются сотрудниками трудового «коллектива» концерна IKEA в Швейцарии, насчитывающего в общей сложности более 3 тыс. человек.

Понятия «коллектив» и «со-трудники» выбраны не случайно, они являются данью принципу равных возможностей для всех, лежащего в основе кадровой политики компании. С одной стороны, конечно, всё в ИКЕЕ, от цветовой палитры компании и до фрикаделек в ресторане, работает на имидж именно шведской компании, но конкретно Швейцария занимает в истории этого глобального концерна особое место.

Именно Конфедерация стала страной, в которой IKEA в 1973 году открыла свой первый филиал за пределами Скандинавии. Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад (Ingvar Kamprad), длительное время, до своей смерти, проживавший в Швейцарии, верно отметил как-то: «Если компания сможет работать в Швейцарии — она сможет работать повсюду». Так и получилось. В настоящее время в Швейцарии насчитывается девять филиалов компании, в прошлом году их совокупный объем продаж 1,1 млрд швейцарских франков (или 1,1 млрд долларов США).

Куда пойти работать?

Карьерный рост в IKEA во многом напоминает запутанное зонирование пространства в магазинах фирмы. Ина Рёес, родом из Швеции. Изначально она приехала в Швейцарию играть в зальный хоккей (флор-бол). Но потом она подумала, что пора бы устроить свою карьеру и за пределами спорта. «Я подавала заявления о приеме на работу в более, чем 80 мест, но всегда получала отказ, поскольку мой немецкий был тогда слабоват», — говорит она. Потом её резюме попало в руки кому-то из компании IKEA, и ей посоветовали подать заявление на замещение любой вакантной должности, просто чтобы для начала попасть в штат компании.

В итоге ей предложили стать учеником продавца, чем она и занималась в течение года, пока не перешла работать в отдел кадров. В настоящее время она работает менеджером по вопросам многообразия и инклюзивности (diversity and inclusion manager) в штаб-квартире IKEA в городе Шпрайтенбах (Spreitenbach) в «немецкой» части Швейцарии в ста километрах к северо-востоку от Берна. Днями напролет она занимается самыми разными вопросами, начиная от собеседований с кандидатами, продолжая организацией тренингов вплоть до ответов на звонки из других компаний, желающих больше узнать о подходе IKEA к пониманию и решению проблем многообразия и инклюзивности.

Сотрудники ИКЕА в Швейцарии Маркус Мюллер (Markus Müller), руководитель отдела визуальной навигации и оперативной деятельности, и Ина Рёес (Ina Rhöös), менеджер по вопросам разнообразия и интеграции. (IKEA)

М. Мюллер проработал в компании ИКЕА четверть века и куда только не бросала его карьерная судьба. Его первая должность — руководитель группы по проведению семинаров и тренингов — больше в штатном расписании компании не значится, ее сократили. Второй его позицией была работа в США, где он помогал открывать филиалы концерна со специализацией на кухнях и кухонном оборудовании. Сейчас он возглавляет отдел визуальной навигации и оперативной организации процесса продаж в г. Шпрайтенбах.

Как говорит М. Мюллер, «я сейчас работаю в финансовой сфере, но у меня нет никакого финансового образования». В связи с этим возникает вопрос, а как же так получается: людей в компании берут на одну должность, а работают они в итоге где-то совершенно в другой сфере? Что это за кадровая политика такая? И. Рёес говорит, что выбирая между ценностными ориентирами и компетенцией, в компании при приёме на работу новых людей отдают предпочтение первым. «Навыки можно приобрести на работе, но ценности компании должны быть действительно вашими жизненными ориентирами».

Непростые вопросы

М. Мюллер начал работать в компании в 1994 году. «Я искал себе компанию, в которой есть традиции, но которую не интересуют вопросы вашего происхождения, вероисповедания и сексуальной ориентации», — говорит он. IKEA как нельзя лучше отвечала этим требованиям, потому что и в Швейцарии, и в своих филиалах в других странах компания знаменита своей твердой и четкой позицией по самым наболевшим вопросам социальной политики, включая права трансгендеров, отпуск по уходу за ребенком для отцов, трудоустройство для беженцев и мигрантов.

Компания не просто рассуждает в теории о многообразии и инклюзивности, но она в реальности занимается практической повсеместной реализацией соответствующих кадровых и социальных концепций, начиная от планировки офиса вплоть до языка общения и принципов организации и проведения корпоративных мероприятий.

В результате IKEA является одной из немногих компаний, где в административно-управленческом персонале соблюдается равное представительство мужчин и женщин, и где обеспечивается равная оплата труда мужчин и женщин на всех уровнях. Это помогло компании стать первой в Швейцарии, удостоившейся престижной сертификации по стандарту EDGEВнешняя ссылка – Economic Dividends for Gender Equality («Коммерческие прибыли, инвестированные в проекты по достижению гендерного равенства»).

Клаудия Уиллвонседер (Claudia Willvonseder), заместитель генерального менеджера компании IKEA Switzerland.

(IKEA )

При этом и у IKEA не всё всегда идет гладко. Один из ее рекламных роликов в Китае сочли сексистскимВнешняя ссылка, компанию даже обвинили в неуважительном отношении к одиноким женщинам. Руководство IKEA в Швейцарии первым признало, что на фирме имеют место случаи сексуальных домогательств. «Кроме того, ценности и ориентиры IKEA, прежде всего в области миграции, вызывают у некоторых швейцарцев смешанные чувства», — говорит М. Мюллер.

Сам он уроженец небольшого городка Унтеркульм (Unterkulm) с населением в 2 тыс. человек в кантоне Ааргау (Aargau) на севере Швейцарии. «Многие у нас считают, что страна стала уж слишком открытой для иностранцев, слишком уж либеральной по отношению к сексуальным меньшинствам. Они опасаются утратить то, чего страна добилась, благодаря своим консервативным ценностям, и IKEA в их глазах способствует процессу утраты».

Доверять сотрудникам

Итальянка Симона Скарпаледжиа (Simona Scarpaleggia) является генеральным директором IKEA в Швейцарии. Гендерное равенство она превратила в один из своих важнейших приоритетов. В интервью порталу swissinfo.ch на Всемирном экономическом форуме в Давосе она рассказала о проблемах гендерного равенства и, в частности, о работе на неполную ставку и о предоставлении в её компании отцам восьминедельного отпуска по уходу за ребенком:

Прежде чем начать работать в Швейцарии Клаудиа Уиллвонседер много лет проработала в IKEA в Германии в качестве директора по маркетингу. У нее двое детей. «У нас во время совещания мужчина может встать в 16:00 и сказать, что ему нужно идти забирать своих детей домой из детского сада. И никто против этого не протестует». То есть дети самое важное, а бизнес? Пропали он пропадом?

Ничего подобного, говорит К. Уиллвонседер, просто у нас есть, например, возможность делить одно рабочее место на двоих сотрудников, чтобы каждый из них мог уделять больше времени семьям. Другие сотрудники работают дома по вечерам, довершая то, что они не успели сделать дома. «Своим сотрудникам надо доверять. Тогда они вас не подведут и выполнят порученную работу точно и в срок», — говорит она, добавляя, что инвестиции в лучшие кадры является главным активом любой компании.

Мебель для студентов?

Клаудиа Уиллвонседер подчеркивает, что создание и продажа мебели по доступной цене для самого широкого круга покупателей является одной из составляющих демократической философии компании и исходным замыслом её основателя. При этом сотрудники ИКЕА понимают, что они не могут себе позволить сидеть сложа руки и греться в лучах собственной славы. Ведь теперь, по словам М. Мюллера, у покупателей все большую обеспокоенность вызывают и такие факторы, как степень экологического ущерба, возникающего в связи с их покупками. Клиенты размышляют уже не только о цене и качестве, но и о вырубке лесов, о проблеме пластиковых отходов и о расходовании водных ресурсов.

Тем не менее, мы все знаем, что стоит прийти в IKEA, как обязательно уедешь с какой-нибудь ерундой, на которую, придя домой, начинаешь смотреть и думать, что это вообще такое и зачем я это купил? Вряд ли такая организация продаж является вкладом компании в развитие привычек разумного потребления. Поэтому IKEA и здесь пытается изменить сложившиеся стереотипы. Недавно, например, она запустила программу «вторая жизнь», в рамках которой люди могут в течение 10 лет вернуть мебель для переработки и получить купон на скидку или другие бонусы. Еще одна опция – решительное продление сроков службы продаваемых товаров.

Маркус Мюллер говорит, что «IKEA в Швейцарии — это всё еще магазин дешевых товаров и предметов обстановки, которыми вы пользуетесь обычно в «голодные» студенческие годы. Потом ты получаешь диплом, у тебя появляется работа — и ты уже можешь приобрести что-то более высокого качества, но уже не из ИКЕИ». Компания пытается последовательно разрушать это клише! Наверное, это удаётся неплохо, потому что каждый год в магазины ИКЕА теперь по всему миру приходит более 780 млн покупателей. И если раньше люди откровенно потешались над дешевой массовой мебелью, которую еще попробуй собери потом на основе загадочных «мануалов», то сегодня таких насмешек уже почти не слышно. И это о чем-то да и говорит!



IKEA: справка Сфера деятельности: товары для дома и предметы обстановки Сеть компании: 422 магазина IKEA представлены на рынках более чем 50-ти стран; в 2018 году открыто 19 новых магазинов, открытие еще 15 магазинов запланировано на 2019 год. В 2020 году ожидается открытие первого магазина в Латинской Америке. В Швейцарии у компании насчитывается девять магазинов. Компании Inter IKEA Systems B.V. и INGKA являются двумя франчайзерами IKEA. Последний является франчайзером в рамках деятельности компании в Швейцарии. Штаб-квартиры: Компания основана в Швеции, но контролируется несколькими фондами, расположенными в Нидерландах и Лихтенштейне. IKEA в Швейцарии имеет свою штаб-квартиру в немецкой части Швейцарии, в г. Шпрайтенбах, кантон Ааргау. Сотрудники: 200 тыс. по всему миру, 3 тыс. в Швейцарии Конец инфобокса

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