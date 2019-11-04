У мелких фермеров Nestlé покупает только 20% пальмового масла. (Keystone / Hotli Simanjuntak)

После того, как ряд экологических организаций обвинил крупнейшего в мире производителя продуктов питания концерн Nestlé в закупке пальмового масла, производство которого связано с необходимостью вырубки реликтовых джунглей, компания прислушалась к критике и взяла на себя обязательство обеспечить цепочки поставок, полностью обходящиеся без необходимости вырубки лесов. Однако прежде, чем Nestlé действительно приблизится к достижению этой цели, пройдет ещё минимум три года. Что пошло не так?

Год 2010-й стал для швейцарского пищевого концерна Nestlé особенно тяжелым. В марте экологические активисты из организации Greenpeace загрузили на сайт YouTube шокирующее видеоВнешняя ссылка, герой которого поедал шоколадный батончик KitKat — бренд, принадлежащий Nestlé — и превращался в соучастника массового убийства орангутангов, поскольку компания закупала пальмовое масло, для производства которого на тот момент были уже уничтожены тысячи квадратных километров тропических лесов, жизненно важных для их человекообразных обитателей.

Отчасти в результате этой кампании, но также в качестве реакции на мнение общественности швейцарский концерн временно прекратил сотрудничество с поставщиком пальмового масла Sinar Mas из Индонезии, пообещав уже к 2020 году обеспечить создание цепочек поставок, которые не вносили бы вклад в массовое сведение тропических лесов. Однако недавно в Nestlé признали, что уложиться в этот срок они не смогут. Так что к концу следующего 2020 года этот крупнейший в мире производитель продуктов питания сможет обеспечить экологичность своих цепочек поставок пальмового масла только на 90%.

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«Оставшиеся 10% будут реализованы, но только в последующие три года, для чего мы приложим все возможные усилия, с тем чтобы приблизиться к решению этой проблемы на все 100 процентов», — заявил порталу SWI swissinfo.ch Бенджамин Уэр (Benjamin Ware), руководитель международного отдела ответственных закупок в Nestlé.



Осознанный компромисс

Итак, почему компания, объем продаж которой в прошлом году составил более 90 млрд. швейцарских франков (90,5 млрд. долларов США), не может достичь поставленной цели в отведённые 10 лет? Как заявили в Nestlé, виной тому стал целый ряд факторов. Во-первых, Nestlé получает около 20% пальмового масла от мелких фермеров, которые возделывают участки площадью от одного до 10 га. По словам представителей компании, чрезвычайно сложно установить границы их плантаций масличной пальмы и обеспечить спутниковый мониторинг процесса сведения лесовВнешняя ссылка.

«Мы могли бы сделать выбор в пользу удаления мелких фермеров из нашей цепочки поставок, но мы этого не сделали», — говорит Б. Уэр. В компании также заявляют, что в большинстве случаев налаженные цепочки поставок снабжают сырьём всю пищевую отрасль в целом, а не только Nestlé. «В отдельных случаях только наша компания обращается с требованием предоставить информацию и обеспечить прозрачность процесса получения масла, поэтому поставщики не хотят менять что-то в своей работе из-за требований только одной компании», — говорит Б. Уэр.

По словам представителей Nestlé проблема обеспечения транспарентности процесса возделывания важнейших сельхозкультур, включая масличную пальму, наиболее остро стоит в Южной и Центральной Америке, а особенно в Гватемале, Перу, Бразилии, Чили и Колумбии, где налажено массовое индустриальное производство таких товаров, как сахар, соя — и пальмовое масло. Швейцарская же корпорация не хочет прекращать сотрудничество с поставщиками из этого региона, даже несмотря на их нежелание обеспечить требуемую прозрачность своих цепочек поставок. «Это означает, что в конечном итоге мы отдадим предпочтение сырью из Азии, которое, ради выполнения своих обязательств, мы будем вынуждены привозить с другого конца света, что совершенно не экологично», — говорит Б. Уэр.

Тот факт, что швейцарская корпорация не сможет уложиться в сроки, установленные для выполнения нулевых обязательств в области сведения лесов стал известен уже давно и в июне 2019 года он был вынесен на рассмотрение совета директоров компании. Концерну Nestlé предстояло решить, что выбрать: сохранить мелких фермеров и Южную Америку в своей цепочке поставок, либо выполнить «нулевые обязательства» и переориентироваться на Азию. Корпорация была вынуждена чем-то поступиться. В итоге совет директоров Nestlé высказался за медленное и постепенное решение проблемы, при котором сохраняется риск показаться компанией, которая не выполняет своих обязательствВнешняя ссылка перед обществом.



Ставка на комплексный подход

Международная неправительственная организация Greenpeace согласна с решением Nestlé сохранить мелких фермеров, требуя от них, при этом, обеспечить большую степень прозрачности в части, касающейся условий производства самого востребованного сырья. Экологи заявляют, что их больше интересуют результаты, нежели обещания. «Мы видим, и этот факт у нас вызывает беспокойство, что все усилия Nestlé до сих пор не привели к какому-то более или менее сокращению интенсивности процесса сведения и деградации лесов в регионах, откуда этот концерн получает сырье», — говорит Асти Рёсле (Asti Roesle), активистка швейцарского отделения левой экологической организации Greenpeace.

Недовольна она и тем, что эта транснациональная корпорация продолжает закупать пальмовое масло и другие сырьевые товары, включая сою и какао, у производителей, которые прямо нарушают политику ответственного выбора поставщиковВнешняя ссылка. Экологические активисты также хотят, чтобы Nestlé руководствовалось не только своими стратегическими интересами. «Мы считаем, что, будучи крупнейшим в мире производителем продуктов питания, компания Nestlé должна стать пионером и застрельщиком системных решений, выходящих за рамки её собственных цепочек поставок», — говорит Асти Рёсле.

Мнение о том, что мировые концерны и компании должны активно сотрудничать в деле перевода экономики на рельсы устойчивого развития, разделяет не одна Greenpeace. Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития (World Business Council for Sustainable DevelopmentВнешняя ссылка), представляющий собой сеть из 200 компаний, включая Nestlé, которая занимается совершенствованием корпоративного сектора в вопросах устойчивого развития, также делает ставку на такой комплексный подход.

Совет утверждает, что предприятия частного бизнеса должны совместно реализовывать меры противодействия таким негативным процессам, как сведение реликтовых лесов. «Это нелегко, но выполнимо», — заявил swissinfo.ch представитель Совета. «Правительства же обязаны со своей стороны также тесно сотрудничать с добросовестными предпринимателями и прагматически настроенными партнерами из гражданского общества для анализа первопричин такого рода процессов и поиска ответов на данный и прочие родственные вызовы».



Здоровое питание Концерн Nestlé введёт для своих продуктов «пищевой светофор»? Швейцарский пищевой концерн Nestlé намерен ввести «пищевой светофор», систему маркировки своих готовых продуктов по пятибалльной шкале. Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:22 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Nestlé to introduce Nutri-Score scheme

японский (ja) ネスレが新しい「栄養スコア」導入へ



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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