Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:29 14.03.2018 - 14:29

Велосипедистов в 2017 году погибло в Швейцарии 30 человек, что на 6 больше, чем в 2016 г. (Keystone)

В 2017 г. на дорогах Швейцарии погибло 230 человек. Это на 14 жертв больше, чем в 2016 г., но общая тенденция указывает на последовательно снижение числа смертельных ДТП.

По данным Федерального ведомства организации дорожного движения (ASTRA), несмотря на относительный рост смертности на автодорогах страны в 2017 году, общие показатели продолжают указывать на последовательное снижение числа жертв ДТП в период с 2013 года. В тот год на дорогах Швейцарии произошло 269 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, что на 39 больше, чем в прошлом году.

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Такая же тенденция просматривается и в отношении числа лиц, получивших в результате ДТП серьезные травмы: если в 2013 году в результате несчастных случаев на дорогах такие травмы получили 4 129 человек, то в 2017-м году их было уже только 3 654. Представители ASTRA уверены в том, что эти цифры говорят об общей эффективности мер, предпринимаемых в стране в области повышения степени безопасности дорожного движения.

Стоит взглянуть на структуру смертности на швейцарских дорогах. В 2017 году 78 погибших были за рулем или находились внутри автомобильного транспортного средства, что 3 человека больше, чем в 2016 году. На долю погибших мотоциклистов пришелся 51 человек, на 8 больше, чем в 2016 году. Пешеходов погибло 47 человек, на 3 меньше, чем в 2016 году. Велосипедистов в 2017 году погибло 30 человек, что на 6 больше, чем в 2016 г.



Подготовила: Надежда Капоне, RTS

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