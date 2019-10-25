За последние годы швейцарские банки сообщили властям о случаях возможного отмывания средств на общую сумму в 17,5 млрд франков.

(Martin Ruetschi)

В последние годы Швейцария предприняла довольно-таки значительные усилия с целью качественно усовершенствовать свои механизмы противодействия отмыванию/легализации преступных и незаконно добытых активов. Не всё еще способно функционировать на сто процентов эффективно, но до конца следующего 2020 года у Швейцарии есть еще время закрыть существующие лакуны.

Торговля наркотиками и оружием, контрабанда, коррупция, кибер-преступность: глобальная мафия является с системной точки зрения огромным бизнес-проектом, генерирующим каждый год колоссальные прибыли. При помощи запутанных инвестиционных цепочек эти деньги вбрасываются затем в легальную экономику и приобретают статус абсолютно «чистых» активов.

По оценкам Международного валютного фонда (IWF) доля отмываемых преступных средств достигает 2% от глобального ежегодного ВВП. Цифровая революция и новые способы осуществления финансовых трансакций позволяет в настоящее время «отмывать» средства куда быстрее и эффективнее, чем раньше.

Однако сама по себе проблема противодействия этому преступному бизнесу существует уже давно, поэтому еще в конце 1980-х годов члены Большой семёрки и ОЭСР решили начать разрабатывать пакет мер с целью поставить заслон на пути тех, кто легализует преступным образом добытые средства. В основе этого пакета лежала идея о том, что тот, кто контролирует финансовые потоки, тот способен эффективно контролировать и организованную преступность.

Глобальная борьба с отмыванием

В 1989 году по инициативе Большой Семёрки была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATFВнешняя ссылка), межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем такого противодействия этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ являются «40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ», которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и девять специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные сразу после 11 сентября 2001 года. Сегодня членами этой структуры являются 39 стран, из них 20 европейских стран, а также США, Китай, Япония, Индия, Бразилия и Аргентина.

На данном этапе примерно 180 стран согласились принять и начать реализацию рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, разработанных FATF. Среди этих рекомендаций находится пункт, предусматривающий создание постоянной государственной надзорной инстанции, цель которой — координировать и фокусировать усилия стран по борьбе с отмыванием, создавать условия для большей прозрачности порядка функционирования финансовых рынков, а также налаживание и поддержание соответствующего сотрудничества с иностранными государствами.

Чего добилась Швейцария?

В 1990 году членом FATF стала и Швейцария. На тот момент она в качестве международного финансового центра была ли не главной глобальной площадкой по отмыванию и хранению отмытых средств со всего мира.

В основе этой системы находились не только действующая в стране с 1934 года «банковская тайна по счетам нерезидентов» и развитые практики управления «сомнительными активами», но и законодательные положения налогового характера, которые позволяли относительно легко создавать офшорные компании, прямо как в недавнем фильме С. Содерберга «Прачечная», поставленном по мотивам реального скандала вокруг так называемых «Панамских бумаг».

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Попав в условия международного давления, которое становилось все более сильным, особенно после ряда громких дел об отмывании с участием Швейцарии, ставших достоянием общественности в 1970-е и 1980-е годы, федеральные власти и финансовый регулятор Швейцарии шаг за шагом ужесточали условия, при которых банки страны имеют право вести бизнес, возлагая на них, одновременно, все более жесткую ответственность за вольные или невольные просчеты в области противодействия очевидно преступным трансакциям.

В 1997 году Швейцария приняла Федеральный закон «О противодействии отмыванию / легализации преступных активов и финансированию терроризма» («Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der TerrorismusfinanzierungВнешняя ссылка»), в соответствии с которым банк обязан, еще до подписания с клиентом договора об оказании ему финансовых и прочих родственных услуг, добиться полной идентификации как клиента, так и находящихся в его собственности активов. Одновременно банки обязаны сообщать «куда следует» о подозрениях относительно возможных случаев отмывания или попыток легализовать преступные активы.

Grafik Geldwäscherei Grafik zu gemeldeten Verdachtsfällen von Geldwäscherei

Под «куда следует» имеется в виду Швейцарский мониторинговый офис по противодействию отмыванию / легализации средств («Meldestelle für Geldwäscherei» — «MROSВнешняя ссылка»). Прогресс, которого добилась Швейцария в этой сфере, можно проиллюстрировать постоянно растущим числом «сигналов», поступающих от банков на адрес MROS. В 2018 году, например, этой структурой было зарегистрировано около 6 100 случаев возможного отмывания на общую сумму в 17,5 млрд франков.

Отдельные недостатки?

Разумеется, они существуют, хотя общая действенность и эффективность мер, уже предпринятых Швейцарией в области противодействия отмыванию, были подтверждены в рамках Четвертого странового оценочно-мониторингового обзора, опубликованного ФАТФ в конце 2016 года. Швейцария получила, можно сказать, твёрдую «четвёрку», ее показатели были лучше средних показателей по еще 80-ти странам мира, также ставшими объектом проверок.

Рынки и финансы Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк» Швейцарское ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков запретило банку Gazprombank (Schweiz) AG привлекать новых клиентов. Этот контент был опубликован 2 февраля 2018 г. 11:11 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss ban Gazprombank Switzerland from accepting new private clients

Однако по 9 из 40 рекомендациям Швейцария еще демонстрирует «потенциал для движения вверх». С тем, чтобы закрыть и эти лакуны в июне 2018 года правительство Швейцарии вынесло на рассмотрение парламента проект поправок в Федеральный закон «О противодействии отмыванию / легализации преступных активов и финансированию терроризма». В частности, предлагается ужесточить ответственность и тех, кто пусть и не напрямую помогает основывать офшорные конструкты на далёких островах, но всего лишь оказывает в рамках такого рода проектов «консультационные услуги».

Причиной такого рода шагов стал уже упомянутый скандал с «Панамскими бумагами», поскольку стало ясно, что тогда в создании тысяч офшорных компаний и трастовых фондов участвовало и большое количество швейцарских адвокатских и юридических контор. Поэтому в будущем Швейцария предполагает, в частности, ужесточить условия создания разного рода «благотворительных» обществ. Сейчас они могут существовать без регистрации, в будущем «подозрительным» с точки зрения властей обществам и объединением придется заносить данные о себе в национальный Торговый реестр / Handelsregister.

Намечено также резко понизить предельную сумму (со 100 до 15 тыс. франков) сделок с драгоценными металлами и камнями, при превышении которой торговцы будут обязаны обращаться в MROS. Рассмотрев все предложения правительства парламент дал кабинету поручение до февраля 2020 года закрыть все правовые лакуны – в соответствии с ожиданиями FATF. Следующий страновый оценочно-мониторинговый обзор ФАТФ Швейцарии предстоит пройти в 2021 году.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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