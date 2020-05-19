Швейцария и новые стандарты торговли золотом

Швейцария является бесспорным мировым лидером в области переработки и торговли золотом. Большая часть добываемого в мире золотого сырья проходит обогащение именно здесь. Швейцария также является крупнейшим экспортером золота. Но насколько серьезно Швейцария относится к своей ответственности в области перевода добычи полезных ископаемых на рельсы устойчивого развития, включая обеспечение защиты прав человека и минимальных социальных стандартов применительно к шахтерам, добывающим желтый металл?

«Позиции золотой сверхдержавы связаны с повышенной ответственностью, так как добыча золота — а это мало кто в мире осознаёт по-настоящему — сопряжена с целым рядом рисков и проблем», — указывает в разговоре с порталом швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swssinfo.ch Марк Пит (Mark Pieth), профессор кафедры уголовного права Базельского университета, специалист в области проблем глобальной коррупции.



И как раз в этой области Швейцария относится ко всем этим проблемам не настолько серьезно, как следовало бы. Несмотря на все усилия и заверения, швейцарские золотообогатительные заводы часто подвергаются критике со стороны левых правозащитных и экологических организаций, прежде всего с точки зрения негативного воздействия золотодобычи на экологию и окружающую среду, включая также тяжелые и зачастую просто опасные для жизни условия труда на шахтах и отсутствие прозрачности на всех этапах технологической цепочки, от добычи через поставку до торговли. Последняя сегодня вообще по большому счету напоминает пресловутый «черный ящик»: что происходит в сфере торговли до конца не знает почти никто.



В настоящий момент по всему миру предпринимаются усилия в плане совершенствования и повышения норм и стандартов регулирования сферы торговли золотом и обогащения золотого сырья. В Швейцарии еще в прошлом году была запущена народная законодательная инициатива, требующая от швейцарских или международных компаний, зарегистрированных в Швейцарии, соблюдать при своей работе за рубежом швейцарские правозащитные, социальные и экологические стандарты. В противном случае, например, как в таком, что описан в материале ниже, эта компания должна, при определенных условиях, быть привлечена к ответственности.

Транснациональные корпорации Сомнительный подарок Казахстану от швейцарского концерна Glencore? Швейцарская пресса информирует: сырьевой швейцарский гигант «Гленкор» поддерживает тесные деловые контакты с доверенным лицом президента Назарбаева. Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 9:23

На сегодняшний день не существует глобальных правил, регулирующих деятельность мировой золотодобывающей отрасли. Существует только стандарт ОЭСР, который, по крайней мере, предписывает «проявлять осторожность» при добыче драгоценных металлов и минералов в зонах военно-политических конфликтов и высокого социально-коррупционного и правозащитного риска. На основе этой нормы уже возник целый ряд добровольных отраслевых инициатив в части саморегулирования и самоконтроля. В дополнение к ним существует также национальное законодательство, которое регулирует разведку месторождений и эксплуатацию шахт, а также сферу противодействия отмыванию / легализации преступных капиталов.

Для Швейцарии золото является одновременно одним из важнейших как импортных, так и ключевым экспортным товаром. По данным Федерального таможенного Комитета Швейцарии (Eidgenössische Zollverwaltung), по состоянию на 2018 года на золото приходится более четверти всего швейцарского импорта, тогда как экспорт на 22,4% состоит из золота, драгоценных камней и иных схожих активов. Химическая и фармацевтическая продукция находятся в экспортно-импортном балансе Швейцарии на втором месте (34,3%), хотя в целом торговля сырьевыми товарами формирует только 5% от ВВП Швейцарии.

Долгая история, светлое будущее?

Марк Пит также отмечает, что «во время Второй мировой войны Швейцария извлекла заметную выгоду из своего нейтралитета, ведя масштабную торговлю золотом, в том числе и с Державами Оси, то есть с блоком гитлеровской Германии».



Вопросы истории Экономика Швейцарии и Вторая мировая война Каков был характер внешнеэкономической политики Швейцарии в годы Второй мировой войны? Ответ в нашем большом историческом материале. Автор: Игорь Петров

Лишь в 1996 году по итогам работы Международной комиссии историков под руководством Ж. – Ф. Бержье Швейцарский национальный (Центральный) банк (Schweizerische Nationalbank) открыто признал, что во время войны он получал выгоду от торговли золотом, полученным от Германского Рейхсбанка (ГРБ), среди которого были как законно приобретенные РГБ активы еще до 1933 года, так и золотые активы ЦБ стран, завоёванных и оккупированных Германией (Бельгия, Голландия), включая активы, незаконно изъятые у репрессированных в Германии социальных и этнических групп, в том числе и у евреев.

В наших материалах о торговле золотом мы пытаемся поставить этот болезненный опыт из прошлого, также проблемы настоящего и тенденции будущего в единый контекст. В странах с развитой золотодобывающей индустрией мы внимательно следим за условиями добычи золота. Мы пытаемся понять, насколько эффективны существующие системы сертификации стремимся обеспечить прозрачность цепочек поставок.

Золото поступает в Швейцарию в физической форме, здесь оно проходит очистку и обогащение, после чего оно хранится на специализированных предприятиях. Какова позиция швейцарского правительства? Каково мнение швейцарских потребителей и избирателей? Критики золотодобывающей промышленности, как правило из левого политического лагеря считают, что в Швейцарии давно назрела необходимость ужесточения действующих норма регулирования этой отрасли. Напротив, сама отрасль и ее лоббисты из правого политического лагеря утверждают, что достаточно усилий, предпринимаемых индустрией в области самоконтроля, а также развития и продвижения лучших промышленных и социальных практик.

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