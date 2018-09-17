Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 11:18 17.09.2018 - 11:18

Швейцария не стала этой весной демонстративно высылать дипломатов в рамках западного ответа на казус Скрипалей и не стала, по примеру США или Европейского союза, вводить против Москвы санкции. На фото: Русский крест у знаменитого Чертова моста в Швейцарских Альпах, символ российско-швейцарской дружбы.

(Юлия Ильина)

За последние полгода, начиная с марта 2018 года, посол России в Швейцарии С. Гармонин трижды вызывался «на ковёр» в МИД Швейцарии. Швейцарские депутаты хотят получить всю полноту информации о ситуации вокруг разведывательной активности России в альпийской республике. Что думает эксперт телеканала SRF относительно того, почему Швейцария столь интересна для иностранных разведок?

Мы уже сообщали о том, что воскресенье 16 сентября газеты Швейцарии, входящие в издательский холдинг Tamedia, опубликовали, со ссылкой на доклад правительства Швейцарии, информацию о том, что каждый четвёртый дипломат, аккредитованный в Конфедерации — шпион, сотрудник спецслужб. Посольство России отреагировало официальным ответом на своей странице в сети Фейсбук. Все подробности — ниже в материале.

Теперь газеты уточняют, что посол России в Швейцарии Сергей Гармонин вызывался в МИД Швейцарии на беседу не один, а три раза. Как пишет, например, бернская газета Der Bund, первый раз этот вызов произошёл в марте после того, как своей кульминации достиг скандал вокруг отравления отца и дочери Скрипалей. Основанием разговора стал секретный доклад швейцарской разведки NDB.

Внешняя политика Швейцария требует от России прекратить шпионаж Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung Воскресная пресса Швейцарии: каждый четвёртый дипломат России в Швейцарии — представитель спецслужб. Посла России уже вызывали «на ковёр» в МИД. Другие языки 1 английский (en) Swiss probe Russians over alleged World Anti-Doping Agency hack

Второй раз это произошло также весной после ареста двух агентов Москвы в Гааге, под прицелом которых оказалось Всемирное антидопинговое агентство ВАДА (здесь подробности о роли российских спецслужб в допинговом скандале) и лаборатория, а фактически целый НИИ, радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц (Labor Spiez), кантон Берн. И третий раз, который стал достоянием публичной гласности, имел место совсем недавно, когда от посла потребовали «прекратить шпионскую деятельность России в Швейцарии».

Напомним, что вызов посла страны на разговор в МИД государства, в котором посол официально аккредитован, является в дипломатической практике весьма серьёзной мерой, которая демонстрирует высшую степень озабоченности и является признаком серьёзного диссонанса в отношениях двух стран.

«Курс на конфронтацию»?

Интересны в этой связи аналитические выкладки нового корреспондента в России швейцарского общественного (негосударственного) теле- и радиоканала SRF Луизы Чирки. В своём материале «Россия взяла курс на конфронтацию со Швейцарией»Внешняя ссылка, она напоминает, что Швейцария, в отличие от государств ЕС, не стала этой весной демонстративно высылать дипломатов в рамках западного ответа на казус Скрипалей.

Когда четыре года назад отношения России и Запада начали стремительно ухудшаться, она не стала, по примеру США или Европейского союза, вводить против Москвы санкции, ссылаясь при этом на свой нейтралитет. Официальный Берн всего лишь принял ряд мер, не позволяющих, опять же исходя из своего нейтрального статуса, осуществлять обход санкций через Швейцарию. И вот теперь, вместо того, чтобы реагировать на упрёки в свой адрес в примирительном ключе, Москва взяла курс на конфронтацию со Швейцарией.

«С сожалением констатируем, что из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из „Тагес Анцайгер“ продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России». «Тем самым российское посольство обвиняет не столько журналистов в том, что всё, чего они „нарыли“, является враньём, но и, пусть и косвенно, швейцарские власти, то есть правительство, которое подтвердило все, что написали газеты, в распространении неправды», — указывает Л. Чирки.

Возникает, правда, вопрос, какой смысл в эпоху цифровой революции посылать как в старые времена «аналоговых» агентов в Швейцарию с целью осуществить шпионаж в отношении такого хорошо охраняемого объекта, как «Лаборатория в г. Шпиц»? Этот вопрос канал SRF задал своему эксперту в области спецслужб Бруно Лецци (Bruno Lezzi)Внешняя ссылка. С его точки зрения такой образ действий «вызывает изумление, поскольку в настоящее время основной фокус разведывательной деятельности сместился в область кибер-разведки и хакерских атак. И тот факт, что в игру снова вступают „аналоговые“ агенты, сильно напоминает времена холодной войны».

Информационная война Хакеры из России атаковали швейцарский Центр Labor Spiez? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS Швейцарский Центр радиологического и химико-бактериологического анализа в г. Шпиц снова попал на прицел к России. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

С другой стороны, считает эксперт, какой-то смысл в этом есть, потому в конечном итоге только человек может действительно проанализировать, что происходит и дать наиболее квалифицированное заключение. Одни только технические возможности не позволяют расшифровать и систематизировать сложную, комплексную информацию. Чего вообще ищут шпионы в Швейцарии?

По мнению Бруно Лецци, «Швейцария является страной с развитой инновационной экономикой, и соответствующие технологии и продукция делают ее очень интересной для иностранных разведок. Как раз лаборатория в г. Шпиц представляет собой жемчужину швейцарской инфраструктуры обеспечения национальной безопасности. В целом же центр интересов в рамках иностранного шпионажа сместился от военных секретов в 1970-е и 1980-е годы в сторону промышленного шпионажа и разведывательной активности с политическими целями».

«Усилить кибер-безопасность»

А между тем сразу три парламентские комиссии швейцарского федерального парламента потребовали предоставить им всю полноту информации относительно российской разведывательной активности в Швейцарии.

«Меня не удивляет тот факт, что Россия осуществляет шпионаж в Швейцарии, а вот то обстоятельство, что каждый четвёртый дипломат является агентом спецслужб, как раз удивляет меня в значительной мере», — указывает депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцманн (Werner SalzmannВнешняя ссылка), председатель парламентского комитета по вопросам безопасности.

Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-SchneiterВнешняя ссылка), глава парламентского внешнеполитического комитета, партия демохристиан (CVP), отмечает, что «пригласить посла в МИД — это совершенно недостаточно, при этом в одиночку Швейцарии эту проблему не решить. Берн должен тематизировать этот вопрос на уровне, например, ОЭСР».

Социал-демократ Клод Яниак (Claude JaniakВнешняя ссылка), глава парламентской Контрольно-ревизионной комиссии (GPDelВнешняя ссылка), осуществляющей надзор за деятельностью швейцарских спецслужб, подчеркивает, что сейчас слово за дипломатами и дипломатией. В данном конкретном случае парламент мало что может сделать. В целом же он согласен с коллегой В. Зальцманном: Швейцария должна значительно усилить свою кибер-безопасность и больше инвестировать в IT-специалистов.

Редакция SWI Swissinfo запросило посольство России в Берне на предмет более развёрнутого заявления по сложившейся ситуации, однако пресс-атташе дипломатического представительства С. Смирнов ответил нам в электронном письме, что «кроме тех комментариев, что мы уже дали, нам добавить нечего».



Подготовил: Игорь Петров

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