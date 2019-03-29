Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 7:00

Ожидается, что швейцарская экспортная отрасль пострадает от ухудшения международных экономических условий. (Keystone/Fabian Bimmer)

Охлаждение глобальной промышленной конъюнктуры окажет негативное влияние на экономику Швейцарии, прежде всего на экспортный сектор её промышленности. В связи с неблагоприятными перспективами «Центр исследования промышленной конъюнктуры» при Высшей Технической школе Цюриха (KOF) понизил свой прогноз темпов роста экономики страны на 2019 год.

На этой неделе «Центр исследования промышленной конъюнктуры» при Высшей Технической школе Цюриха (KOF der ETH ZürichВнешняя ссылка) объявил о том, что пересмотрел свой собственный прогноз темпов роста экономики страны. Ранее эксперты центра исходили из того, что в текущем году рост внутреннего валового продукта составит 1,6%. Теперь он прогнозирует рост в 1,0%. Прогноз на 2020 год остается пока неизменным: эксперты KOF ожидаются рост ВВП на уровне 2,1%.

«Неопределенность в отношении ситуации с Brexit, замедление экономического роста в Китае, спад в зоне евро: экономике Швейцарии приходится работать в жестких условиях», — указывается в пресс-релизе «Центра исследования промышленной конъюнктуры». По его данным в 2019 году реальная заработная плата в Швейцарии вырастет на 0,4%, что приведет к дальнейшему снижению объёма потребительских расходов.

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Прогноз KOF соответствует прогнозам других экономических экспертов. Так, Государственный секретариат по вопросам экономики вопросам (Seco) в своем весеннем прогнозе скорректировал свой прогноз роста до 1% с прежних 1,5%. В то же самое время независимый исследовательский институт BAK EconomicsВнешняя ссылка и экономисты банка UBS понизили свои прогнозы на 2019 год, соответственно, до 1,1% и 0,9%.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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